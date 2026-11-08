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Mission S: Porsche apresenta conceito que vai definir novos veículos

Acompanhe também o balanço do mercado automotivo em outubro e conheça os carros mais vendidos na Bahia

Antônio Meira Jr.

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:00

O Mission S é um carro conceitual que vai direcionar o design de novos modelos da Porsche Crédito: Divulgação

Alguns modelos são concebidos desde o início para ir às ruas. Outros são criados para mostrar o caminho que a marca vai seguir nos próximos anos, como o Mission S, novo conceito da Porsche.

“O Mission S oferece um vislumbre das ideias e dos elementos de design que darão forma à Porsche nos próximos anos”, afirma Michael Leiters, presidente do conselho executivo da marca alemã. “Este modelo-conceito ilustra uma orientação estratégica fundamental que em breve será traduzida em nosso futuro portfólio de produtos”, completa Tobias Sühlmann, diretor de estilo da Porsche.

Por fim, Leiters declarou: “Um Porsche deve ser reconhecido como um Porsche à primeira vista.” Por isso, esse conceito evidencia que a marca não quer fazer nada que fuja das suas raízes.

Dessa forma, como outros fabricantes europeus, como Renault e Citroën têm feito, a Porsche se inspirou em seu passado e utiliza referências visuais de ícones da marca: faróis circulares e para-lamas do Porsche 911, dianteira inspirada no 911 GT1, caimento do teto do 959, rodas que remetem ao 928 Coupé, retrovisores do Carrera GT e um ventilador de arrefecimento na traseira que homenageia o clássico 917.

SEM FICHA TÉCNICA

Possivelmente, o Mission S vai dar origem a modelos que serão posicionados acima do 911. No entanto, nada sobre a ficha técnica do modelo foi revelado.

Porém, as quatro saídas de escape deixam a intenção bem visível de aplicar um motor a combustão, mas ele deverá trabalhar em conjunto com motores elétricos. Por enquanto, resta esperar.

BALANÇO DE OUTUBRO

O mercado de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro segue em alta de 17,29% nos emplacamentos no acumulado do ano. Apesar disso, outubro teve uma retração de 5,48% na comparação com setembro.

Dessa forma, forma emplacados no último mês 254.030 unidades e, entre janeiro e outubro, 2.410.505 unidades. São 355 mil veículos a mais do que no mesmo período do ano passado.

PARTICIPAÇÃO POR MARCA

A Fiat se manteve na frente com 46.633 veículos comercializados no último mês, equivalendo a 18,36% de participação. A marca italiana vendeu 10.387 carros a mais que a Volkswagen, que ficou na segunda posição com 14,27% de participação.

A Chevrolet ficou com a terceira posição com 28.259 emplacamentos, representando 11,12%. Em quarto lugar, ficou a BYD (9,49%), seguida pela Hyundai (6,65%). Da sexta à décima posição, ficaram: Toyota (5,89%), Renault (4,87%), GWM (4,24%), Jeep (3,74%) e Honda (3,20%).

MODELOS MAIS VENDIDOS

Entre os produtos, a Strada segue consolidada na liderança. A picape da Fiat tem 14.566 exemplares emplacados no último mês e ficou à frente do Hyundai HB20, que teve seu melhor resultado do ano com 9.037 licenciamentos.

A disputa da terceira posição foi acirrada, com o BYD Dolphin Mini com 8.432 emplacamentos, apenas 84 carros a mais que com Fiat Argo, quarto colocado. O VW Polo ficou em quinto lugar, com 8.125 carros emplacados.

Do sexto ao décimo lugar, ficaram: VW T-Cross (7.567), VW Tera (7.489), Chevrolet Onix (7.016), Renault Kwid (6.346) e Toyota Yaris Cross (6.243).

MERCADO BAIANO

Na Bahia, 8.899 automóveis e comerciais leves zero-quilômetro foram emplacados em outubro. Esse volume representou uma redução de 3,05% na comparação com setembro, queda menor do que a média nacional.

No acumulado do ano, 84.046 unidades foram comercializadas no estado, alta de 9,41%. Ou seja, o crescimento estadual está abaixo da média nacional de 17,29%.

PREFERIDOS NA BAHIA

No estado, a Fiat Strada repetiu o êxito dos últimos meses e fechou outubro na liderança com 653 emplacamentos. A picape foi seguida pelo BYD Dolphin Mini (460) e por outro modelo da Fiat, a Toro (344).