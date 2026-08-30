Kwid 2027 fica quase R$ 12 mil mais barato; assista ao vídeo com as mudanças

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Antônio Meira Jr.
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:00
Há nove anos, o Kwid chegou ao mercado brasileiro com a proposta de ser um hatch de entrada acessível. Na época, custava R$ 30 mil.
No lançamento da linha 2027, que ganhou atualizações estéticas e uma reformulação interna, a Renault reforçou a estratégia de ter um veículo competitivo na categoria.
Para isso, reduziu o preço das três versões: a inicial, renomeada para Evolution, caiu de R$ 82.790 para R$ 71.090. A intermediária, rebatizada de Intense para Techno, teve o preço reduzido de R$ 85.990 para R$ 75.990. A opção topo de linha manteve a nomenclatura Outsider e agora custa R$ 84.890, era anteriormente oferecida por R$ 91.190.
Renault Kwid 2027
Com isso, o Kwid segue como o carro zero mais barato do Brasil, à frente do Fiat Mobi (R$ 72.790) e do Citroën C3 (R$ 76.990), considerando os valores promocionais.
A estrutura do subcompacto não foi alterada e o conjunto motriz foi mantido. Dessa forma, o motor 1 litro aspirado continua entregando até 71 cv de potência e 10 kgfm de torque.
Por fora, as alterações estão concentradas principalmente na dianteira. O para-choque foi redesenhado e ganhou formas mais marcadas, enquanto a grade em preto brilhante incorpora a atual identidade visual da Renault.
O interior concentra as principais mudanças: o painel foi completamente redesenhado e agora reúne um quadro de instrumentos digital de 7 polegadas e uma central multimídia flutuante de 10,1 polegadas. As duas telas ficam lado a lado na parte superior do painel e dão ao Kwid uma aparência mais moderna.