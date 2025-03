AUTOS

Walter Salles foi piloto, ganhou corridas e correu com Emerson Fittipaldi

Diretor premiado de “Ainda Estou Aqui” foi campeão de kart e venceu as Mil Milhas

Antônio Meira Jr.

Publicado em 6 de março de 2025 às 09:00

Salles correu o campeonato de 2008 do GT Brasil com um Ford GT Crédito: Divulgação

Com “Ainda Estou Aqui”, o Brasil ganhou pela primeira vez um Oscar. Além da protagonista, Fernanda Torres, outro nome ficou em evidência, o de Walter Salles, diretor do longa-metragem. Além de filmes premiados, o cineasta também é associado à sua fortuna, pois é um dos herdeiros do Itaú Unibanco. Sua riqueza é avaliada em 4,4 bilhões de dólares, que equivale a R$ 25,3 bilhões de reais.>

No entanto, Salles é um cara tranquilo. O conheci em 2008, quando esteve em Salvador para promover o drama Linha de Passe, que dirigiu em parceria com Daniela Thomas. Ele fez a introdução do filme para convidados, incluindo a imprensa, e saiu da sessão. Cheguei atrasado e encontrei o diretor no foyer do Multiplex, na época em que o Shopping da Bahia era Iguatemi.>

Sabia da paixão dele por automóveis e começamos a conversar sobre Ford GT40, Volkswagen Golf VR6, entre outros. O tempo passou e acabei não entrando para o filme enquanto Salles tentava falar com o motorista que o levaria para o hotel. Não conseguiu e como eu tinha perdido boa parte da sessão, resolvi ir embora. Ofereci uma carona e ele aceitou.>

Estava na época avaliando o Volkswagen Gol, que tinha mudado de geração e fomos conversando sobre carros até o Mercure do Rio Vermelho. A paixão por automóveis nos aproximou e, entre outros assuntos, falamos sobre corrida. Ele estava animado para a temporada da GT Brasil, que correu em dupla com Ricardo Rosset, ex-piloto de F1. Pilotando um Ford GT, eles venceram quatro corridas e conquistaram o vice-campeonato de 2008.>

Tanto que Emerson Fittipaldi o parabenizou no Instagram e comentou: “E que alegria ver você também brilhar nas pistas, como um campeão do automobilismo, corremos juntos e você chegou na minha frente em Jacarepaguá”. Na época, Salles e Rosset venceram a corrida 1 do GT Brasil no antigo autódromo do Rio de Janeiro, prova que Emerson correu com seu irmão Wilson em um Porsche 997 da equipe WB Motorsports.>

Walter Salles e seu companheiro de equipe, o ex-F1 Ricardo Rosset Crédito: Divulgação

Paixão começou no kart

Ainda jovem, Walter foi bicampeão de kart no Rio, mas parou de correr mais quando se matriculou em Cinema na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele voltou às pistas nos anos 1990 e foi campeão paulista de kart, mas nunca mais tirou o foco do cinema.>