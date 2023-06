Volvo apresenta SUV elétrico do porte do Tracker e do Renegade

. Crédito: Fotos: Divulgação

Focada na eletrificação, a Volvo apresentou nesta semana um novo SUV compacto, o EX30. Desde março, o novo SUV já estava confirmado para estrear no mercado brasileiro somente no ano que vem.



A pré-venda no país, no entanto, será aberta ainda neste ano, e os preços deverão ficar em torno de R$ 250 mil.



O fabricante sueco ainda não divulgou quais versões serão oferecidas por aqui, mas globalmente terá três configurações.

[[galeria]]

São duas opções de propulsão, que rendem entre 272 cv (um motor) e 422 cv (dois motores). A autonomia fica entre 350 km e 480 km, a depender do tipo da bateria e da motorização aplicada.

Posicionado abaixo do XC40, o EX30 tem 4,23 metros de comprimento e 1,84 m de largura. Ou seja, é menor e mais largo que um Jeep Renegade, por exemplo, que tem 4,27 m de comprimento e 1,80 m de largura.

No entanto, é bem pesado: 2,2 toneladas. O peso mais alto é comum em carros elétricos, que apesar de motores mais leves acomodam pesadas baterias em sua estrutura.

RAM BATIZA NOVA PICAPE Até então, a produção das picapes da Ram era concentrada na América do Norte. Agora, a história muda com o primeiro modelo da marca fabricado na planta da Stellantis em Pernambuco, de onde já saem a Fiat Toro e três modelos da Jeep: Commander, Compass e Renegade.

A picape, que terá a mesma base dos quatro modelos citados, será lançada nacionalmente em duas semanas e será chamada de Rampage. Que remete a agitação, alvoroço, barulho, fúria. O utilitário terá opções de motores a gasolina e a diesel. Picape feita em Pernambuco será chamada de Rampage POR DENTRO DA NOVA RANGER Há duas semanas do lançamento oficial, a Ford revelou como será o interior da nova geração da Ranger na versão Limited.

Produzida na Argentina, a picape teve a cabine completamente atualizada e se destacam o painel digital de 12,4 polegadas e o sistema multimídia SYNC 4 de nova geração com tela vertical de 12 polegadas.

A empresa ainda não confirmou detalhes técnicos, revela apenas que um dos motores será V6 de 3 litros a diesel.

O projeto teve participação da engenharia brasileira, baseada em Camaçari. A Ford confirmou como será o interior da Ranger MERCADO DE LUXO NA BAHIA Dos 6.403 emplacamentos de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro realizados em maio na Bahia, apenas 69 foram de modelos considerados premium.

A BMW liderou entre os fabricantes, com 24 unidades, e três marcas empataram na segunda posição com nove exemplares cada: Audi, Land Rover e Lexus.

A Volvo ficou na terceira posição com oito veículos e a Mercedes-Benz na quarta, com sete unidades.

Na disputa entre os modelos, a BMW também liderou com nove licenciamentos do X1. O Série 3, também da marca alemã, ficou em segundo com sete carros, e o terceiro foi o Lexus NX, com cinco unidades. A Lexus se destacou no mercado premium baiano em maio MERCADO DE LUXO NO BRASIL No Brasil, a BMW também liderou com 1.312 emplacamentos em maio, deixando a Volvo (758) na segunda posição e a Porsche (522) em terceiro.

A Audi (459) ficou na quarta colocação, seguida pela Land Rover (449) e, Mercedes-Benz (334), em quinto. A Lexus fechou em sexto, com 101 emplacamentos no país.

A VIDA COMO ELA É A GWM está em festa com os emplacamentos do Haval H6 em maio. Surgiram até comparativos com o Toyota Corolla Cross.

A questão é simples: o veículo estava em pré-venda desde março e começou a ser entregue no mês passado.

Assim, o H6, sempre eletrificado, somou 960 unidades. O Corolla Cross teve 3.731 licenciamentos, destes, 912 foram híbridos.

CAMINHÃO DE SUCESSO A Iveco confirmou que alcançou a marca de 1.000 unidades produzidas, em tempo recorde, do S-Way.

O caminhão, que custa a partir de R$ 850 mil, é oferecido em quatro versões diesel e uma GNV.

Toda a produção do extrapesado, que é fabricado em Sete Lagoas (MG), já está comercializada.

O CARRO MAIS BARATO DA VW Depois de 42 anos, a Volkswagen deixou de produzir o Gol, modelo que liderou as vendas anuais no país 27 vezes.

No lugar do veterano, a empresa aposta as fichas no Polo, em uma configuração especialmente desenvolvida para essa função, a Track.