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Range Rover Sport de R$ 1 milhão tem 550 cv e rodas traseiras que giram

Nova versão Dynamic é híbrida plug-in, acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e custa cerca de R$ 219 mil a menos que a Autobiography

Antônio Meira Jr.

De Elias Fausto, SP* Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:15

A versão Dynamic do Range Rover Sport é um híbrido plug-in com tração integral e suspensão a ar Crédito: Divulgação

Há alguns anos, a Jaguar Land Rover reformulou sua estratégia de posicionamento de marcas e passou a destacar Range Rover, Defender e Discovery como marcas distintas. Em 2023, a empresa adotou a identidade corporativa JLR, sigla de Jaguar Land Rover, e reforçou sua estratégia de valorizar a identidade própria de cada marca.

A Range Rover tem foco em luxo, sofisticação e desempenho e atualmente tem quatro produtos em seu portfólio: o Range Rover, que no passado tinha o sufixo Vogue, o Sport, o Velar e o Evoque. Adianto que esses dois últimos vão sair de cena em breve, assim como o Discovery Sport. Mas outros produtos vão chegar, como o GT.

Nesse novo momento de realinhamento de produtos, a empresa britânica lançou uma nova configuração no Brasil para o Range Rover Sport, a Dynamic. Ela custa R$ 1.063.950 e fica posicionada imediatamente abaixo da Autobiography (R$ 1.282.850).

Range Rover Sport Dynamic 1 de 5

Entre as diferenças das duas versões estão o teto solar, fixo na Dynamic, o tipo de couro aplicado no acabamento interno e o sistema de som. Nesse quesito, ambas as versões utilizam sistemas de som da Meridian, mas a Autobiography tem 29 alto-falantes, contra 14 da Dynamic. A potência também varia: são 1.430 W na versão mais cara e 400 W na mais acessível.

Apesar da diferença de quase 20% nos preços, ambos compartilham o mesmo conjunto motriz. O SUV utiliza motorização híbrida plug-in, chamada de P550e, que combina o motor Ingenium de seis cilindros em linha a um propulsor elétrico.

Juntos, a máquina elétrica e o motor de 3 litros a gasolina, gerenciado por uma transmissão automática de oito velocidades, entregam 550 cv de potência e 81,57 kgfm de torque. Dessa forma, mesmo pesando 2.810 kg, o Range Rover Sport Dynamic acelera de zero a 100 km/h em apenas 4,9 segundos.

A tecnologia híbrida elétrica plug-in também amplia a versatilidade no uso diário. O modelo oferece autonomia de até 71 km no modo totalmente elétrico. A recarga leva aproximadamente cinco horas em um carregador de parede AC de 7 kW. Já em um carregador rápido DC de até 50 kW, a bateria pode passar de 0% a 80% em apenas 40 minutos.

A altura livre do solo pode variar entre 20,9 e 27,3 cm. Escurecidas, as rodas são de 22 polegadas Crédito: Divulgação

Tecnologia e luxo

Para ampliar a estabilidade do veículo, que pesa 2.810 kg e tem 4,95 metros de comprimento, a engenharia adotou algumas soluções. A tração é integral, distribuída sob demanda para as quatro rodas, e a suspensão é pneumática, que proporciona maior controle da carroceria em curvas e respostas mais precisas da direção. Essa última característica também amplia o conforto.

Para completar, esse Range Rover é equipado com o sistema de esterçamento das quatro rodas. Ele aumenta a estabilidade em altas velocidades e a agilidade nas manobras, proporcionando respostas mais rápidas e maior controle nas curvas, além de facilitar a condução em diferentes situações.

Por fim, o modelo reúne diversos itens de luxo. Além do teto solar e do sistema de som de alta fidelidade, o modelo oferece bancos dianteiros com 20 ajustes elétricos, aquecimento e ventilação. A central multimídia utiliza uma tela curva de 13,1 polegadas, por onde são comandadas diversas funções do sistema de entretenimento.

Entre os equipamentos de assistência à condução estão câmera de visão 360 graus, monitor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo com assistente de direção, assistente de permanência em faixa e frenagem autônoma de emergência.

Entre os concorrentes do Range Rover Sport Dynamic estão modelos como Audi Q8, BMW X6, Mercedes-Benz GLE e Porsche Cayenne.