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Kwid 2027 fica quase R$ 12 mil mais barato; assista ao vídeo com as mudanças

Veículo da Renault é o zero-quilômetro mais acessível do país, à frente do Fiat Mobi e Citroën C3

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:00

Atualizado, o Renault Kwid faz com gasolina 14,4 km/l em trânsito urbano e 15,4 km/l em rodovias
Atualizado, o Renault Kwid faz com gasolina 14,4 km/l em trânsito urbano e 15,4 km/l em rodovias Crédito: Divulgação

Há nove anos, o Kwid chegou ao mercado brasileiro com a proposta de ser um hatch de entrada acessível. Na época, custava R$ 30 mil.

No lançamento da linha 2027, que ganhou atualizações estéticas e uma reformulação interna, a Renault reforçou a estratégia de ter um veículo competitivo na categoria.

Para isso, reduziu o preço das três versões: a inicial, renomeada para Evolution, caiu de R$ 82.790 para R$ 71.090. A intermediária, rebatizada de Intense para Techno, teve o preço reduzido de R$ 85.990 para R$ 75.990. A opção topo de linha manteve a nomenclatura Outsider e agora custa R$ 84.890, era anteriormente oferecida por R$ 91.190.

Renault Kwid 2027

A cabine continua com quatro airbags e ganhou uma nova central multimídia por Divulgação
A nova central multimídia tem tela de 10,1 polegadas por Divulgação
Os bancos ganharam novos revestimentos por Divulgação
A versão intermediária foi rebatizada como Techno por Divulgação
O bagageiro tem capacidade para 290 litros e o tanque de combustível, 38 litros por Divulgação
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A cabine continua com quatro airbags e ganhou uma nova central multimídia por Divulgação

Com isso, o Kwid segue como o carro zero mais barato do Brasil, à frente do Fiat Mobi (R$ 72.790) e do Citroën C3 (R$ 76.990), considerando os valores promocionais.

A estrutura do subcompacto não foi alterada e o conjunto motriz foi mantido. Dessa forma, o motor 1 litro aspirado continua entregando até 71 cv de potência e 10 kgfm de torque.

Por fora, as alterações estão concentradas principalmente na dianteira. O para-choque foi redesenhado e ganhou formas mais marcadas, enquanto a grade em preto brilhante incorpora a atual identidade visual da Renault.

O interior concentra as principais mudanças: o painel foi completamente redesenhado e agora reúne um quadro de instrumentos digital de 7 polegadas e uma central multimídia flutuante de 10,1 polegadas. As duas telas ficam lado a lado na parte superior do painel e dão ao Kwid uma aparência mais moderna.

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