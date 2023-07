Memórias preteridas

No Brasil, por alguns motivos que não são científicos, nem palpáveis, nomes luminares de nossa cultura, não tem o devido reconhecimento, nem divulgação. Nossa memória precisa ser preservada. Um país é sua memória. Nosso patrimônio cultural necessita com emergência de registros aprofundados de nomes doutos que fascinaram gerações e contribuíram com seus fazeres para grandes momentos da arte brasileira.



Todos tiveram grande projeção, mercado, refinada formação e em sua maioria, professores.