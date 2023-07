Barbie: a melhor parte é a contradição

Não estamos em outubro. A Bahia é bem longe do Pará e do Amapá. Mas uma onda rosa, uma horda de flamingos (pegou a referência migratória?) invadiu os cinemas dos shoppings da capital baiana, no mais recente dia de TBT.



Com a estreia do tão badalado filme da Barbie, deu de um tudo pelos corredores dos centros comerciais. De cosplay a criaturas bizarras de gosto discutível. Todos, claro, em um número de tons de rosa que, com certeza, ultrapassavam os cinquenta. E o figurino não foi privilégio das menininhas nem das gays mais emblemáticas nos seus croppeds militantes.

Teve pai de família, bondes inteiros e até empaletozados com camisas sociais em variações de pink. Foram enormes a manifestação e a comoção traduzidas nas vestimentas desfiladas no maior estilo SPFW (não me obrigue a traduzir essas siglas do mundinho fashionista, se não entendeu, finja costume e sigamos para o que nos interessa). Eu fui de preto.

Essa parte da manifestação pink da população que foi ao cinema, eu não consegui alcançar. Sim, porque os comerciantes a gente até consegue entender que é pra pongar na onda do filme e vender, os artistas é pra promover o filme, mas e o público? "Num intindi", mas também não é isso que importa.

Fato é: o filme é bom pra caramba. Contradizendo toda a militância óbvia, todos os argumentos óbvios contra a loirice da Barbie pelos óbvios argumentos já tão batidos e rebatidos do padrãozão da beleza estereotipada da boneca, o filme é bom de verdade. Há até diálogos brincando com a militância, quando a personagem principal se apresenta como a Barbie Estereotipada.

A produção traz - de uma maneira bastante leve, sarcástica e bem humorada - muito conteúdo sobre feminismo, feminino, sororidade, validações, escolhas, diversidade, maternidade, ego, vaidade, relações de poder e por aí vai. Várias questões abordadas de modo direto. Outras, de maneira tão subliminar que, talvez, boa parte do público que lotou as salas dos cinemas nem vá alcançar.

Aposto em bugs até em alguns cérebros mais cultos e afiados. Eu mesma nunca tinha parado para entender o mundo maravilhoso da Barbie. Sim, é maravilhoso. Aqui, no alto do meu preconceito feminista, nunca compreendi o quão desbravadora e injustiçada essa bonequinha foi. A verdade é que ela abriu muitos caminhos e possibilidades de sonhos, foi pioneira em muitas coisas que, há décadas, a maioria das mulheres nem sonhava ser.

Foi lá, naquele mundo rosa, que ela virou aviadora, médica, cientista, presidente, policial, escritora, engenheira, Nobel da Paz, advogada, legisladora, mãe, mulher comum e amiga. É no mundo cor-de-rosa que ela compreende todas as outras mulheres, Barbies como ela, e não compete com suas iguais. O filme mostra essa postura o tempo todo.

Competição é coisa dos Kens que são inseguros, carentes e ciumentos. Eles que não têm talentos, não têm casa, não têm profissão, não têm nada e são somente coadjuvantes. Nem namorados, casos ou maridos das Barbies conseguem ser. Eles não são validadores da existência das Barbies.

Ou seja, Barbie não chega a ser um filme feminista. Acho que vai além. Há outros conteúdos, compreende? É uma onda! Dá muito pano pra manga, há muitos olhares possíveis. Pra mim, o ponto alto é mesmo é surpreender, quebrar os paradigmas e a obviedade do que esperavam dele. Pro bem e pro mal.

Quanto à onda do rosa, vamos perdoar. Antes assim. Pelo menos é fofo, me dá alguma esperança. Alguma náusea, talvez. Acho enjoativo, mas, pelo menos, fica afastado o pânico que senti quando, na época do filme do Coringa, vi tanta gente endeusando o vilão. As pessoas justificavam o comportamento doentio do personagem por ele ter sido criado por uma mãe péssima e nunca ter conhecido o pai. Ô raiva que me deu. E depois, o Batman também era órfão e ninguém ficou do lado do mocinho. Mas vamos deixar essa conversa pro divã.