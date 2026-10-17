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CCBB promove evento para anunciar data de abertura em Salvador

Cerimônia contará com a presença da presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e também revelará a exposição que marcará a estreia do equipamento

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Publicado em 17 de outubro de 2026 às 08:00

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) será inaugurado no Palácio da Aclamação Crédito: Divulgação

Salvador está mais perto de ganhar um novo espaço cultural de destaque. O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) anunciará nesta segunda-feira (19), durante evento às 16h30 no Museu de Arte da Bahia (MAB), a data oficial de abertura de sua sede no histórico Palácio da Aclamação, no Corredor da Vitória. A cerimônia contará com a presença da presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e também revelará a exposição que marcará a estreia do equipamento, prevista para novembro. Nesta primeira etapa, será aberta ao público apenas a galeria expositiva, enquanto os demais ambientes terão inauguração posterior.

Quinta unidade da rede no país e primeira nas regiões Norte e Nordeste, o CCBB Salvador ocupará um imóvel de estilo neoclássico com mais de 10 mil metros quadrados, que já foi residência oficial dos governadores baianos. A chegada da instituição ao endereço representa uma nova etapa para o circuito cultural da capital, após um período de programação realizada em espaços parceiros.

Novo endereço no Carmo

Gustavo Acioli Crédito: Mariana Ayumi

A Ziggy Pizza Pub reabre no dia 11 de novembro, quando completa três anos, em um novo endereço no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Localizada na Rua Direita, nº 43, a casa terá pouco mais de 200 m², área quatro vezes maior que a anterior. À frente do negócio, Gustavo Acioli prepara um espaço que reunirá gastronomia, arte e design, com a chegada da sorveteria baiana Almaléa e do Armazém Perobinha, loja-ateliê do designer Pedro Dourado. A reabertura acontecerá em formato de soft opening, com novidades apresentadas gradualmente. O projeto conta com consultoria de arquitetura de Maurício Pinto e Ana Paula Fontelene, além da participação criativa de Mariana Ayumi e Diego Fachinetti.

MUNCAB em expansão

MUNCAB Crédito: Divulgação

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB) está ampliando sua estrutura no Centro Histórico de Salvador e passa a contar com dois edifícios, batizados em homenagem à artista plástica Yêdamaria e ao poeta, compositor e educador Jorge Portugal. A sede principal permanece no antigo prédio do Thesouro Estadual, enquanto o segundo imóvel, onde funcionava a Assistência Pública, passa por requalificação e já recebe a exposição Tincoã. Sob a gestão de Cíntia Maria, diretora-geral, e Jamile Coelho, diretora artística, a expansão pretende fortalecer as atividades culturais, educativas e de pesquisa do museu, além de abrir espaço para novos artistas.

Giovanni Bianco em Salvador

Giovanni Bianco Crédito: Divulgação

O diretor criativo ítalo-brasileiro Giovanni Bianco, conhecido por seus trabalhos com Madonna e grandes grifes internacionais, está em Salvador para celebrar os 70 anos de Zé Maurício Machline, neste fim de semana. Na quarta-feira (14), jantou no restaurante Gero, no Hotel Fasano, e, na noite seguinte, esteve na residência de Pedro Tourinho, no Santo Antônio Além do Carmo. Fundador da agência GB65, Bianco acumula projetos para marcas como Miu Miu, Versace, Dolce & Gabbana e Arezzo. Após mais de duas décadas em Nova York, o profissional transferiu sua principal base criativa para São Paulo.

Dois anos do Tirachapéu

O Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, comemorou seus dois anos na quarta-feira (14), com um jantar especial no restaurante Pala7. A celebração reuniu cinco chefs: Claude Troisgros, Preta, Zezito Ornelas, André Freitas e Jamille Pires. O menu, servido em cinco etapas harmonizadas, contou com a participação dos restaurantes Pala7, Preta e Casarìa, combinando ingredientes da culinária baiana com referências internacionais. A noite reuniu clientes e parceiros do complexo gastronômico.

Giro empresarial

Chantal Kopenhagen Goldfinger Crédito: Divulgação

A GoldKo, marca de chocolates sem adição de açúcares criada pela família Goldfinger, inaugura sua primeira loja na Bahia na próxima terça-feira (20), às 16h, no segundo piso do Salvador Shopping. A abertura contará com a presença da empresária Chantal Kopenhagen Goldfinger, bisneta dos fundadores da Kopenhagen e cofundadora da marca ao lado do pai, Paulo, e do irmão, Gregory. Comandada pela franqueada Gislene Ribeiro, a unidade será a 41ª da rede no país e funcionará como cafeteria e chocolateria.

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