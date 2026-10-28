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Tiggo 9 chega com sete lugares e até 428 cv para encarar SUVs grandes

Novo modelo da CAOA Chery é importado da China, faz até 29 km/l e custa a partir de R$ 249.990

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:30

Importado da China, o CAOA Chery Tiggo 9 é o maior modelo da marca no país e tem duas opções de propulsão
Importado da China, o CAOA Chery Tiggo 9 é o maior modelo da marca no país e tem duas opções de propulsão Crédito: Divulgação

Em uma operação gerida pela CAOA, um grupo brasileiro, a Chery tem no Brasil seu maior mercado fora da China. Atualmente, o portfólio é lastreado nos SUVs da família Tiggo: 5X, 7, 8 e, agora, o 9. O novo modelo chega em versão única, com duas opções de motorização: combustão (R$ 249.990) e híbrido plug-in (R$ 299.990). São preços bem competitivos para a categoria de sete lugares em que ele está inserido.

Além de disputar com modelos tradicionais, como Toyota SW4 e Jeep Commander, o Tiggo 9 encontra outros rivais de origem chinesa, entre eles BYD Atto 8, GWM Wey 07 e GAC GS9, que combinam eletrificação, carrocerias grandes e listas extensas de equipamentos. Entre versões e equipamentos, os modelos citados possuem diferenças desde a concepção da carroceria, até a proposta de assentos, de seis no GWM e no GAC, e de sete nos demais.

Para ser competitivo, o CAOA Chery tem sempre tração integral e duas opções de motorização: uma a gasolina, de 224 cv de potência, e outra híbrida plug-in, que entrega 428 cv de potência combinada. No recheio dos seus 4,81 metros de comprimento e 1,93 m de largura, estão bancos dianteiros com massagem, aquecimento e ventilação, ajustes elétricos na segunda fileira, dez airbags e uma bateria que, no híbrido, permite rodar 108 quilômetros sem utilizar gasolina.

CAOA Chery Tiggo 9

A cabine é luxuosa e conta com 10 airbags. Os bancos dianteiros possuem até massagem e o sistema de som tem 14 alto falantes por Divulgação
Alguns comandos físicos foram instalados no console por Divulgação
A câmera de 540 graus facilita no trânsito urbano por Divulgação
Os comandos do GPS e o viva voz do telefone podem ser direcionados para alto falantes no encosto de cabeça por Divulgação
A segunda fileira de bancos tem bastante conforto por Divulgação
Os bancos da segunda fileira, com exceção do assento central, podem ser ventilados ou aquecidos por Divulgação
Um comando elétrico para facilitar o acesso de trás por Divulgação
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A cabine é luxuosa e conta com 10 airbags. Os bancos dianteiros possuem até massagem e o sistema de som tem 14 alto falantes por Divulgação

Duas propulsões

Para o consumidor mais tradicional, a CAOA oferece uma motorização a gasolina. A escolha foi por um motor 2 litros turbo que entrega 224 cv de potência e 36,7 kgfm de torque. Ele é associado a um câmbio automático de oito marchas e tração integral (AWD). A aceleração de zero a 100 km/h é feita em 9,1 segundos.

A outra opção é um híbrido que pode ser recarregado na tomada. Assim, é combinado um motor 1.5 litro turbo a três motores elétricos. Combinado, esse conjunto entrega 428 cv de potência e 59,2 kgfm de torque, com transmissão dedicada ao sistema híbrido e tração nas quatro rodas. Apesar da potência superior, o tempo declarado para chegar aos 100 km/h é de aproximadamente 7,9 segundos. A resposta está no peso extra: o híbrido pesa 2.255 kg e o carro a combustão, 1.908 kg.

A bateria tem capacidade de 34,46 kWh, e a autonomia elétrica informada pela CAOA Chery é de 108 km no padrão brasileiro do PBEV. O sistema aceita recarga rápida em corrente contínua de até 72 kW. Segundo o fabricante, elevar a carga de 30% a 80% leva aproximadamente 20 minutos. Em corrente alternada, a potência é de 6,6 kW, com previsão de 3,5 horas para passar de 20% a 80%. O híbrido também pode fornecer energia para equipamentos externos por meio da função V2L.

O consumo combinado do híbrido é de 28 km/l na cidade e de 25,3 km/l na estrada. Para o SUV a gasolina, o resultado cai para 8,5 km/l no trânsito urbano e 10,9 km/l em rodovias.

O novo SUV tem 2,8 m de distância entre eixos e a capacidade do bagageiro varia: 148 litros com os sete assentos montados e 448 litros com cinco
O novo SUV tem 2,8 m de distância entre eixos e a capacidade do bagageiro varia: 148 litros com os sete assentos montados e 448 litros com cinco Crédito: Divulgação

Considerações

Apesar do porte, o espaço da terceira fileira é limitado. É interessante para o transporte de crianças ou adultos de menor estatura, contudo o acesso é facilitado pelo descolamento elétrico do banco da segunda fileira. Com os sete assentos montados, vem outra situação: o espaço no bagageiro fica reduzido para apenas 148 litros.

Diferentemente dos outros modelos da linha Tiggo, montados na fábrica da CAOA em Anápolis (GO), o Tiggo 9 é importado da China. Por isso tem cores distintas das aplicadas localmente. Assim, o cliente pode escolher o Cinza Fosco para a opção a combustão e o Verde Forest para o híbrido. Além delas, o SUV pode ser preto ou branco. A garantia é de sete anos para o veículo e de oito anos para o conjunto de baterias de alta voltagem.

A dirigibilidade do novo CAOA Chery agrada. A resposta ao acelerador do conjunto híbrido surpreende, mas o modelo a gasolina cumpre bem sua função. Por conta dos auxílios de condução, como monitoramento do ponto cego e câmera 540 graus, a condução urbana dos 9,4 m² desse veículo é bastante tranquila.

*O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE DA CAOA CHERY

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