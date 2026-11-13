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Tank 400 é a opção da GWM para quem quer capacidade off-road e luxo

Novo modelo, que custa R$ 389 mil, é um híbrido plug-in flex com 394 cv de potência e tração 4x4

Antônio Meira Jr.

De Campos do Jordão, SP* Publicado em 13 de novembro de 2026 às 18:22

Com 4,96 m de comprimento e ângulos bem definidos, o Tank 400 custa R$ 389 mil Crédito: Divulgação

A GWM segue sua ofensiva de lançamentos no Brasil e apresentou o segundo produto da linha Tank. Depois do 300, que chegou ao país no ano passado, a empresa chinesa apresentou o 400. Ambos compartilham a mesma base mecânica principal, utilizando o sistema híbrido plug-in denominado Hi4-T.

No entanto, o Tank 300 tem uma proposta mais radical, enquanto o Tank 400 entrega mais luxo. Na cabine, com acabamento em couro legítimo, os bancos dianteiros oferecem ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e um exclusivo sistema de massagem com oito modos, tanto para o motorista quanto para o passageiro.

Outro aspecto que reforça o posicionamento de requinte do novo SUV são os vidros acústicos de dupla camada e 85% de cobertura de espuma acústica de alta gramatura nas portas laterais e colunas. Para reforçar o conforto acústico, há ainda um sistema eletrônico de cancelamento ativo de ruídos , que é capaz reduzir o nível de ruído de 8 a 10 decibéis.

Apesar de ter uma base similar ao modelo lançado no ano passado, o Tank 400 tem um sistema de tração mais sofisticado. Ele possui tração 4×4 inteligente (AWD) que permite uso integral no asfalto, além de manter os modos 4H, 4L e tração traseira (2H no modo especialista), junto a bloqueios eletrônicos de diferencial dianteiro, central e traseiro.

Com 4,96 metros de comprimento, 1,97 m de largura, 1,90 m de altura e 2,85 m de distância entre-eixos, o SUV que pesa 2.780 kg tem à disposição 394 cv de potência combinada e 76 kgfm de torque combinado tanto no uso de gasolina quanto no de etanol. Esses números levam o Tank 400 de zero a 100 km/h em apenas 6,8 segundos. A bateria de 37,1 kWh proporciona autonomia elétrica de até 105 km no padrão WLTP e 71 km no padrão Inmetro, permitindo realizar trajetos cotidianos utilizando exclusivamente energia elétrica.

GWM Tank 400 1 de 6

Na prática

Com bons equipamentos de auxílio à condução, que inclui uma câmera que deixa o chassi do carro transparente na tela central de 15,6 polegadas, é fácil conduzir o maior modelo da linha Tank no país. O conjunto motriz dá conta de impulsionar bem o SUV de quase três toneladas e a vida a bordo é agradável.

Na versão única, tabelada por R$ 389 mil, há um compartimento térmico que pode ter sua temperatura regulada entre -6 °C e 50 °C. Esse dispositivo ainda pode ser ligado e ajustado remotamente pelo aplicativo My GWM. Outro detalhe interessante para quem viaja no veículo são as persianas das janelas traseiras, que ampliam a privacidade.

A altura livre do solo é de 25,5 cm; os ângulos de entrada e de saída são 33° e 31°. O bagageiro comporta 789 litros Crédito: Divulgação

Gestão exemplar

Nos últimos anos, diversas marcas chinesas têm chegado ao mercado brasileiro. Mas esse movimento é marcado por modelos de negócios distintos. No ano passado, duas já recuaram e saíram do país. Enquanto outras, como a GWM, consolidam sua operação.

A empresa, que já está produzindo em Iracemápolis (SP) , é a única que já anunciou uma segunda fábrica no país. A nova planta está em fase de licenciamento ambiental e será instalada em Aracruz (ES).

Desde a constituição do CNPJ da empresa no Brasil, a GWM não se envolveu em nenhuma polêmica.