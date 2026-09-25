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Porsche Cayenne elétrico tem até 1.156 cv e custa a partir de R$ 900 mil

SUV de luxo combina desempenho de superesportivo, tecnologia de ponta e autonomia de até 493 quilômetros

Antônio Meira Jr.

De Mogi Guaçu, SP Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:30

A configuração elétrica do Cayenne vai conviver com as opções híbridas e a gasolina Crédito: Divulgação

A Porsche já produziu desde tratores a diesel até o 911, um dos esportivos mais longevos e cultuados de todos os tempos. Esse perfil mostra a versatilidade da companhia alemã, que apesar da tradição não deixa de inovar. A eletricidade está presente em seu portfólio há bastante tempo, com opções híbridas para o Cayenne e o Panamera, até a introdução do Taycan, seu primeiro modelo completamente elétrico. Agora, o Cayenne ganhou opções 100% elétricas.

Uma das configurações do SUV acelera de zero a 100 km/h em apenas 2,5 segundos. É uma marca impressionante para um veículo de 2.600 kg. Porém, o desempenho fica ainda mais evidente na aceleração de zero a 200 km/h: 7,4 segundos.

Mérito dos até 1.156 cv de potência e 153 kgfm de torque gerados por dois motores elétricos. É fato que com a introdução de máquinas elétricas a dimensão de potência foi ampliada em diversos modelos da indústria, mas o trabalho da engenharia faz a diferença.

No Cayenne Electric, o motorista nunca é passageiro. Tudo está ao seu comando. Além da calibragem específica, recursos com a suspensão pneumática moldam e transformam o SUV de acordo com o piso onde irá rodar, desde uma pista de corrida até em trechos fora de estrada.

Enquanto a suspensão a ar é de série, o modelo ainda pode receber um equipamento que melhora dirigibilidade desde as manobras de estacionamento até a condução em altas velocidades, o esterçamento do eixo traseiro. Ou seja, as rodas traseiras viram até 5 graus. Esse conjunto propiciou uma ótima aderência do SUV durante os testes que fiz no Autódromo Velocitta.

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Essa tecnologia toda custa a partir de R$ 900 mil, preço da versão denominada apenas Electric. Depois dela, são oferecidas a S Electric (R$ 1.080.000) e a Turbo Electric (R$ 1.410.000). Essas três opções ainda podem ter a traseira no estilo coupé, o que custa mais R$ 50 mil em cada uma.

E, na questão de personalização, há uma infinidade de escolhas. Desde as rodas, que podem variar entre 20 e 22 polegadas, até as cores. Em uma paleta de cores históricas, por exemplo, podem chegar a R$ 79 mil. Neste caso, o cliente tem 92 variantes para sua escolha.

Potência e autonomia

Originalmente, os propulsores da versão Electric entregam 408 cv de potência e 85,1 kgfm de torque. Esse conjunto entrega aceleração de zero a 100 km/h em 4,8 segundos e de zero a 200 km/h em 18,4 segundos.

No S Electric, a potência cresce para 544 cv, alterando o 0-100 km/h para 3,8 segundos e o 0-200 km/h em 12,3 segundos. O Cayenne S Electric conta com 122 cv extras, entregues por 10 segundos quando o motorista aciona a tecla push-to-pass no volante. No Turbo Electric, o rendimento original é de 857 cv, mais 176 cv extras são entregues por 10 segundos, ultrapassando 1 mil cv.

De acordo com a Porsche, grande parte desse desempenho da configuração Turbo vem do novo sistema de propulsão elétrica, que utiliza refrigeração direta a óleo no motor traseiro. Essa tecnologia é derivada diretamente das pistas e do programa da marca na Fórmula E.

Mas não adianta acelerar muito se não houver autonomia na bateria. Para isso, a engenharia alemã optou por uma nova bateria de 113 kWh, desenvolvida com refrigeração bilateral para otimizar o gerenciamento térmico. De acordo com o padrão Inmetro, ela permite autonomia de até 493 quilômetros no Cayenne Electric, 489 km no S Electric e 481 km no Turbo Electric.

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Outro destaque está na capacidade de regeneração de energia. O novo SUV elétrico alcança até 600 kW de recuperação durante frenagens, patamar comparável ao utilizado na Fórmula E. Cerca de 97% das frenagens do dia a dia podem ser realizadas exclusivamente pelos motores elétricos, minimizando a utilização dos freios convencionais em condições de tráfego.

A configuração elétrica é mais uma das opções do Cayenne, que segue com versões híbridas e puramente a gasolina. “Em todos os segmentos onde atuamos, os clientes terão liberdade de escolha entre propulsão elétrica e motores a combustão”, afirma Matthias Becker, diretor global de vendas e marketing da Porsche.

E, apesar de utilizar o mesmo nome, o Cayenne Electric é diferente das opções combustão e híbrida. Ele ficou 5,5 centímetros mais longo (chegando a 4,98 metros) e ganhou quase 13 centímetros adicionais entre os eixos (3,02 m), ampliando significativamente o espaço interno. O porta-malas traseiro tem 781 litros de capacidade quando utilizado até o teto, enquanto o compartimento dianteiro adiciona outros 90 litros.