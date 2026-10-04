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Honda faz leve ajuste no City, Brasil lidera vendas globais do carro

Quinta geração passa pelo segundo facelift, ganha versão esportiva e custa a partir de R$ 117.700

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:00

A atualização foi focada na dianteira do City e a inspiração veio do coupé esportivo Prelude
A atualização foi focada na dianteira do City e a inspiração veio do coupé esportivo Prelude Crédito: Divulgação

Produzido no Brasil desde 2009, o City é um dos modelos mais importantes do portfólio da Honda no país. Por aqui, o carro estreou quando estava na terceira geração e, desde então, já teve mais de 405 mil unidades comercializadas.

A quinta geração, que estreou no mercado brasileiro em 2022 e incorporou a carroceria hatchback, teve agora seu segundo ajuste estético. A companhia japonesa manteve a mecânica e promoveu atualizações, principalmente na frente.

Assim, os faróis e os para-choques dianteiros são os itens que mais exibem mudanças. Os faróis trazem o DRL bipartido, com ambas as porções com função de luz de posição. Todas as versões passam a oferecer faróis Full LED de série. Versões Touring e acima trazem como item de série uma barra de LED conectando os faróis e complementando a função de luz de posição.

Para todas as sete versões, o conjunto motriz é o mesmo: motor 1.5 litro e câmbio automático estilo CVT. Esse conjunto entrega 126 cv de potência com qualquer combustível, e o torque máximo varia entre 15,8 kgfm (com etanol) e 15,5 kgfm (com gasolina).

O consumo é exemplar para um motor a combustão. Tomando como base o sedã, o Inmetro atesta, com etanol, 9,1 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada. Com gasolina, a aferição passa para 12,9 km/l e 15,3 km/l, respectivamente em trânsito urbano e rodoviário.

Honda City 2027

O City RS está disponível apenas na configuração hatchback por Divulgação
Na traseira, os para-choques foram ajustados por Divulgação
A versão Touring pode ter acabamento interno claro na carroceria sedã por Divulgação
A nova central multimídia de 10 polegadas está disponível nas versões Touring e RS por Divulgação
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O City RS está disponível apenas na configuração hatchback por Divulgação

RS: A VERSÃO INÉDITA

O Brasil é o mercado que mais consome o City globalmente e, por isso, a Honda dedica muita atenção ao veículo. Para a linha 2027, a carroceria hatchback estreia uma versão inédita no país, a RS.

A mecânica é a mesma, mas o visual recebe uma atenção especial com foco na esportividade. O para-choque traseiro, por exemplo, é bem diferente das outras configurações, sobretudo na parte central inferior, com resultado visual tripartido.

Para a versão RS estão disponíveis apenas duas cores: vermelho e cinza
Para a versão RS estão disponíveis apenas duas cores: vermelho e cinza Crédito: Divulgação

OS PREÇOS DO CITY 2027

Em relação aos preços, a versão LX, direcionada ao público PcD, teve um acréscimo de R$ 200 e agora custa R$ 117.500, para as duas carrocerias. As demais versões ficaram R$ 1.100 mais caras, porém, se o cliente fizer a compra na pré-venda, que vai de 3 de outubro até o final do estoque de 3 mil unidades, o preço é o mesmo da linha 2026.

Depois disso, o City EX custará R$ 137.400 com carroceria hatch e R$ 138.400 para o sedã. A seguir, o EXL custa R$ 144.800 (hatch) e R$ 145.800 (sedã). O Touring custa R$ 153.300 / R$ 154.300. A inédita RS, exclusiva para o hatch, custa R$ 156.400.

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