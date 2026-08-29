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Casa das Sete Mortes será reaberta como Escola de Ofícios Tradicionais em Salvador

Criada pela Prefeitura de Salvador e liderada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a escola pretende aliar qualificação profissional à preservação de técnicas tradicionais

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Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:00

Casa das Sete Mortes será reaberta como Escola de Ofícios Tradicionais em Salvador Crédito: @brasilis_regnum

A histórica Casa das Sete Mortes, na Rua do Passo, no Centro Histórico de Salvador, ganhará uma nova função a partir de 10 de setembro. O imóvel será reaberto como sede da Escola de Ofícios Tradicionais, iniciativa voltada à formação de profissionais especializados em técnicas de conservação e recuperação de edificações históricas. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Alô Alô Bahia.

Criada pela Prefeitura de Salvador e liderada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a escola pretende aliar qualificação profissional à preservação de técnicas tradicionais, atendendo também à crescente demanda por mão de obra especializada diante dos projetos de reabilitação e retrofit de imóveis no Centro Histórico e no Comércio. O primeiro curso será de Pintura Tradicional com Pigmentos Naturais, entre 15 de setembro e 17 de dezembro, com uma turma inaugural de 30 participantes. A formação terá conteúdo teórico e prático direcionado à conservação do patrimônio edificado.

Implantação da escola

A implantação da escola contará com consultoria técnica do Instituto Pedra, organização especializada em preservação do patrimônio cultural e responsável pela criação e consolidação da Escola de Ofícios de Mariana, em Minas Gerais. O modelo desenvolvido na cidade mineira desde 2019 servirá de referência para Salvador.

Além de preparar novos profissionais, a proposta prevê a transmissão dos conhecimentos de mestres de ofícios tradicionais para novas gerações, preservando saberes ligados a áreas como alvenaria, carpintaria, ferragem, cantaria e pinturas tradicionais.

A expectativa é ampliar gradualmente a oferta de cursos após a primeira turma, de acordo com as demandas da cidade e do mercado de trabalho. A criação da Escola de Ofícios Tradicionais está no plano de governo do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Desfile de lançamento

Carol Brasileiro Crédito: Elias Dantas

A joalheria baiana Serrara apresentou, nesta quarta-feira (26), sua nova coleção, batizada de “ORIGEM”. O lançamento aconteceu no Espaço Marlon Gama, na CASACOR Bahia, em Salvador, e reuniu convidados para conhecer as novas criações da marca. Assinada por Carol Brasileiro, fundadora da marca, a coleção parte da diversidade das pedras naturais brasileiras para traduzir elementos como luz, textura, calor e formas orgânicas.

Novo escritório

Novo escritório Crédito: MCA Estúdio

O arquiteto baiano David Bastos está de endereço novo em Salvador. Após cerca de dez anos na Bahia Marina, no Comércio, o escritório que leva seu nome passou a funcionar no Corredor da Vitória, uma das regiões mais tradicionais da capital baiana. A nova sede ocupa a loja 2 do Edifício Alive, na Avenida Sete de Setembro.

A transição acompanha uma nova fase do escritório e a busca por um espaço mais intimista para receber clientes e parceiros. “Optamos por outro espaço mais aconchegante e acolhedor. A mudança marca uma nova fase do escritório, com uma energia renovada e um ambiente intimista, que traduz muito da nossa essência e da forma como gostamos de receber as pessoas”, afirmou David.

Destaque da semana

João Gualberto Crédito: Elias Dantas

O empresário e político João Gualberto Vasconcelos recebeu, nesta quinta-feira (27), a Comenda Dois de Julho, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cerimônia aconteceu no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães e reuniu autoridades, empresários, colaboradores e familiares. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Manuel Rocha e aprovada por unanimidade pelo plenário da Alba.

Natural de Itabaiana, em Sergipe, Gualberto iniciou a trajetória profissional como fiscal de caixa de supermercado. Em 1980, fundou a Indústria de Produtos de Limpeza ATOL e, em 1991, ampliou sua atuação no varejo alimentar com a aquisição de 12 lojas do Grupo Petipreço. Em 2002, criou a rede Hiperideal, que se expandiu na Bahia e, entre 2024 e 2025, iniciou atuação em Portugal. Na vida pública, foi eleito prefeito de Mata de São João em 2004 e reeleito em 2008. Em 2014, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde exerceu mandato entre 2015 e 2019. Voltou à Prefeitura de Mata de São João em 2020, permanecendo no cargo até 2023.

Estreia na Bahia

Jo Malone London Crédito: Alô Alô Bahia

A grife britânica Jo Malone London acaba de inaugurar seu primeiro endereço na Bahia. A marca abriu, nesta terça-feira (25), um quiosque no Salvador Shopping, localizado no piso L2. Reconhecida internacionalmente por suas fragrâncias, velas e produtos para casa, a empresa chega ao estado com um espaço dedicado à experimentação de seu portfólio e à técnica de Scent Layering, conceito que permite combinar diferentes fragrâncias para criar assinaturas olfativas personalizadas.

Nova sala VIP

Armaní Lounge Crédito: Divulgação