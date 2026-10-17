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Salão de Paris volta ao protagonismo e atrai 19 marcas chinesas

Por outro lado, fabricantes europeus como Renault e Citroën mostram força na maior mostra automotiva do continente em 2026

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 11:55

Salão do Automóvel de Paris 2026
A Renault apresentou modelos conceituais, carros eletrificados e resgatou seu legado Crédito: Divulgação

Os salões de automóveis foram abalados nos últimos anos. Entre os tradicionais europeus, o de Genebra, na Suíça, foi extinto e, na Alemanha, a gigantesca mostra que acontecia em Frankfurt migrou para Munique e mudou o formato. Fui para Paris com certa apreensão sobre o formato e a dimensão da 91ª edição do Mondial De L'Auto.

No entanto, a mostra automotiva francesa surpreendeu. Na comparação com a última edição, realizada em 2024, o evento cresceu em diversos aspectos. O número de marcas presentes passou de 25 para 45; desse total, 19 delas são europeias e 19 chinesas. Além delas, o público poderá conferir até domingo novidades de três marcas americanas, duas japonesas e duas coreanas.

Salão do Automóvel de Paris 2026 02

Inspirado em uma van de 1984, o Renault E-Space é um conceito elétrico por Divulgação
Na cabine do modelo conceitual, destaque para o display curvo que mede 1,13 metro de largura por Divulgação
O estande da Fiat foi inspirado em uma vila italiana e revelou o novo Fastback por Divulgação
O Dacia Spring pode inspirar a nova geração do Kwid por Divulgação
A VW apresentou a configuração elétrica do Tiguan por Divulgação
A Alpine se inspirou em um esportivo dos anos 1970 por Divulgação
O Hyundai Bayon será lançado em breve no Brasil por Divulgação
Pierre-Emmanuel Chartier, CEO Mercedes-Benz França ao lado do novo GLA por Divulgação
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Inspirado em uma van de 1984, o Renault E-Space é um conceito elétrico por Divulgação

A abertura aconteceu na segunda-feira, dia dedicado à imprensa, e contou com a presença de Emmanuel Macron, presidente da República Francesa. Macron começou sua visita pela Renault, fabricante com cerca de 15% das suas ações controladas pelo Estado francês. O chefe do Executivo também visitou os estandes da Valeo, fabricante de peças, e da Stellantis, grupo automotivo do qual fazem parte empresas locais como Peugeot e Citroën.

Em seu discurso, Marcon defendeu a produção local e a soberania industrial frente ao aumento da concorrência de marcas chinesas - que representam 40% dos expositores do salão. A eletrificação também estava na pauta do presidente, e ele destacou que mais de 40% dos carros vendidos em setembro na França foram elétricos.

Salão do Automóvel de Paris 2026 01

O ator Omar Sy, de Lupin, apresentou o conceito 2CV por Divulgação
O presidente francês Emmanuel Macron esteve na abertura do evento por Divulgação
O piloto de F1 Pierre Gasly participou da coletiva de imprensa da Alpine por Divulgação
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O ator Omar Sy, de Lupin, apresentou o conceito 2CV por Divulgação

Em relação aos automóveis expostos, cinco lançamentos globais. Inclusive, quatro deles estão previstos para chegar ao mercado brasileiro: os Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, o Hyundai Bayon e o ID.Tiguan. Além desses modelos inéditos, carros que como o novo Hyundai Tucson, Omoda 4 e a nova geração do Mercedes-Benz GLA estão sendo apresentados.

Mas as novidades apresentadas nos pavilhões do Paris Expo Porte de Versailles vão além: novas propostas de design, tecnologias e propulsões podem chegar ao Brasil. É o caso, por exemplo, da nova geração do Dacia Spring, modelo romeno que inicialmente tinha a mesma origem do Renault Kwid. Nesta nova geração, ele é completamente elétrico e utiliza a mesma base do Renault Twingo. O desenho dele pode influenciar na atualização do Kwid brasileiro.

Salão do Automóvel de Paris 2026 03

Os simuladores são muito disputados pelo público por Divulgação
A GAC foi uma das marcas chinesas que marcou presença por Divulgação
A coletiva de impresa da Chery na mostra francesa por Divulgação
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Os simuladores são muito disputados pelo público por Divulgação

Omar Sy, ator francês que interpreta o detetive Lupin na série homônima da Netflix, foi o responsável por apresentar uma das grandes atrações do salão, o 2CV Concept. Inspirado no clássico modelo popular, esse conceito é elétrico e a Citroën planeja comercializá-lo na Europa até 2028, com preço de entrada estimado em cerca de 15 mil euros, equivalente a R$ 85 mil.

No espaço da Renault, um dos maiores do Mondial De L'Auto deste ano, é um carro-conceito que resgata a proposta da clássica minivan Espace, lançada em 1984. Agora em versão elétrica, com cabine tecnológica e foco em espaço modular, com bancos que podem ser colocados frente a frente e portas que se abrem em sentidos opostos.

A Alpine, marca de carros esporte do Renault Group, levou para a apresentação à imprensa o francês Pierre Gasly, piloto da escuderia homônima. Ele apresentou o A310 Vision, carro-conceito que reinterpreta com uma linguagem visual contemporânea as características do esportivo original, produzido entre 1971 e 1984.

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