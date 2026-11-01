Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

GWM Haval H7 tem motorização do H6 e estética inspirada no H9

SUV chega em versão única por R$ 261 mil para concorrer com modelos como Ford Bronco Sport e Jetour T1

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13:00

Híbrido plug-in flex, o Haval H7 custa R$ 261 mil
Híbrido plug-in flex, o Haval H7 custa R$ 261 mil Crédito: Divulgação

Depois do H6 e do H9, a linha Haval da GWM ganhou um novo produto, o H7. Esse veículo une o design robusto de linhas retas e proporções marcantes, herdados do H9 com a tecnologia híbrida plug-in flex presente no H6. Oferecido por R$ 261 mil, o novo SUV é rival de modelos como Ford Bronco Sport e Jetour T1.

O H7 é equipado com motorização híbrida plug-in flex (PHEV), que combina o motor 1.5 turbo flex com dois propulsores elétricos instalados nos eixos dianteiro e traseiro. Esse sistema trabalha associado a um câmbio DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de quatro marchas. Dessa forma, o desempenho combinado é de 370 cv de potência e 77 kgfm de torque, seja com gasolina, seja com etanol.

O novo modelo da GWM tem tração integral, com sete modos de condução, e o diferencial traseiro tem bloqueio mecânico integral. A bateria de lítio-ferro-fosfato é de 27,5 kWh. A carga rápida de 41 kW recupera de 30% a 80% em aproximadamente 20 minutos.

Um dos trunfos do veículo é o consumo: sob homologação do Inmetro, os índices de consumo urbano são de 32 km/l equivalente com gasolina e 20,6 km/l equivalente com etanol, enquanto em ciclo rodoviário as médias registram 24,3 km/l e 16,7 km/l equivalente, respectivamente.

GWM Haval H7

Para cinco pessoas, a cabine desse novo GWM tem sintonia com o Haval H9 e seis airbags por Divulgação
As janelas traseiras possuem persianas integradas por Divulgação
O teto solar duplo é um equipamento de série por Divulgação
Com estilo similar ao do Ford Bronco Sport, o Haval H7 tem 22,2 cm de altura livre do solo por Divulgação
1 de 4
Para cinco pessoas, a cabine desse novo GWM tem sintonia com o Haval H9 e seis airbags por Divulgação

O QUE O HAVAL H7 TEM

Com carroceria monobloco, como o H6, e diferente do H9, que tem uma carroceria sobre chassi, o H7 tem 4,80 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 1,84 m de altura. A distância entre-eixos é de 2,74 m e o compartimento de bagagens acomoda 586 litros.

A versão única é bem equipada, tem seis airbags, diversos equipamentos de auxílio à condução e até persianas para as janelas das portas traseiras.

A central multimídia tem tela de 15,6 polegadas e o quadro de instrumentos tem 12,3 polegadas. O sistema de som tem nove alto-falantes e subwoofer com potência de 236 W.

São 370 cv de potência combinada e aceleração de zero a 100 km/h é feita em 5,7 segundos
São 370 cv de potência combinada e aceleração de zero a 100 km/h é feita em 5,7 segundos Crédito: Divulgação

DUSTER FICA MAIS ACESSÍVEL

Com o porte próximo ao do Jeep Compass, o Duster sempre foi precificado como um SUV pequeno. Agora, a Renault apresentou uma versão chamada de Zen Plus que vai entrar na concorrência por modelos ainda menores, como o Jeep Avenger e o Volkswagen Tera.

Tabelada por R$ 107.990, a versão Zen Plus tem motor 1.6 litro aspirado (112 cv de potência e 15,6 kgfm de torque) e câmbio manual de cinco marchas. Além de perder a transmissão automática, essa opção não tem rodas de liga leve, por exemplo. Porém, outros atributos como os seis airbags foram mantidos.

HONDA CG CHEGA À LINHA 2027

A Honda CG 160, que neste ano completa 50 anos de produção ininterrupta no Brasil, ganhou novidades na linha 2027, que chega semana que vem às concessionárias.

A mudança mais relevante está na versão de entrada: a Start, que troca o motor a gasolina e adota o sistema FlexOne, tornando todas as configurações da motocicleta bicombustível.

Dessa forma, todas as versões desse modelo podem entrar no programa Move Brasil Moto. Outras novidades são a entrada USB-C e novo comando no punho esquerdo com função lampejador.

Moto mais vendida no país, a CG tem quatro versões: Start: (R$ 17.778), Cargo (R$ 18.884), Fan (R$ 19.449) e Titan (R$ 21.098). Os preços não incluem o frete e a garantia de três anos sem limite de quilometragem.

Todas as quatro versões da CG agora utilizam motor flex, que entrega 14,7 cv
Todas as quatro versões da CG agora utilizam motor flex, que entrega 14,7 cv Crédito: Divulgação

DUAS RODAS: VENDAS EM ALTA

O mercado de motocicletas segue em forte expansão neste ano. Entre janeiro e setembro, foram emplacadas 1.783.971 motos novas no Brasil, alta de 10,54% sobre as 1.613.818 unidades registradas no mesmo período do ano passado.

Na Bahia, foram emplacadas 126.083 no acumulado do ano, alta de 12,51% na comparação com o mesmo período de 2025.

GAC: DESTAQUE EM CONSUMO

A GAC conquistou duas posições de destaque no Ranking Folha Mauá 2026, levantamento realizado pela Folha de S.Paulo em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

O GS4 Elite, um híbrido pleno, foi o modelo mais eficiente entre os concorrentes da sua categoria e alcançou 26,5 km/l com gasolina no percurso rodoviário. Já o Hyptec HT Ultra apresentou os melhores resultados de consumo urbano e rodoviário entre os elétricos da sua categoria.

Em relação ao GS4, os dados homologados pelo Inmetro indicam que esse SUV apresenta consumo de 14,1 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada. Nos testes realizados pelo IMT, o modelo alcançou médias significativamente superiores em condições específicas de avaliação, chegando a 26,5 km/l no percurso rodoviário e 21,6 km/l no urbano.

O GAC GS4 é um SUV híbrido que não necessita de recarregamento externo
O GAC GS4 é um SUV híbrido que não necessita de recarregamento externo Crédito: Divulgação

Leia mais

Imagem - Salão de Paris volta ao protagonismo e atrai 19 marcas chinesas

Salão de Paris volta ao protagonismo e atrai 19 marcas chinesas

Imagem - Range Rover Sport de R$ 1 milhão tem 550 cv e rodas traseiras que giram

Range Rover Sport de R$ 1 milhão tem 550 cv e rodas traseiras que giram

Imagem - Tiggo 9 chega com sete lugares e até 428 cv para encarar SUVs grandes

Tiggo 9 chega com sete lugares e até 428 cv para encarar SUVs grandes

Mais recentes

Imagem - O pôr do sol de Brasília colore monumentos, se espelha no lago e pode ser visto de camarote em 12 lugares

O pôr do sol de Brasília colore monumentos, se espelha no lago e pode ser visto de camarote em 12 lugares
Imagem - O fascismo que mora ao lado, a política cadavérica de Jerônimo e as contas do PSD para 2030

O fascismo que mora ao lado, a política cadavérica de Jerônimo e as contas do PSD para 2030
Imagem - Aeroporto tem potencial para movimentar 1,1 milhão de remessas internacionais

Aeroporto tem potencial para movimentar 1,1 milhão de remessas internacionais