Sucessora da Saveiro, Tukan chegará em 2027 para enfrentar a Strada; veja as fotos

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Antônio Meira Jr.
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:35
A Volkswagen revelou, durante a Festa do Peão de Barretos (SP), a Tukan, sua nova picape desenvolvida no Brasil. Pela primeira vez, o modelo apareceu sem a camuflagem utilizada durante os testes de desenvolvimento.
Sucessora da veterana Saveiro, a nova picape será produzida em São José dos Pinhais, no Paraná, e chega ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2027. Montada na mesma base do T-Cross, a Tukan terá cabine simples e cabine dupla.
Mas a estrutura recebeu mudanças importantes para atender às exigências de uma picape. Segundo a própria Volkswagen, a Tukan será o primeiro veículo baseado na arquitetura MQB a utilizar suspensão traseira com feixe de molas.
Volkswagen Tukan
A solução é tradicional em veículos voltados ao transporte de carga, sendo escolhida para aumentar a robustez do conjunto. A VW afirma que a Tukan foi desenvolvida para se destacar em capacidade de carga, vão livre do solo e ângulo de entrada, embora ainda não tenha divulgado os números dessas medidas.
Diferentemente do que acontece com o T-Cross, os freios traseiros são a tambor. No SUV, a empresa adota um sistema que utiliza discos. O conjunto mecânico completo ainda não foi detalhado pela Volkswagen, mas já foi confirmada uma opção eletrificada.
A proposta é ampliar a atuação da companhia em um segmento que ganhou espaço no mercado brasileiro nos últimos anos. A categoria de picapes representava cerca de 10% das vendas de veículos no país em 2015 e passou a 20% no ano passado.