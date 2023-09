Quanto vale uma obra de arte?

Na realidade, não existe um caráter matemático, que se possa com precisa segurança mensurar valores. O mercado não se sustenta em achismos nem na subjetividade. As variáveis são muitas. Existem grupos de colecionadores que fazem um “pacto de resultados”, promovem um artista, colocam em leilões que puxam os preços e não deixam o preço cair. Divulgam as cotações fantasiosas, que impulsionam o mercado deste artista. Aí, cabe uma pergunta: “se um dia eu quiser vender este trabalho, venderei a quem?”

Com a pandemia do coronavírus e o conflito armado entre Rússia e a Ucrânia, o mercado de arte caiu. Ele é muito sensível a oscilações. A arte é um bom investimento e pode chegar a bilhões de reais. As cinco obras mais caras do mercado são: Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci – R$ 2,3 bilhões; Intercâmbio, de Willem de Kooning – R$ 1.533 bilhões; Os Jogadores de Carta, de Paul Cézanne – R$ 1.277 bilhões; Quando Você vai se Casar?, de Paul Gauguin (foto) – R$ 1.073 bilhões; Número 17A, de Jackson Pollock – R$ 1.022 bilhões.