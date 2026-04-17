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Ex-Anfavea aposta em mercado estável e 35% de carros chineses em 10 anos

Rogélio Golfarb, presidiu a associação de montadoras e foi executivo da Ford na América do Sul

Antônio Meira Jr.

De São Paulo Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:29

A grande escala produtiva e o sistema vertical de fabricação são vantagens para o modelo chinês Crédito: Antônio Meira Jr.

Com a experiência de quatro décadas na indústria automotiva, tanto na presidência da Anfavea (entre 2004 e 2007) quanto como vice-presidente da Ford para a América do Sul, aposentado em 2024, Rogélio Golfarb fez uma profunda análise sobre o impacto do avanço dos fabricantes chineses no Brasil. Para começar, o primeiro dado já impressiona: 10% dos automóveis e comerciais leves zero-quilômetro emplacados no país ano passado foram oriundos da China.

De acordo com Golfarb, que atua agora com a consultoria ZAG Work, esse volume aumentou quase cinco vezes desde 2021, quando os modelos chineses representavam apenas 2,2% dos licenciamentos no mercado brasileiro. Os estudos da ZAG Work apontam que esse volume chegará aos 20% em 2030 e alcançará 35% em 2035. Ou seja, mais de um terço das vendas de carros novos no Brasil serão de marcas chinesas, sejam produzidos no maior país da Ásia ou montados aqui.

O avanço das marcas chinesas 1 de 4

Para compreender melhor esse cenário, é importante considerar que, mesmo sem a realização completa de todos os processos produtivos no país - adotando modelos como SKD ou CKD, nos quais os veículos chegam total ou parcialmente desmontados -, a presença das montadoras chinesas segue em expansão. Neste ano, a GAC anunciou que iniciará a fabricação em Catalão, Goiás, a partir do próximo ano. No mesmo estado, a CAOA também deu início à montagem de modelos da Changan.

No Paraná, a Geely se tornou sócia da operação da Renault e se prepara para produzir no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais. É uma planta grande, que já foi compartilhada com a Nissan. No interior de São Paulo, em Iracemápolis, onde a Mercedes-Benz produzia automóveis, a GMW começou a montar a picape Poer e o SUV H9. A mesma empresa anunciou que também irá ter uma unidade em Aracruz, no Espírito Santo.

Na Bahia, em uma planta que pertenceu à Ford, a BYD começou a montar alguns modelos e promete exportar a partir de Camaçari para outros mercados da América Latina. A Stellantis também se comprometeu a montar no Nordeste e vai utilizar a fábrica de Goiana, em Pernambuco, para nacionalizar modelos da Leapmotor. No local, que funcionava a planta da Troller, no Ceará, a Comexeport está montando dois modelos elétricos chineses para a General Motors, os Chevrolet Spark e Captiva.

No ano passado, as empresas chinesas conquistaram 10% do mercado nacional, isso sem produção nacional e com basicamente duas marcas operando com volume. Nos próximos dez anos, todas as associações e operações anunciadas agora estarão operando e rendendo frutos. Por isso, não importa se o mercado cresce ou não, 35% devem ser conquistados pelos novos players Rogélio Golfarb, Ex-presidente da Anfavea e consultor automotivo

MESMO VOLUME

A questão preocupante, principalmente para montadoras tradicionais que estão instaladas no país, é que não há previsão de aumento do consumo expressivo. A Anfavea trabalha com uma projeção de aumento de 2,7% para este ano, volume pouco superior ao realizado em 2025. No entanto, a consultoria chefiada por Golfarb prevê que não vai haver crescimento, com a possibilidade de pequeno decréscimo.

"O mercado brasileiro de automóveis cresce pouco, mas muda muito. O chinês cresce no ganho de participação, não é com o aumento do mercado", explica o especialista.

A maior oferta de marcas e modelos amplia os desafios do varejo e a China tem a vantagem do custo de produção por alguns motivos. O maior deles é a escala: no ano passado foram produzidos no país 34,5 milhões de unidades, volume 45% superior ao que foi feito nos Estados Unidos, Europa e Japão.

O modelo de produção vertical, com a maioria dos componentes sendo criados na mesma planta, barateia os custos. Outro fator que beneficia o país foi a dominância da eletromobilidade, pois eles conseguiram uma boa equação de custos para a produção de veículos elétricos, principalmente de softwares e baterias.

Para Golfarb, hoje, as montadoras tradicionais pagam o preço de uma união de fatores que as colocaram em desvantagem em relação às chinesas. E um dos principais foi a dificuldade para se adaptar à eletrificação, com erros na escolha de produtos elétricos e híbridos e, principalmente, na dependência da cadeia chinesa para a compra de componentes críticos para a eletrificação.

"A única saída para eles, pelo menos no curtíssimo prazo, é abraçar, é se associar, é fazer alguma coisa nessa linha." Exemplos incluem a Stellantis com a Leapmotor, a Renault com a Geely, e a GM com a Hyundai, buscando incorporar soluções e tecnologias dos grupos chineses para ganhar escala e reduzir custos.

A luxuosa Avatr é comercializada pelo grupo CAOA, o mesmo que é responsável pela Chery Crédito: Divulgação

NOVOS NICHOS

Até 2025, os chineses não haviam participado ativamente de algumas categorias. A partir de agora, esse cenário começa a mudar. A BYD começou a vender produtos da sua marca de luxo, a Denza. A Zeekr, que era operada por um distribuidor independente, converteu o modelo de negócio para uma filial e quer expandir suas vendas, incluindo uma nova marca, a Lynk & Co. Essa expansão vai atingir montadoras que atuam no mercado acima de R$ 300 mil, como Audi e Volvo, por exemplo.