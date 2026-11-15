CAOA promete 13 lançamentos para 2027, serão 8 da Changan e 5 da Chery

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Antônio Meira Jr.
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:00
O grupo brasileiro CAOA, anunciou que planeja lançar oito novos modelos da Changan no país no próximo ano. A empresa revelou nesta semana que esses veículos serão a combustão e também eletrificados.
Assim, a CAOA irá promover a estreia das linhas Deepal e Nevo nas concessionárias, que se somarão às três que estão disponíveis atualmente: Avatr, UNI e CS. Com isso, a CAOA planeja dobrar sua capacidade produtiva na fábrica de Anápolis (GO) em 2027, onde já anunciou investimentos de R$ 5 bilhões.
Além disso, a marca prevê chegar a 50 concessionárias até o final deste ano e dobrar o tamanho da rede até dezembro do ano que vem. Em sete meses de operação, a CAOA Changan atingiu 9.323 emplacamentos com quatro modelos lançados, representando 0,48% de participação no mercado de automóveis.
Caoa Chery Tiggo 5X 2027
CHERY TAMBÉM AVANÇA COM A CAOA
Além da parceria recente com a Changan, a CAOA tem um acordo com a Chery há quase dez anos. Consolidada, essa parceria tem reflexo nos emplacamentos: 63.795 unidades entre janeiro e outubro, o equivalente a 3,30% do mercado brasileiro de automóveis.
Para comemorar os bons resultados de produção e licenciamentos, durante este mês, sete versões da linha Tiggo têm reduções de R$ 2 mil a R$ 10 mil, com preços a partir de R$ 119.990 no caso do Tiggo 5X. Os recém-lançados Tiggo 9 Pro e Tiggo 9 PHEV mantêm os valores de estreia, de R$ 249.990 e R$ 299.990, respectivamente.
“E o melhor ainda está por vir: em 2027, a marca completa dez anos e chega com cinco lançamentos, reforçando nosso compromisso com o Brasil”, afirma Roberto Pedrosa, diretor comercial da CAOA Chery.
FIAT: DE GRANDE PANDA PARA ARGO X
No ano em que comemora 50 anos no Brasil, a Fiat ainda não lançou nenhum produto inédito. A grande expectativa era a chegada de uma versão nacional do Grande Panda. No entanto, o veículo batizado como Argo X ainda não tem data de lançamento confirmada e poderá chegar às concessionárias apenas no próximo ano.
Nesta semana, a empresa apresentou a versão de produção do veículo, que segue a linha do modelo europeu. Porém, detalhes interessantes como o nome do modelo grafado na chapa das portas dianteiras e o emblema da marca em baixo relevo na tampa do porta-malas foram retirados.
Fiat Argo X
FIM DE LINHA PARA A CYBERTRUCK
Anunciada no final de 2019, a Cybertruck teve seu lançamento adiado algumas vezes e só chegou ao mercado quatro anos depois. No entanto, a primeira picape elétrica da Tesla não foi um sucesso comercial e ela deixará de ser produzida nos próximos meses.
A decisão foi anunciada pelo CEO da companhia, Elon Musk, em publicação na rede social X. De acordo com Musk, o objetivo é liberar capacidade industrial para ampliar a fabricação do Cybercab, veículo autônomo desenvolvido para operar como táxi-robô.
Para isso, parte dos clientes da picape será ressarcida. “Tentaremos produzir o maior número possível de unidades antes de encerrar a linha de produção, daqui a cerca de oito meses, mas teremos que devolver os depósitos pagos por muitas pessoas”, escreveu o executivo no X.
A VOLTA DO MUSTANG GT PERFORMANCE
O Mustang demorou décadas para estrear oficialmente no Brasil, onde é comercializado desde 2018. Na época, o “muscle car” da Ford foi lançado na versão GT.
Em 2020, ele foi sucedido pelo Black Shadow e depois pelo Mach 1, retornando em 2024 com a nova plataforma de sétima geração que marcou os 60 anos do ícone. Em 2025, ele foi oferecido durante um período, ao lado das versões GT manual e Dark Horse.
Agora, a opção GT está de volta e se diferencia pelos itens escurecidos, como rodas de 19 polegadas, teto, retrovisores e aerofólio em preto. O contraste desses elementos é destacado também pelas duas novas opções de cores da carroceria, Azul Adriático (foto) e Cinza Avalanche.
Sob o longo capô, está o V8 Coyote de 5 litros associado ao câmbio automático de dez velocidades. Com esse conjunto, o carro esporte acelera de zero a 100 km/h em 4,3 segundos.
O Mustang GT Performance custa R$ 569 mil, e a configuração Dark Horse, que continua sendo oferecida, é tabelada por R$ 649 mil.
T-CROSS: 700 MIL UNIDADES PRODUZIDAS
Produzido em São José dos Pinhais (PR) desde 2019, o Volkswagen T-Cross conquistou o marco de 700 mil unidades fabricadas. Além de abastecer o mercado interno, onde é líder da categoria desde 2023, o SUV já acumula 127.775 unidades destinadas a 33 mercados internacionais.
Entre os países e territórios que já receberam o modelo estão mercados da América Latina, como Argentina e México, da África, como Angola e Madagascar, e até a Alemanha, na Europa.
MAIS IMPOSTOS PARA PNEUS IMPORTADOS
O Governo Federal elevou de 16% para 30% a alíquota do imposto de importação sobre pneus de passeio por 12 meses. A medida é acompanhada pela retomada do Licenciamento Não Automático (LNA), que amplia o controle sobre as importações e busca coibir possíveis fraudes. Atualmente, o país conta com 19 fábricas de pneus.