Arte e Decisões  

Quando alguém decide por convicção ser artista visual, traçar seu destino e viver de sua arte, tem que ser preparar para o caminho. Estudos sistematizados, experimentações, pesquisas, aproximação com colegas e críticos, treinar o olhar e ter prévio conhecimento que a tarefa é árdua. Persistência e determinação.



Cada um deve se responsabilizar pelas escolhas, sejam nas mais variadas técnicas, sejam as posturas que definem uma vontade. A vontade deve vir do endógeno em nós, daquilo que não podemos abdicar, sem grande sofrimento. A vontade traz a responsabilidade de saber que tudo tem ganhos, perdas e consequências. Também a falta de reconhecimento, quando ele tem a certeza de seu talento.