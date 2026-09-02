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Tiggo 7 2027: SUV ganha visual novo e preço a partir de R$ 141.990

Modelo mais vendido da CAOA Chery no Brasil recebe mudanças no design, interior e motores em três versões

Antônio Meira Jr.

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 14:00

Caoa Chery Tiggo 7 2027 Crédito: Divulgação

O Tiggo 7 é o modelo mais vendido da CAOA Chery no Brasil, e o país lidera o consumo desse SUV. Em média, 20% das suas vendas globais são comercializadas no mercado brasileiro. Esse é um dos motivos de ele receber tanta atenção da CAOA.

Agora, acaba de ganhar uma atualização, mantendo os preços competitivos. No desenho, a empresa adotou o estilo já visto na versão híbrida plug-in lançada em junho. Na dianteira, a grade possui seções que lembram diamantes e os faróis são novos. Nas laterais, novas rodas que variam conforme cada uma das três versões. A traseira foi toda reestilizada, com lanternas full LED integradas e defletores.

Caoa Chery Tiggo 7 2027 1 de 4

Na cabine, revestimento escurecido e acabamento que mistura preto brilhante e imitação de fibra de carbono. O novo Tiggo 7 herdou as telas integradas do Tiggo 8, que totalizam 23,6 polegadas, e traz novo quadro de instrumentos e central multimídia com espelhamento sem fio.

Para completar, os bancos são novos - e os dianteiros ganharam ventilação. A alavanca do câmbio do tipo joystick também foi redesenhada.

Caoa Chery Tiggo 7 2027 Crédito: Divulgação

Preços e versões do Tiggo 7

A plataforma não mudou, mas a Caoa Chery diz que introduziu reforços estruturais nas colunas dianteira e traseira. A CAOA Chery também afirma ter recalibrado os motores de cada versão. Na opção de entrada, Sport, segue com o 1.5 litro turbo flex com 143 cv de potência e torque 1,4 kgfm maior, totalizando 22,7 kgfm. O câmbio segue o CVT de nove marchas.

A configuração Pro mantém o propulsor 1.6 litro turbo a gasolina de 180 cv e 28 kgfm. A transmissão é automatizada de dupla embreagem com sete marchas.