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GWM Haval H7 tem motorização do H6 e estética inspirada no H9

SUV chega em versão única por R$ 261 mil para concorrer com modelos como Ford Bronco Sport e Jetour T1

Antônio Meira Jr.

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13:00

Híbrido plug-in flex, o Haval H7 custa R$ 261 mil Crédito: Divulgação

Depois do H6 e do H9, a linha Haval da GWM ganhou um novo produto, o H7. Esse veículo une o design robusto de linhas retas e proporções marcantes, herdados do H9 com a tecnologia híbrida plug-in flex presente no H6. Oferecido por R$ 261 mil, o novo SUV é rival de modelos como Ford Bronco Sport e Jetour T1.

O H7 é equipado com motorização híbrida plug-in flex (PHEV), que combina o motor 1.5 turbo flex com dois propulsores elétricos instalados nos eixos dianteiro e traseiro. Esse sistema trabalha associado a um câmbio DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de quatro marchas. Dessa forma, o desempenho combinado é de 370 cv de potência e 77 kgfm de torque, seja com gasolina, seja com etanol.

O novo modelo da GWM tem tração integral, com sete modos de condução, e o diferencial traseiro tem bloqueio mecânico integral. A bateria de lítio-ferro-fosfato é de 27,5 kWh. A carga rápida de 41 kW recupera de 30% a 80% em aproximadamente 20 minutos.

Um dos trunfos do veículo é o consumo: sob homologação do Inmetro, os índices de consumo urbano são de 32 km/l equivalente com gasolina e 20,6 km/l equivalente com etanol, enquanto em ciclo rodoviário as médias registram 24,3 km/l e 16,7 km/l equivalente, respectivamente.

GWM Haval H7 1 de 4

O QUE O HAVAL H7 TEM

Com carroceria monobloco, como o H6, e diferente do H9, que tem uma carroceria sobre chassi, o H7 tem 4,80 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 1,84 m de altura. A distância entre-eixos é de 2,74 m e o compartimento de bagagens acomoda 586 litros.

A versão única é bem equipada, tem seis airbags, diversos equipamentos de auxílio à condução e até persianas para as janelas das portas traseiras.

A central multimídia tem tela de 15,6 polegadas e o quadro de instrumentos tem 12,3 polegadas. O sistema de som tem nove alto-falantes e subwoofer com potência de 236 W.

São 370 cv de potência combinada e aceleração de zero a 100 km/h é feita em 5,7 segundos Crédito: Divulgação

DUSTER FICA MAIS ACESSÍVEL

Com o porte próximo ao do Jeep Compass, o Duster sempre foi precificado como um SUV pequeno. Agora, a Renault apresentou uma versão chamada de Zen Plus que vai entrar na concorrência por modelos ainda menores, como o Jeep Avenger e o Volkswagen Tera.

Tabelada por R$ 107.990, a versão Zen Plus tem motor 1.6 litro aspirado (112 cv de potência e 15,6 kgfm de torque) e câmbio manual de cinco marchas. Além de perder a transmissão automática, essa opção não tem rodas de liga leve, por exemplo. Porém, outros atributos como os seis airbags foram mantidos.

HONDA CG CHEGA À LINHA 2027

A Honda CG 160, que neste ano completa 50 anos de produção ininterrupta no Brasil, ganhou novidades na linha 2027, que chega semana que vem às concessionárias.

A mudança mais relevante está na versão de entrada: a Start, que troca o motor a gasolina e adota o sistema FlexOne, tornando todas as configurações da motocicleta bicombustível.

Dessa forma, todas as versões desse modelo podem entrar no programa Move Brasil Moto. Outras novidades são a entrada USB-C e novo comando no punho esquerdo com função lampejador.

Moto mais vendida no país, a CG tem quatro versões: Start: (R$ 17.778), Cargo (R$ 18.884), Fan (R$ 19.449) e Titan (R$ 21.098). Os preços não incluem o frete e a garantia de três anos sem limite de quilometragem.

Todas as quatro versões da CG agora utilizam motor flex, que entrega 14,7 cv Crédito: Divulgação

DUAS RODAS: VENDAS EM ALTA

O mercado de motocicletas segue em forte expansão neste ano. Entre janeiro e setembro, foram emplacadas 1.783.971 motos novas no Brasil, alta de 10,54% sobre as 1.613.818 unidades registradas no mesmo período do ano passado.

Na Bahia, foram emplacadas 126.083 no acumulado do ano, alta de 12,51% na comparação com o mesmo período de 2025.

GAC: DESTAQUE EM CONSUMO

A GAC conquistou duas posições de destaque no Ranking Folha Mauá 2026, levantamento realizado pela Folha de S.Paulo em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

O GS4 Elite, um híbrido pleno, foi o modelo mais eficiente entre os concorrentes da sua categoria e alcançou 26,5 km/l com gasolina no percurso rodoviário. Já o Hyptec HT Ultra apresentou os melhores resultados de consumo urbano e rodoviário entre os elétricos da sua categoria.

Em relação ao GS4, os dados homologados pelo Inmetro indicam que esse SUV apresenta consumo de 14,1 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada. Nos testes realizados pelo IMT, o modelo alcançou médias significativamente superiores em condições específicas de avaliação, chegando a 26,5 km/l no percurso rodoviário e 21,6 km/l no urbano.