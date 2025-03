CÉSAR ROMERO

A Arte Confrontada

O artista primitivo é sua própria fonte de inspiração, quanto mais ingênuo mais criativo fica

Henry Housseau era “um pintor clássico”, como se definia. De início, crítica e público riam e debochavam do seu trabalho. O poeta Apollinaire e os pintores Picasso e Delaunay foram seus grandes incentivadores. Os artistas primitivos não seguem escolas, nem se preocupam com as últimas tendências. Ele é sua própria fonte de inspiração. Ele é seu assunto. Os sábios da “cultura culta” sempre buscam negar os artistas primitivos, ou ingênuos. Negarão a arte primitiva africana? Existem poucos ensaios e livros, sobre os naïfs. Eles estão à margem das grandes cotações do mercado, são alijados dos salões de arte e das pautas das galerias e de instituições públicas e privadas. Puro preconceito. >

A escritora e crítica de arte Lélia Coelho Frota trabalhou por mais de 30 anos com a fonte popular no Brasil. Publicou dois livros sobre o assunto: Mitopoética de Nove Artistas Brasileiros na década de 70 e o clássico Pequeno Dicionário da Arte do Povo Brasileiro – Século XX, um livro fundamental. Também com livros: Geraldo Edson de Andrade, A Arte Naïf no Brasil; Jacob Klintowitz com Arte Ingênua Brasileira. Ainda Theon Spanudis fez uma publicação sobre a obra de José Antonio da Silva. Todos os autores grandes intelectuais brasileiros. Sabe-se que o Brasil e a França são os maiores reservatórios de arte naïf do mundo. Ela tem uma profunda empatia com grande público. O crítico “intelectual” é arte menor. >