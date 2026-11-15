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CAOA promete 13 lançamentos para 2027, serão 8 da Changan e 5 da Chery

No próximo ano, o grupo brasileiro vai comemorar uma década de parceria com a Chery e um ano com a Changan

Antônio Meira Jr.

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:00

A CAOA apresentou o Changan C55 híbrido plug-in e prometeu outros oito modelos da marca para 2027 Crédito: Divulgação

O grupo brasileiro CAOA, anunciou que planeja lançar oito novos modelos da Changan no país no próximo ano. A empresa revelou nesta semana que esses veículos serão a combustão e também eletrificados.

Assim, a CAOA irá promover a estreia das linhas Deepal e Nevo nas concessionárias, que se somarão às três que estão disponíveis atualmente: Avatr, UNI e CS. Com isso, a CAOA planeja dobrar sua capacidade produtiva na fábrica de Anápolis (GO) em 2027, onde já anunciou investimentos de R$ 5 bilhões.

Além disso, a marca prevê chegar a 50 concessionárias até o final deste ano e dobrar o tamanho da rede até dezembro do ano que vem. Em sete meses de operação, a CAOA Changan atingiu 9.323 emplacamentos com quatro modelos lançados, representando 0,48% de participação no mercado de automóveis.

Caoa Chery Tiggo 5X 2027 1 de 5

CHERY TAMBÉM AVANÇA COM A CAOA

Além da parceria recente com a Changan, a CAOA tem um acordo com a Chery há quase dez anos. Consolidada, essa parceria tem reflexo nos emplacamentos: 63.795 unidades entre janeiro e outubro, o equivalente a 3,30% do mercado brasileiro de automóveis.

Para comemorar os bons resultados de produção e licenciamentos, durante este mês, sete versões da linha Tiggo têm reduções de R$ 2 mil a R$ 10 mil, com preços a partir de R$ 119.990 no caso do Tiggo 5X. Os recém-lançados Tiggo 9 Pro e Tiggo 9 PHEV mantêm os valores de estreia, de R$ 249.990 e R$ 299.990, respectivamente.

“E o melhor ainda está por vir: em 2027, a marca completa dez anos e chega com cinco lançamentos, reforçando nosso compromisso com o Brasil”, afirma Roberto Pedrosa, diretor comercial da CAOA Chery.

FIAT: DE GRANDE PANDA PARA ARGO X

No ano em que comemora 50 anos no Brasil, a Fiat ainda não lançou nenhum produto inédito. A grande expectativa era a chegada de uma versão nacional do Grande Panda. No entanto, o veículo batizado como Argo X ainda não tem data de lançamento confirmada e poderá chegar às concessionárias apenas no próximo ano.

Nesta semana, a empresa apresentou a versão de produção do veículo, que segue a linha do modelo europeu. Porém, detalhes interessantes como o nome do modelo grafado na chapa das portas dianteiras e o emblema da marca em baixo relevo na tampa do porta-malas foram retirados.

Fiat Argo X 1 de 2

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FIM DE LINHA PARA A CYBERTRUCK

Anunciada no final de 2019, a Cybertruck teve seu lançamento adiado algumas vezes e só chegou ao mercado quatro anos depois. No entanto, a primeira picape elétrica da Tesla não foi um sucesso comercial e ela deixará de ser produzida nos próximos meses.

A decisão foi anunciada pelo CEO da companhia, Elon Musk, em publicação na rede social X. De acordo com Musk, o objetivo é liberar capacidade industrial para ampliar a fabricação do Cybercab, veículo autônomo desenvolvido para operar como táxi-robô.

Para isso, parte dos clientes da picape será ressarcida. “Tentaremos produzir o maior número possível de unidades antes de encerrar a linha de produção, daqui a cerca de oito meses, mas teremos que devolver os depósitos pagos por muitas pessoas”, escreveu o executivo no X.

Apresentada no final de 2019, a picape da Tesla começará ser entregue no próximo mês Crédito: Divulgação

A VOLTA DO MUSTANG GT PERFORMANCE

O Mustang demorou décadas para estrear oficialmente no Brasil, onde é comercializado desde 2018. Na época, o “muscle car” da Ford foi lançado na versão GT.

Em 2020, ele foi sucedido pelo Black Shadow e depois pelo Mach 1, retornando em 2024 com a nova plataforma de sétima geração que marcou os 60 anos do ícone. Em 2025, ele foi oferecido durante um período, ao lado das versões GT manual e Dark Horse.

Agora, a opção GT está de volta e se diferencia pelos itens escurecidos, como rodas de 19 polegadas, teto, retrovisores e aerofólio em preto. O contraste desses elementos é destacado também pelas duas novas opções de cores da carroceria, Azul Adriático (foto) e Cinza Avalanche.

Sob o longo capô, está o V8 Coyote de 5 litros associado ao câmbio automático de dez velocidades. Com esse conjunto, o carro esporte acelera de zero a 100 km/h em 4,3 segundos.

O Mustang GT Performance custa R$ 569 mil, e a configuração Dark Horse, que continua sendo oferecida, é tabelada por R$ 649 mil.

Ford Mustang GT Performance 2026 Crédito: Divulgação

T-CROSS: 700 MIL UNIDADES PRODUZIDAS

Produzido em São José dos Pinhais (PR) desde 2019, o Volkswagen T-Cross conquistou o marco de 700 mil unidades fabricadas. Além de abastecer o mercado interno, onde é líder da categoria desde 2023, o SUV já acumula 127.775 unidades destinadas a 33 mercados internacionais.

Entre os países e territórios que já receberam o modelo estão mercados da América Latina, como Argentina e México, da África, como Angola e Madagascar, e até a Alemanha, na Europa.

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