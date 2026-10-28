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Tiggo 9 chega com sete lugares e até 428 cv para encarar SUVs grandes

Novo modelo da CAOA Chery é importado da China, faz até 29 km/l e custa a partir de R$ 249.990

Antônio Meira Jr.

De São Paulo* Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:30

Importado da China, o CAOA Chery Tiggo 9 é o maior modelo da marca no país e tem duas opções de propulsão Crédito: Divulgação

Em uma operação gerida pela CAOA, um grupo brasileiro, a Chery tem no Brasil seu maior mercado fora da China. Atualmente, o portfólio é lastreado nos SUVs da família Tiggo: 5X, 7, 8 e, agora, o 9. O novo modelo chega em versão única, com duas opções de motorização: combustão (R$ 249.990) e híbrido plug-in (R$ 299.990). São preços bem competitivos para a categoria de sete lugares em que ele está inserido.

Além de disputar com modelos tradicionais, como Toyota SW4 e Jeep Commander, o Tiggo 9 encontra outros rivais de origem chinesa, entre eles BYD Atto 8, GWM Wey 07 e GAC GS9, que combinam eletrificação, carrocerias grandes e listas extensas de equipamentos. Entre versões e equipamentos, os modelos citados possuem diferenças desde a concepção da carroceria, até a proposta de assentos, de seis no GWM e no GAC, e de sete nos demais.

Para ser competitivo, o CAOA Chery tem sempre tração integral e duas opções de motorização: uma a gasolina, de 224 cv de potência, e outra híbrida plug-in, que entrega 428 cv de potência combinada. No recheio dos seus 4,81 metros de comprimento e 1,93 m de largura, estão bancos dianteiros com massagem, aquecimento e ventilação, ajustes elétricos na segunda fileira, dez airbags e uma bateria que, no híbrido, permite rodar 108 quilômetros sem utilizar gasolina.

CAOA Chery Tiggo 9 1 de 7

Duas propulsões

Para o consumidor mais tradicional, a CAOA oferece uma motorização a gasolina. A escolha foi por um motor 2 litros turbo que entrega 224 cv de potência e 36,7 kgfm de torque. Ele é associado a um câmbio automático de oito marchas e tração integral (AWD). A aceleração de zero a 100 km/h é feita em 9,1 segundos.

A outra opção é um híbrido que pode ser recarregado na tomada. Assim, é combinado um motor 1.5 litro turbo a três motores elétricos. Combinado, esse conjunto entrega 428 cv de potência e 59,2 kgfm de torque, com transmissão dedicada ao sistema híbrido e tração nas quatro rodas. Apesar da potência superior, o tempo declarado para chegar aos 100 km/h é de aproximadamente 7,9 segundos. A resposta está no peso extra: o híbrido pesa 2.255 kg e o carro a combustão, 1.908 kg.

A bateria tem capacidade de 34,46 kWh, e a autonomia elétrica informada pela CAOA Chery é de 108 km no padrão brasileiro do PBEV. O sistema aceita recarga rápida em corrente contínua de até 72 kW. Segundo o fabricante, elevar a carga de 30% a 80% leva aproximadamente 20 minutos. Em corrente alternada, a potência é de 6,6 kW, com previsão de 3,5 horas para passar de 20% a 80%. O híbrido também pode fornecer energia para equipamentos externos por meio da função V2L.

O consumo combinado do híbrido é de 28 km/l na cidade e de 25,3 km/l na estrada. Para o SUV a gasolina, o resultado cai para 8,5 km/l no trânsito urbano e 10,9 km/l em rodovias.

O novo SUV tem 2,8 m de distância entre eixos e a capacidade do bagageiro varia: 148 litros com os sete assentos montados e 448 litros com cinco Crédito: Divulgação

Considerações

Apesar do porte, o espaço da terceira fileira é limitado. É interessante para o transporte de crianças ou adultos de menor estatura, contudo o acesso é facilitado pelo descolamento elétrico do banco da segunda fileira. Com os sete assentos montados, vem outra situação: o espaço no bagageiro fica reduzido para apenas 148 litros.

Diferentemente dos outros modelos da linha Tiggo, montados na fábrica da CAOA em Anápolis (GO), o Tiggo 9 é importado da China. Por isso tem cores distintas das aplicadas localmente. Assim, o cliente pode escolher o Cinza Fosco para a opção a combustão e o Verde Forest para o híbrido. Além delas, o SUV pode ser preto ou branco. A garantia é de sete anos para o veículo e de oito anos para o conjunto de baterias de alta voltagem.

A dirigibilidade do novo CAOA Chery agrada. A resposta ao acelerador do conjunto híbrido surpreende, mas o modelo a gasolina cumpre bem sua função. Por conta dos auxílios de condução, como monitoramento do ponto cego e câmera 540 graus, a condução urbana dos 9,4 m² desse veículo é bastante tranquila.