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Hyundai i20 chega ao Brasil por R$ 99.990 e surpreende ao volante

Crossover produzido no país é maior que o HB20, versão testada tem motor 1.0 turbo de 115 cv e consumo de até 14,5 km/l na estrada

Antônio Meira Jr.

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:10

O i20 é maior que o HB20 mas não é um SUV. A Hyundai terá no Brasil um SUV acima dele e abaixo do Creta Crédito: Antônio Meira Jr.

O i20 atrai a atenção de diversas formas. No Google, as pesquisas apontam para a dúvida: “o i20 é elétrico?”. Talvez o novo visual dianteiro desse Hyundai leve a esse pensamento. Em um estacionamento escutei três pessoas discutindo sobre sua traseira, que tem um visual controverso.

A realidade é que o veículo desenvolvido exclusivamente para a América Latina - apesar de ter um produto homônimo na Europa, onde é produzido desde 2008 - é o melhor Hyundai já fabricado no Brasil. Estética à parte, a ótima dirigibilidade e o interior da cabine provam isso.

O i20 não foi definido pela companhia coreana como um SUV, como fizeram seus concorrentes, a Hyundai foi enfática em classificá-lo como um crossover. Até porque o SUV de entrada, que ficará entre ele e o Creta, chegará em breve - será o Bayon. De qualquer forma, pelo preço, o novo produto da fábrica de Piracicaba, no interior de São Paulo, concorre com Chevrolet Sonic, Jeep Avenger, Renault Kardian e Volkswagen Tera.

Hyundai i20 Ultimate 1 de 6

Com 4,13 metros de comprimento, o i20 é 11,5 centímetros mais longo que o HB20. A distância entre-eixos, de 2,58 m, é 5 cm superior à do modelo mais antigo, refletindo no espaço para quem viaja no banco traseiro. O i20 também é 6 centímetros mais largo (1,78 m) e 3,5 centímetros mais alto (1,50 m), porte que se traduz em uma capacidade de bagagem superior: são 346 litros de volume no porta-malas contra os 300 litros do HB20.

Na versão avaliada, a topo de linha Ultimate, que custa R$ 139.990, alguns equipamentos são exclusivos em relação às demais, que partem de R$ 99.990. Entre os mais interessantes estão o freio de estacionamento eletrônico e a central multimídia com tela de 12,3 polegadas. Juntamente com o quadro de instrumentos digital, também de 12,3 polegadas, o motorista tem à disposição um cockpit virtual bem interessante.

Outro fator que agrada no interior é a composição de cores, feita para facilitar o uso. Isso deixa tudo mais intuitivo na cabine, que tem ainda o painel frontal recuado, aumentando a sensação de espaço.

Em comum, todas as versões possuem o sistema de carro conectado, que permite a interação do usuário com o veículo por meio de um aplicativo para smartphone. É possível localizar o veículo, checar a autonomia e até mesmo refrigerar remotamente a cabine. Por ser conectado, os softwares do i20 podem ser atualizados remotamente.

Para impulsionar o i20 na versão topo de linha, a Hyundai optou pelo mesmo conjunto da versão mais cara do HB20, que também é aplicado a algumas opções do Creta. Então, o crossover tem à disposição o motor 1 litro turbo de três cilindros associado ao câmbio automático de seis velocidades. Esse conjunto entrega 115 cv de potência e 17,5 kgfm de torque.

Para enquadrar em novas regras tributárias, a Hyundai reduziu a potência do motor, que nos outros modelos chegou a oferecer 120 cv. Esse ajuste não impactou muito no desempenho e nem no consumo. Em nossa avaliação, o consumo urbano com gasolina foi de 12 km/l. Em rodovias, a média com gasolina chegou aos 14,5 km/l.

O bagageiro do i20 comporta 346 litros e o desenho da traseira se mostrou controverso nas ruas Crédito: Antônio Meira Jr.

Condução aprimorada

A direção com assistência elétrica é bem direta e precisa, o que reflete na agilidade das respostas ao volante. O motor apresenta um leve retardado na saída, mas responde bem quando o pé é cravado até o fundo do acelerador ou quando o motorista opta pelas trocas manuais de marcha pelas borboletas.

A suspensão tem calibragem um pouco mais firme que a do HB20, e isso garante boa estabilidade. De qualquer forma, essa regulagem manteve no carro um bom nível de conforto, pois o conjunto absorve bem as irregularidades do piso. A receita é comum aos rivais: McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira.