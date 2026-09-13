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Primeiro elétrico da Volks no Brasil custa R$ 299.990 e roda quase 400 km

Anteriormente, o ID.4 era oferecido no país apenas para locação. Atualizado, o veículo ficou mais potente

Antônio Meira Jr.

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:00

Inicialmente disponível apenas para aluguel, o Volkswagen ID.4 será vendido no Brasil por R$ 299.990 Crédito: Divulgação

O ID.4, primeiro elétrico da Volkswagen no Brasil, estreou há três anos. No entanto, naquele momento era um produto destinado apenas à locação no formato de assinatura.

Agora, a companhia resolveu oferecer, a partir do próximo mês, o veículo para venda. Em versão única e disponível apenas em duas cores, azul ou preto, é tabelado por R$ 299.990 - valor que o torna isento do pagamento de IPVA na Bahia.

Produzido na Alemanha, o ID.4 ficou mais potente e com autonomia maior nessa nova fase. O motor elétrico traseiro agora rende 286 cv de potência e 55,6 kgfm de torque. Ou seja, são 82 cv e 24 kgfm a mais que no modelo anterior, que desenvolvia 204 cv e 31,6 kgfm.

Com o novo conjunto, a aceleração de zero a 100 km/h caiu de 8,5 para 6,7 segundos, enquanto a velocidade máxima passou de 160 km/h para 180 km/h.

A nova bateria de 84 kWh tem alcance de 389 quilômetros pela aferição do Inmetro. Em carregadores rápidos de corrente contínua, a potência máxima passou de 125 kW para 185 kW, permitindo recuperar a carga de 10% a 80% em aproximadamente 28 minutos.

Volkswagen ID.4 2027 1 de 2

QUAIS SÃO OS RIVAIS DESSE VW

Com 4,58 metros de comprimento, 1,85 m de largura, 2,77 m de distância entre os eixos e 1,64 m de altura, o ID.4 tem o porte similar ao do Tiguan.

Pela faixa de preço, a concorrência desse Volkswagen é ampla, vai desde modelos da Volvo, como o EX30, até produtos chineses como o Chevrolet Captiva EV e Geely EX5.

ALTA NA PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS

Os fabricantes de motocicletas instalados no Polo Industrial de Manaus registraram alta de 9,9% entre janeiro e agosto na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram produzidas 1.458.276 motocicletas nos primeiros oito meses, melhor resultado para o período desde 2008.

OS EMPLACAMENTOS TAMBÉM AVANÇAM

Entre janeiro e agosto, os emplacamentos de motocicletas cresceram 12,1%, com 1.578.852 unidades licenciadas. Somente no último mês, foram mais 205.272 motocicletas emplacadas, alta de 10,6% em comparação com agosto do ano passado. Na comparação com julho deste ano, o crescimento foi de 3%.

EXPORTAÇÕES CRESCEM MAIS DE 30%

O volume de exportações de motocicletas também avançou. No acumulado do ano, os fabricantes associados à Abraciclo, associação do setor, exportaram 30,7% a mais do que no mesmo período de 2025. Ao todo, 31.663 unidades foram embarcadas para o mercado externo.

Em agosto, as exportações somaram 4.290 motocicletas, um crescimento de 45,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em comparação com julho, o aumento foi de 30,4%.

HONDA CHEGA A 1 MILHÃO DE VENDAS

A Honda atingiu um marco histórico em sua trajetória no Brasil ao superar, pela primeira vez, a marca de 1 milhão de motocicletas emplacadas nos oito primeiros meses do ano.

Entre janeiro e agosto, foram registrados mais de 1 milhão e 30 mil emplacamentos, consolidando o melhor desempenho acumulado já alcançado pela empresa no período.

A família CG registrou mais de 362 mil unidades emplacadas no período, seguida por Biz125 (180 mil), Pop110i ES (168 mil) e NXR160 Bros (132 mil).

A moto tem consumo médio de até 43,1 km/l e autonomia superior a 500 km Crédito: Divulgação

YAMAHA ATUALIZA A CROSSER

A Yamaha Crosser, que já teve mais de 20 mil emplacamentos neste ano, ganhou novidades na linha 2027. A motocicleta ganhou iluminação full LED, com novos piscas de LED. Outra novidade é o interruptor do cavalete lateral, que impede o funcionamento do motor quando o descanso está abaixado.

Na parte de tecnologia, a Crosser também vem com o aplicativo Yamaha Motor On, que permite consultar dados como média de consumo de combustível, histórico de viagens e cronograma de manutenção.

Por fim, o modelo ganhou novas opções de cores e grafismos. Essa moto utiliza um motor flex de 150 cm³, que entrega até 11,7 cv de potência e 1,3 kgfm de torque.