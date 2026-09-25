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Banho de gelo na campanha de Jerônimo, o choro de Rui Costa e fuja que o debate vem aí

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Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:40

Governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues Crédito: Paula Fróes/Arquivo Correio

O núcleo político do governador Jerônimo Rodrigues (PT) levou um verdadeiro banho de água fria com a nova pesquisa Quaest divulgada na noite desta quinta-feira (24). A expectativa era que Jerônimo pudesse, finalmente, aparecer à frente, mas não aconteceu. E o pior: além do levantamento mostrar crescimento de ACM Neto (União Brasil), com possibilidade de vitória no primeiro turno, apontou ainda que a avaliação negativa do governador disparou, crescendo 4 pontos. Além disso, ACM Neto viu sua intenção de voto disparar 9 pontos no cenário espontâneo.

Pessimismo antes da pesquisa

Contudo, o clima entre auxiliares do governador Jerônimo Rodrigues que atuam no governo era de pessimismo. Antes mesmo da divulgação dos números da Quaest, integrantes da gestão estadual confidenciaram, em conversas reservadas nesta semana, certa preocupação. O diagnóstico desses interlocutores é de uma eleição muito difícil, sobretudo porque o interior não estaria entregando a Jerônimo o ambiente político que o grupo esperava nesta altura da disputa. Há queixas de desânimo entre prefeitos e deputados, muitos deles concentrados prioritariamente nas próprias eleições e, segundo esses relatos, sem o mesmo empenho na busca de votos para o governador, inclusive em regiões historicamente dominadas pelo PT.

Cenário adverso

Jerônimo chega à reta final da disputa pela reeleição em um cenário completamente diferente de seus antecessores, Jaques Wagner (PT) e Rui Costa. Em 2010 e 2018, quando disputaram suas reconduções, Wagner e Rui apareciam na reta final da disputa com ampla vantagem nas pesquisas em relação aos seus adversários. No final de setembro de 2010, Wagner tinha 27 pontos de vantagem para Paulo Souto. No mesmo período, em 2018, Rui tinha mais de 50 pontos de frente. Agora, Jerônimo aparece atrás nos levantamentos de intenção de votos e vê o adversário com tendência de crescimento.

O choro e os números

Rui Costa (PT) e Jerônimo Rodrigues se emocionaram e choraram durante uma caminhada de campanha em Vitória da Conquista no último sábado. Dias depois, a Quaest trouxe um resultado que permite uma provocação política: talvez não faltassem motivos para emoção. Pelos dados, Rui e Jaques Wagner aparecem estagnados, enquanto João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos) cresceram quatro pontos, acima da margem de erro. Como bem disse um observador da política baiana: as lágrimas eram um prenúncio.

Fuja que o debate vem aí

O governador Jerônimo Rodrigues já começou a ser chamado preventivamente de fujão porque já ensaia não dar as caras no debate da TV Bahia, marcado para a próxima terça-feira. No mesmo dia, Jerônimo anunciou que estará em Feira de Santana em uma agenda no final da tarde/início da noite com o presidente Lula (PT). Se antes, Lula era muleta eleitoral, agora virou também a justificativa perfeita para o petista baiano evitar dar explicações ao eleitorado. Em quatro anos, Jerônimo saltou de defensor da democracia para fujão de debate.

Apoio fiado

Mesmo sem ter cumprido compromissos anteriores, Jerônimo Rodrigues voltou com tudo ao expediente das promessas na reta final da campanha para tentar segurar apoios que já não esboçam mais dedicação ao projeto de reeleição do petista. O problema é que as licitações anunciadas às pressas só devem ter desfecho após as eleições, o que deixa todo mundo na base governista descrente de que as obras, a maioria de pavimentação asfáltica, realmente vão sair do papel.

Deu chabu

Por falar em promessa, uma licitação aberta pelo governo da Bahia para executar um pacote de obras prometidas por Jerônimo em sete municípios terminou “fracassada”, como descreveu a publicação que saiu em Diário Oficial esta semana. As obras previam diversas intervenções em espaços esportivos em Aurelino Leal, Ibiquera, Nazaré, Riachão do Jacuípe, Seabra, Senhor do Bonfim e Valença. Ficaram no papel.

Memória seletiva

Candidata à reeleição, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) resolveu aproveitar a proximidade da reabertura do Teatro Vila Velha para gravar um vídeo no espaço e celebrar um dos mais importantes equipamentos culturais da Bahia. Só teve um pequeno esquecimento: a Prefeitura de Salvador, que bancou e executou a ampla requalificação do equipamento e também do Passeio Público. A deputada enalteceu o teatro, um símbolo da cultura baiana que foi abandonado pelo governo do estado, mas não deu o crédito a quem cuida do espaço. Pegou mal, deputada.

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