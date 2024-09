CÉSAR ROMERO

Memorizando a Arte

Um dos maiores críticos de arte do Brasil Jayme Maurício (1926 – 1997) passava por um momento de dificuldade financeira no final da década de 80. Preocupado com as contas que não paravam de chegar, aceitou fazer um texto de apresentação para o catálogo de uma artista sem nenhuma representação como criadora. Jayme, cultíssimo, rígido, aceitou a encomenda, que causou espanto entre seus colegas e a comunidade cultural do Rio de Janeiro.