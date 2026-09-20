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Renault e Geely anunciam novo investimento bilionário no Brasil

Conheça também o novo SUV da CAOA Changan e a versão de despedida da Volkswagen Amarok

Antônio Meira Jr.

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Uma atualização do Arkana deverá ser o próximo Renault produzido no país Crédito: Divulgação

A Renault Geely do Brasil anunciou um novo ciclo de investimentos no país com o aporte de mais R$ 2 bilhões. Dessa forma, os investimentos totais das empresas no mercado brasileiro somam R$ 5,8 bilhões, entre 2025 e o ano que vem.

O novo ciclo inclui produzir um novo veículo eletrificado da Renault, baseado em uma plataforma da Geely, em 2027, que será o primeiro modelo produzido no Brasil fruto do novo plano estratégico da marca francesa.

Renault Geely Brasil 1 de 3

Baseadas no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), as empresas parceiras começaram neste mês a produção do híbrido plug-in Geely EX5 EM-i e, em dezembro, do elétrico Geely EX2. Em comum, os dois modelos da Geely e o novo Renault utilizam a mesma plataforma, a Global Intelligent Electric Architecture (GEA).

“Por meio de uma parceria ganha-ganha, estamos acelerando a chegada de veículos eletrificados, competitivos e acessíveis, feitos para os clientes brasileiros, além de reforçar as ambições de crescimento internacional da Renault”, afirmou Fabrice Cambolive, CEO Renault Brand.

NOVA PROPULSÃO HÍBRIDA

Também foi confirmado que, no próximo ano, será iniciada a produção da inovadora tecnologia Renault Hybrid E-Tech 4x4 flex fuel no Brasil.

Esse será um conjunto motriz aplicado na picape Niagara, que começou a ser produzida mês passado na Argentina, e que poderá ser aplicado a outros modelos, como o Boreal.

CAOA Changan CS55 1 de 3

CAOA LANÇA O CHANGAN CS55

A Changan é uma das novas fabricantes chinesas que estrearam no mercado brasileiro recentemente. No entanto, a companhia chegou ao país por meio de uma parceria com o grupo CAOA, que já comercializa outras marcas, como a Chery.

Nesta semana foi lançado o terceiro produto, o CS55, que tem o porte similar ao do Jeep Compass, por exemplo. O SUV será vendido nas versões Prime (R$ 144.990), Infinity (R$ 154.990) e PHEV (R$ 189.990).

Nas duas primeiras versões, é aplicado o mesmo conjunto do Uni-T: motor 1.5 turbo e câmbio de sete marchas com dupla embreagem banhada a óleo. São gerados 180 cv de potência e 29,2 kgfm de torque.

A maior novidade é o conjunto híbrido flex, que entrega 286 cv de potência e 47 kgfm de torque. De acordo com a CAOA, o consumo médio é de 44 km/l.

VENDAS AVANÇAM EM SETEMBRO

Com 109.536 emplacamentos, as vendas de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro avançaram na primeira quinzena deste mês. Na comparação com os primeiros quinze dias de agosto, o crescimento foi de 7,9%. Em relação a setembro do ano passado, as vendas aumentaram 6,6% na quinzena.

Numerada, a edição especial Unlimited será vendida exclusivamente na cor cinza Moonstone Crédito: Divulgação

AMAROK GANHA VERSÃO DE DESPEDIDA

A primeira geração da Amarok, produzida desde 2009 na Argentina, ganhou uma versão de despedida. Batizada como Unlimited essa edição especial é limitada a 200 unidades numeradas e será vendida a partir do próximo mês.

A Amarok Unlimited é baseada na versão Extreme, mas se destaca pelo visual externo, com elementos inéditos. Tem alargadores de para-lamas em preto brilhante, grade frontal preta, estribos laterais, para-choque traseiro preto fosco e adesivos laterais exclusivos. O pacote inclui ainda amortecedores para a tampa da caçamba, capota marítima e tapetes de borracha.

O motor é o mesmo 3 litros V6 turbodiesel de 258 cv (chegando a 272 cv com a função overboost) e 59,1 kgfm. Esse propulsor é associado a um câmbio automático de oito marchas e a tração é integral permanente.