Salão de Paris volta ao protagonismo e atrai 19 marcas chinesas

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Antônio Meira Jr.
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 11:55
Os salões de automóveis foram abalados nos últimos anos. Entre os tradicionais europeus, o de Genebra, na Suíça, foi extinto e, na Alemanha, a gigantesca mostra que acontecia em Frankfurt migrou para Munique e mudou o formato. Fui para Paris com certa apreensão sobre o formato e a dimensão da 91ª edição do Mondial De L'Auto.
No entanto, a mostra automotiva francesa surpreendeu. Na comparação com a última edição, realizada em 2024, o evento cresceu em diversos aspectos. O número de marcas presentes passou de 25 para 45; desse total, 19 delas são europeias e 19 chinesas. Além delas, o público poderá conferir até domingo novidades de três marcas americanas, duas japonesas e duas coreanas.
Salão do Automóvel de Paris 2026 02
A abertura aconteceu na segunda-feira, dia dedicado à imprensa, e contou com a presença de Emmanuel Macron, presidente da República Francesa. Macron começou sua visita pela Renault, fabricante com cerca de 15% das suas ações controladas pelo Estado francês. O chefe do Executivo também visitou os estandes da Valeo, fabricante de peças, e da Stellantis, grupo automotivo do qual fazem parte empresas locais como Peugeot e Citroën.
Em seu discurso, Marcon defendeu a produção local e a soberania industrial frente ao aumento da concorrência de marcas chinesas - que representam 40% dos expositores do salão. A eletrificação também estava na pauta do presidente, e ele destacou que mais de 40% dos carros vendidos em setembro na França foram elétricos.
Salão do Automóvel de Paris 2026 01
Em relação aos automóveis expostos, cinco lançamentos globais. Inclusive, quatro deles estão previstos para chegar ao mercado brasileiro: os Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, o Hyundai Bayon e o ID.Tiguan. Além desses modelos inéditos, carros que como o novo Hyundai Tucson, Omoda 4 e a nova geração do Mercedes-Benz GLA estão sendo apresentados.
Mas as novidades apresentadas nos pavilhões do Paris Expo Porte de Versailles vão além: novas propostas de design, tecnologias e propulsões podem chegar ao Brasil. É o caso, por exemplo, da nova geração do Dacia Spring, modelo romeno que inicialmente tinha a mesma origem do Renault Kwid. Nesta nova geração, ele é completamente elétrico e utiliza a mesma base do Renault Twingo. O desenho dele pode influenciar na atualização do Kwid brasileiro.
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Omar Sy, ator francês que interpreta o detetive Lupin na série homônima da Netflix, foi o responsável por apresentar uma das grandes atrações do salão, o 2CV Concept. Inspirado no clássico modelo popular, esse conceito é elétrico e a Citroën planeja comercializá-lo na Europa até 2028, com preço de entrada estimado em cerca de 15 mil euros, equivalente a R$ 85 mil.
No espaço da Renault, um dos maiores do Mondial De L'Auto deste ano, é um carro-conceito que resgata a proposta da clássica minivan Espace, lançada em 1984. Agora em versão elétrica, com cabine tecnológica e foco em espaço modular, com bancos que podem ser colocados frente a frente e portas que se abrem em sentidos opostos.
A Alpine, marca de carros esporte do Renault Group, levou para a apresentação à imprensa o francês Pierre Gasly, piloto da escuderia homônima. Ele apresentou o A310 Vision, carro-conceito que reinterpreta com uma linguagem visual contemporânea as características do esportivo original, produzido entre 1971 e 1984.