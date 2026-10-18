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Renault faz apelo ao legado em novo esportivo inspirado no R8 Gordini

Veja também: Hyundai HB20 surpreende e é o segundo modelo mais emplacado na primeira quinzena

Antônio Meira Jr.

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13:00

O Renault 8 Gordini é um coupé elétrico conceitual inspirado em um clássico da década de 1960 Crédito: Divulgação

Revelado na última semana de setembro na flagship da Renault na Avenida Champs-Élysées, um dos espaços mais disputados pelas grifes na capital francesa, o Renault 8 Gordini foi apresentado no Salão do Automóvel de Paris. Na maior mostra automotiva da Europa, que começou segunda-feira (12) e termina neste domingo (12), o esportivo conceitual tem um espaço exclusivo.

De acordo com a companhia francesa, o objetivo não é apenas uma homenagem a um ícone do automobilismo francês. Também mostra como a marca está mantendo sua herança viva. Nos últimos anos, o fabricante reiniciou alguns de seus modelos mais icônicos com designs exclusivos que promovem um diálogo entre o passado e o futuro.

No caso do R8 Gordini, o modelo foi desenvolvido a partir do R8 e recebeu preparação esportiva assinada pela Gordini. O modelo utilizava motor traseiro, tração traseira e entregava 95 cv de potência, ótimo resultado para um veículo de 1964. O modelo conceitual também tem tração traseira, mas seu motor é elétrico e entrega 270 cv.

Renault 8 Gordini Concept 1 de 3

A ORIGEM DO GORDINI

Gordini remete a Amédée Gordini, piloto, preparador e construtor que ficou conhecido como Le Sorcier, o equivalente a “O Feiticeiro” em português. Essa alcunha veio da habilidade do francês de extrair desempenho de motores originalmente modestos.

A parceria da Renault com Amédée Gordini começou em 1957, com o Dauphine, primeiro modelo da marca a receber sua assinatura.

FUNÇÕES DA CNH DIGITAL

Algumas funcionalidades do aplicativo CNH do Brasil ainda são pouco conhecidas. Uma delas permite compartilhar o documento do veículo com até cinco pessoas. Assim, quem dirige um carro da família, por exemplo, pode ter o licenciamento disponível no próprio celular.

Outra função é a indicação do real condutor de uma infração, quando o proprietário recebe uma multa cometida por outra pessoa. O aplicativo também permite aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica, que oferece descontos de até 40% em determinadas multas, desde que o motorista reconheça a infração e deixe de apresentar defesa ou recurso.

São funções que podem evitar deslocamentos e simplificar procedimentos que antes dependiam de mais burocracia.

MOTOCICLETAS EM ALTA

A Abraciclo, associação que reúne os fabricantes, revisou sua estimativa de produção de motocicletas no Brasil. O volume foi elevado de 2,07 milhões de unidades para 2,1 milhões, representando alta de 6% em relação a 2025.

Para os emplacamentos, a expectativa é de alcançar 2,35 milhões de unidades neste ano, representando uma alta de 6,9% na comparação com o ano passado. A expectativa anterior era de 2,3 milhões de unidades licenciadas até o fim de 2026.

Em relação às exportações, a Abraciclo projeta que os envios para o exterior cresçam para 48 mil motocicletas, alta de 11,3% sobre 2025.

SHC EM NOVA RECUPERAÇÃO

O Grupo SHC, representante da JAC Motors no Brasil, apresentou um novo pedido de recuperação judicial para renegociar R$ 239,5 milhões em dívidas. A companhia já havia feito um pedido de recuperação em 2018 para renegociar R$ 517,7 milhões em dívidas declaradas. A operação foi homologada em 2019 e se encerrou em maio do ano passado.

Agora, foi feito um novo pedido de recuperação, que envolve as 44 empresas ligadas ao grupo controlado pelo empresário Sergio Habib. Uma reportagem da revista Exame cita que, dentre os credores, está um banco que teria mais de R$ 100 milhões para receber.

O Grupo SHC não tem mais atuação na Bahia e teve a frustração de ver a fábrica da JAC Motors em Camaçari não ser concretizada.

VENDAS DA PRIMEIRA QUINZENA

A Fiat Strada manteve a liderança do mercado brasileiro na primeira quinzena de outubro, com 6.962 emplacamentos. O desempenho da picape não é uma surpresa, diferente do resultado do segundo colocado, o Hyundai HB20. O modelo produzido em Piracicaba (SP), acumulou 5.581 unidades licenciadas nos primeiros 15 dias do mês.

O BYD Dolphin Mini ocupa a terceira posição com 3.840 registros. Na sequência aparecem dois modelos da Volkswagen: T-Cross (3.594 unidades), em quarto, e Tera (3.396), em quinto.

Na Bahia, a Fiat Strada somou 325 emplacamentos, mantendo a primeira posição conquistada há muitos meses. Na segunda colocação ficou o BYD Dolphin Mini, com 207 unidades, e, em terceiro, outra picape da Fiat, a Toro, com 168 registros. Na sequência, Fiat Fastback (156) e VW T-Cross (141), respectivamente quarto e quinto colocados.

O Hyundai HB20 surpreendeu nos emplacamentos da primeira metade do mês Crédito: Antônio Meira Jr.

400 MIL CHERY NO BRASIL

A CAOA está comemorando a marca de 400 mil emplacamentos dos veículos da Chery no Brasil, maior operação da empresa fora da China. A trajetória da Chery no país começou em 2009 e, em 2017, foi firmada uma cooperação profunda com a CAOA.