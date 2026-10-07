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Mercedes-Benz lança van de luxo para sete pessoas no Brasil

Espaço traseiro é o destaque na Classe V, que custa a partir de R$ 729.900 e tem portas laterais com abertura elétrica

Antônio Meira Jr.

De São Paulo* Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:00

A nova van de luxo da Mercedes é produzida na Espanha e tem apenas dois rivais no Brasil Crédito: Divulgação

A competição do mercado brasileiro exige diversidade no portfólio e faz os fabricantes ajustarem suas estratégias. A Mercedes-Benz é uma das marcas que tem trabalhado para ampliar sua oferta e apresentou um modelo inédito para sua linha no país, a Classe V.

A luxuosa van de sete lugares chega às concessionárias em duas versões: Avantgarde (R$ 729.900) e Elegance (R$ 834.900), ambas com motorização híbrida leve. A categoria tem apenas duas outras opções, a Kia Carnival (R$ 684.990) e a Denza D9 (R$ 750 mil). A primeira tem propulsão híbrida plena, que não necessita de recarga externa, e a segunda é totalmente elétrica.

É um mercado pequeno, mas muito exigente. Além do transporte de famílias, a Mercedes-Benz espera atrair empresas que fazem transportes executivos e artistas. Inclusive, na apresentação para a imprensa, Daniel Moreira, diretor comercial da Best Chauffeurs, deu um depoimento positivo sobre o novo modelo, que utiliza há mais de três anos. Na época, a Classe V foi importada de forma independente.

Mercedes-Benz Classe V 1 de 6

O grande destaque da nova van está na parte traseira. O acesso é feito por portas deslizantes; elas possuem abertura e fechamento elétrico. No interior, a segunda fileira de bancos foi projetada para oferecer diferentes experiências de viagem de acordo com o perfil de cada cliente.

Na versão Avantgarde, os assentos individuais, equipados com apoios de braço individuais, reforçam a versatilidade ao permitir diferentes configurações de uso, incluindo a disposição frente a frente. Na versão Elegance, os bancos da segunda fileira ficam mais sofisticados: oferecem climatização dos assentos, apoio para os pés e carregador por indução para smartphones.

O fabricante alemão também se dedicou a buscar soluções para o conforto térmico dos passageiros. Há um ar-condicionado dedicado para a segunda e terceira fileira de bancos, e os vidros contam com isolamento térmico.

Para completar, o veículo conta com acabamento em couro Lugano, opções nas cores preto e bege, além de itens que reforçam a atmosfera premium da cabine, como iluminação ambiente com 64 cores, painel de instrumentos com revestimento em couro e acabamento em madeira de Oliveira. O sistema de som de alta fidelidade é assinado pela Burmester.

Para quem viaja nessa van, a preocupação com o espaço para bagagens é desnecessária. A Mercedes-Benz informa que a capacidade do bagageiro, mesmo com todos os assentos montados, é de 1.410 litros.

A Classe V tem 5,37 m de comprimento e o bagageiro comporta 1.410 litros com os sete assentos montados Crédito: Divulgação

E para quem dirige?

Para guiar essa van de 5,37 metros de comprimento e 2,25 m de largura, a CNH B é suficiente e o condutor tem à disposição equipamentos eletrônicos para facilitar. O retrovisor interno, por exemplo, tem a opção de exibir imagens geradas por uma câmera traseira. Em relação às câmeras, há a visualização de 360 graus do veículo na central multimídia de 12,3 polegadas.

A Classe V ainda conta, entre outros equipamentos, com assistente de ponto cego, que alerta se houver algum veículo ou objeto em uma linha não coberta pelos retrovisores, e monitoramento do motorista, que identifica cansaço ou falta de atenção de quem dirige.

Para impulsionar o veículo, foi escolhido o motor 2 litros de quatro cilindros a gasolina, que é associado a uma transmissão automática de nove velocidades. Turbinado, esse propulsor entrega 231 cv de potência e 37,7 kgfm de torque. A tração é traseira, ampliando o prazer ao dirigir e equalizando melhor o peso entre os dois eixos.

As duas versões também compartilham o sistema híbrido-leve (MHEV) de 48V e gerador de partida integrado, que funciona como motor de arranque e auxílio elétrico.

Produzida na Espanha, a Classe V possui quatro anos de garantia sem limite de quilometragem. No Brasil, a companhia alemã possui 38 concessionários aptos a comercializar e fazer a manutenção da nova van de luxo.