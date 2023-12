Em cartaz na Paulo Darzé Galeria, a exposição de Mirela Cabral nomeada Coisas Primeiras. A artista faz pinturas em telas e desenhos em papel. No universo artístico contemporâneo não há divisão rígida quanto às várias possibilidades plásticas e expressivas. Hoje, no campo das artes, mais que em qualquer outra época, quando procuramos generalidades, surgem diferenças negadoras dos conceitos e categorias.



Lápis? Pincel? Bidimensional? Tridimensional? Não é isso que marca a diferença entre pintura e desenho. Sem constituir teoria, digamos que o desenho se caracteriza por linearidade marcando uma superfície. Essa linearidade pode ganhar expansões e sentidos, abarcando direções diversas. Em certos casos, a expansão preenche lugares por meio de traços contíguos, sugerindo áreas chapadas. E os traços podem deslizar sobre manchas aquareladas ou sobre áreas pintadas, sensibilizando o papel.

Com a liberdade quase total, preconizada pela arte contemporânea, surgida após o término da Segunda Guerra Mundial, cabe ao artista ou ao crítico de arte estabelecer seus critérios sem fugir ao que é histórico. As pinturas e desenhos de Mirela Cabral são realizadas com luz. A cor é luz que se propaga por entre o espaço/tempo fundamentado na visualização e intuição. Os trabalhos de Mirela Cabral ficam entre a abstração e a figuração.

A abstração possui distanciamento de qualquer ponto de referência objetivo. Surgiu na Europa no século XIX e o pintor russo Wassily Kandinsky foi o primeiro representante desse movimento. Campos luminosos são de maior interesse para a artista. Por vezes, levemente insinua tênues linhas que podem configurar os espaços como em “Casa de Mãe”, “Oferendas”, “Lírios”, “Olhos Cheios”, “Corrimão”. No mais, a luz e o olho nos conduzem a matizes que a artista vai buscar aprofundar e construir relação com o sensível.

A luz solar é a síntese. Luz, cor, matiz existem em todo planeta, o diferencial é a claridade local, e as escolhas e adjacências das cores vizinhas, numa aglutinação, estabelecendo pautas, vinculadas de cores que se avizinham, que se juntam, sem prejuízos das conexões.

Suas cores se atravessam, se juntam, submergem em pinceladas cheias de matéria, molhadas, secas, formando um arrevesado complexo de grande vigor. Depois do impressionismo, notou-se no mundo um grande interesse pela cor, até atingir sua independência total e ser o todo de um quadro, como fez Ives Klein (1920 – 1962) quando criou o Azul Klein em 1958.