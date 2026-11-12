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Principal mercado global do Honda City, Brasil acaba de receber o veículo atualizado

Na linha 2027, são cinco opções para o hatch e quatro para o sedã. Produzido em São Paulo, carro custa a partir de R$ 117.500

Antônio Meira Jr.

De São Paulo* Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:00

A novidade estética foi focada na dianteira do City e a inspiração veio do coupé esportivo Prelude Crédito: Divulgação

Enquanto o mercado de SUVs está mais acirrado a cada mês com a chegada de novos competidores, o nicho do Honda City está menos visado, principalmente para o sedã. O modelo, que chegou ao Brasil em 2009, era inicialmente comercializado apenas com a carroceria de três volumes, mas há quatro anos o hatchback estreou para substituir o Fit.

Nesse período, mais de 405 mil unidades foram emplacadas no país, que atualmente é o seu maior mercado global. Por isso, para manter o produto sempre atualizado, a Honda já faz o segundo ajuste na atual geração, lançada em 2022. Na nova linha, a estrutura do veículo não foi alterada e o conjunto motriz foi preservado.

Honda City 2027 1 de 4

A principal mudança está na dianteira, que foi inspirada no Prelude - coupé esportivo lançado mês passado no país. A atualização inclui grade, para-choque e o conjunto óptico. Para a versão topo de linha, foi incorporada uma barra de LED unindo os novos faróis. Na traseira, a alteração ficou restrita ao para-choque. Na cabine, o painel frontal ganhou novo revestimento e, nas versões Touring, a central multimídia mudou o equipamento ficou com a tela maior (10 polegadas) e apresenta novas funções.

No total, são agora sete versões do City três do sedã e quatro do hatch, que incorporou a inédita opção RS. Em relação aos preços, a versão LX, direcionada ao público PcD, custa R$ 117.500, para as duas carrocerias. Depois disso, o City EX custará R$ 137.400 com carroceria hatch e R$ 138.400 para o sedã. A seguir, o EXL custa R$ 144.800 (hatch) e R$ 145.800 (sedã). O Touring custa R$ 153.300 (hatch) e R$ 154.300 (sedã). A inédita RS, exclusiva para o hatch, custa R$ 156.400.

A nova versão RS tem visual com apelo esportivo Crédito: Divulgação

Base mantida

Para todas as configurações, a mecânica é a mesma: motor 1.5 litro e câmbio automático estilo CVT. Esse conjunto entrega 126 cv de potência com qualquer combustível, e o torque máximo varia entre 15,8 kgfm (com etanol) e 15,5 kgfm (com gasolina). O consumo é exemplar para um motor a combustão. Tomando como base o sedã, o Inmetro atesta, com etanol, 9,1 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada. Com gasolina, a aferição passa para 12,9 km/l e 15,3 km/l, respectivamente em trânsito urbano e rodoviário.

Em relação aos equipamentos, a base foi mantida. Todas as opções do City contam com seis airbags e faróis com tecnologia Full LED de iluminação. A plataforma de conectividade myHonda Connect também está disponível a partir da versão EXL. Trata-se de um aplicativo que oferece informação, segurança e controle do veículo, conectando o motorista ao seu carro via smartphone.

Na traseira, apenas os para-choques mudaram. Em relação à capacidade do bagageiro, o sedã leva 519 litros e o hatch, 268 litros Crédito: Divulgação

Mercado

Com o mercado de automóveis zero-quilômetro com alta de 20,6% no acumulado entre janeiro e outubro, a Honda somou 90.761 unidades no período. O volume é 8,5% superior ao obtido no mesmo intervalo de 2025, um bom resultado quando é considerada a entrada de novas marcas e modelos no país.

Em relação ao City, foram emplacadas 12.340 unidades do sedã e 11.009 unidades do hatch neste ano, totalizando 23.349 carros entre janeiro e outubro. No ano passado, 27.871 veículos foram emplacados no mesmo período, queda de 16,2%.

Dessa forma, a ampliação do portfólio, com a chegada do WR-V, foi essencial para o crescimento da Honda. No acumulado do ano, o novo SUV somou 7.884 emplacamentos. Foi com ele que a marca inaugurou os seis anos de garantia total, ampliado posteriormente para toda a linha.

Atualmente, a marca conta com 214 concessionárias no território nacional e pretende abrir outras 14 até março, final do ano fiscal japonês. Uma delas será instalada em Lauro de Freitas. Para o ano que vem, quando a marca completa 30 anos de produção de automóveis no Brasil, são esperados novos produtos.

Considerações

O City continua sendo um carro gostoso de dirigir, econômico, com ótimo aproveitamento do espaço interno e com recursos de auxílio à condução bem calibrados. Entre eles, destaco o aviso de colisão frontal e o leitor de faixas. Neste quesito, falta um sistema mais eficiente para o monitoramento do ponto cego, atualmente apenas o lado do passageiro é coberto.