A arte e a delicadeza de Lygia Sampaio

Pintura de Lygia Sampaio. Crédito: divulgação

Faleceu a artista plástica baiana Lygia Sampaio semana passada em Salvador. Ela morreu em casa, aos 94 anos, de causas naturais. Lygia foi a única mulher a integrar o movimento de renovação das artes na Bahia, experimentando técnicas e assuntos modernistas. Era desenhista e pintora e destacou a força das mulheres e a vida urbana de Salvador.



Formou-se em Belas Artes, em 1948, aos 20 anos, também foi formada em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, em 1975. Desafiou os padrões vigentes da sociedade à época, aventurando-se em lugares considerados impróprios para as mulheres da época. Especialmente, quando ia pintar o Pelourinho, Cidade Baixa, Ladeira da Montanha e suas personagens. Lygia só via o que queria, só falava quando solicitada. Nas reuniões do grupo modernista, sendo Mario Cravo, Carlos Bastos e Genaro de Carvalho os pioneiros e, no segundo momento, Jenner Augusto, Rubem Valentin e Carybé, Lygia Sampaio falava pouco e escutava muito. Era uma mulher bonita e elegante, de finíssimo trato.

Talvez por isso se afastasse do grupo. Ficou mais de 20 anos sem desenhar nem pintar. Em 1974, foi convidada pela escritora, folclorista e jornalista Hildegardes Vianna para fazer a montagem do Museu da Imprensa da ABI, que surpreendeu a todos e contou a história de jornalistas e dos fundadores da ABI. Foi museóloga da instituição e organizou o acervo composto de jornais antigos, inclusões raras e documentos que muito ajudaram a história da imprensa local.

Lygia Sampaio era uma desenhista excepcional, o que lhe interessava no desenho eram apenas insinuações, o expectador contemplava o todo. Já na pintura o campo plástico era cheio, com leves manchas acendendo cores delicadas. A obra de Lygia parecia com ela, sutil, misteriosa, delicada, primorosa e inventiva.

Não sofreu influências do grupo modernista ao qual pertenceu. Tinha sua própria marca, que era reconhecida por todos. Uma digital marcante. A formação em pintura foi com Santa Rosa (1909-1956). No Atelier da Barra, onde os modernistas se reuniam e conversavam, um mostrava suas produções aos outros, e eram encorajados. Muitas vezes, saiam juntos para estudos de observação, passeando do Rio Vermelho à Ribeira, procurando maior intimidade com a cidade, que era a grande fonte de inspiração. Cada um deles tinha um olhar pessoal sobre as coisas e criavam motivos diferentes.