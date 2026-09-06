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Mitsubishi apresenta novo Pajero, SUV chegará ano que vem ao Brasil

Veja também as novidades da Ford, Toyota e Yamaha para o mercado nacional

Antônio Meira Jr.

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:00

Completamente novo, o Mitsubishi Pajero utiliza a mesma base e motorização da picape Triton Crédito: Divulgação

Após cinco anos hibernando, o Pajero está de volta. Nessa quinta geração, o SUV é o maior veículo da Mitsubishi - com 4,92 metros de comprimento, 1,92 m de largura, 1,91 m de altura e 2,87 m de entre-eixos.

O Pajero continua sendo um modelo robusto, com carroceria sobre chassi, como a picape Triton, de quem herda a base, que foi reforçada.

Na cabine, muito luxo e espaço para sete ocupantes, com três fileiras de bancos. Da picape também veio o motor 2.4 turbodiesel de quatro cilindros com 204 cv de potência e 48,9 kgfm de torque.

Mitsubishi Pajero 2027 1 de 3

O câmbio, porém, é outro: automático de oito marchas, contra seis da Triton. O sistema de tração 4x4 selecionável tem diversas opções de uso, desde o 4x2 até o 4x4 reduzido.

Lançado originalmente em 1982, o Pajero acumulou 3,3 milhões de unidades vendidas em mais de 170 países, mas deixou de ser produzido em 2021.

No Brasil, era comercializado com o sufixo Full, um SUV maior e mais luxuoso que o Pajero Sport que era vendido no país até o começo deste ano.

O SUV japonês tem 23 centímetros de altura livre do solo Crédito: Divulgação

Inicialmente, o SUV será comercializado até março na Tailândia (onde é produzido), Japão e Austrália. A partir do segundo semestre do próximo ano, a oferta do veículo será ampliada para outros mercados da Ásia, América Latina e Oriente Médio.

A expectativa é que a estreia no Brasil aconteça no segundo semestre de 2027, mas a situação da empresa no país é de retração. Enquanto os emplacamentos no país cresceram 19,8% entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, a Mitsubishi apresentou queda de 23,4%.

VENDAS AVANÇAM NO BRASIL

Com 263.054 licenciamentos em agosto, o mercado de automóveis e comerciais leves teve uma retração de 0,9% em relação a julho. Porém, na comparação com agosto do ano passado, o aumento foi de 22,7%.

No acumulado do ano, o crescimento chega a 19,8%. No total, as duas categorias somam 1.887.750 unidades neste ano.

FORD CONFIRMA F-150 RAPTOR

Depois da configuração Tremor, que estreou no ano passado, a Ford amplia o nível off-road da F-150 com a confirmação da versão Raptor.

A empresa confirmou que a picape chegará ao mercado nacional no começo do próximo ano e será o segundo produto da linha Raptor no país; o outro é a Ranger. Equipada com motor V6 3.5 EcoBoost biturbo e suspensão especial com amortecedores Fox Racing.

“É uma picape com todo o DNA de competição que a Ford desenvolveu ao longo de décadas, utilizando as pistas e ralis como laboratório de inovação e com incontáveis triunfos ao redor do mundo”, explica Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul.

A F-150 Raptor vai estrear no Brasil no começo do ano que vem Crédito: Divulgação

RAV4, DESTA VEZ COM TOMADA

SUV mais vendido no mundo, o RAV4 estreou sua sexta geração no mercado brasileiro em abril. Na época, o modelo chegou inicialmente com a tecnologia híbrida plena, que não tem a necessidade de recarregamento externo.

Nesta semana, a Toyota lançou a versão plug-in, que tem em seu conjunto motriz um motor 2.5 litros aspirado que entrega 189 cv e 24,2 kgfm de torque, e três motores elétricos, responsáveis por 206 cv no eixo dianteiro e 55 cv no traseiro.

Juntos, os sistemas desenvolvem potência combinada de 329 cv, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos. A eficiência do novo RAV4 XSE tem como destaque a bateria de íons de lítio de 22,7 kWh, que proporciona autonomia de até 61 quilômetros em modo totalmente elétrico (EV), de acordo com os critérios do Inmetro.

Enquanto o híbrido pleno é oferecido nas versões S (R$ 319.620) e SX (R$ 351.720), o híbrido plug-in chega apenas na versão XSE por R$ 402.420.

Nova opção do SUV roda até 61 km em modo completamente elétrico Crédito: Divulgação

YAMAHA INICIA LOCAÇÃO DE MOTOS

A Yamaha do Brasil criou a Blustar, empresa dedicada exclusivamente à locação de motocicletas e integrada à rede de concessionárias da marca. Toda a contratação da Blustar será realizada digitalmente pelo aplicativo da empresa, disponível para Android e iOS.

Pela plataforma, o cliente poderá realizar o cadastro, enviar a documentação, formalizar o contrato, efetuar os pagamentos, escolher o plano de locação e selecionar a concessionária participante para retirada da motocicleta e realização das manutenções previstas em contrato.

NÚMEROS REVELAM OPORTUNIDADES

De acordo com o Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos 2026, da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), os emplacamentos de motocicletas destinados às locadoras passaram de 7.856 unidades em 2021 para 130.751 no ano passado, crescimento superior a 1.560% em quatro anos.