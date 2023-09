Cozinhazinhazen

Há alguns anos durante a montagem de um dos meus restaurantes ambulantes dentro de um festival de arte, pedi ajuda a uma amiga artista que convidei para expor para pendurar um prato em forma de passarinho que eu acabara de trazer de Cabo Verde.



Na expectativa de me ajudar a cerâmica escapou-lhe às mãos e na tentativa de apará-la, a peça colidiu contra a parede dividindo-se ao meio.



Mas justiça me seja feita, sou boa em desapegos.



Meu filho cresceu ouvindo “era só uma xícara (um brinquedo, um relógio, um celular), meu filho... era só uma coisa”, e foi assim que não quebrou ou “perdeu” quase nada. Aos meus amigos que pediam porta-copos para não mancharem a mesa eu sempre respondi que ficassem à vontade que eu gostava mesmo era das marcas do tempo e histórias riscados na mobília. E também nunca fui capaz de descartar uma herança ou relíquia por causa de um descascado, descasado, trincado. Ao contrário, aquelas imperfeições sempre me comoveram profundamente, tanto que chorei compulsiva e copiosamente quando li pela primeira vez aquele poema de Lispector que escrevi pelas paredes do quarto à época, e diz:

“Gosto de um modo carinhoso do inacabado, do malfeito, daquilo que desajeitadamente tenta um pequeno voo e cai sem graça no chão.

E depois, ninguém merece estar naquele lugar de culpa por perdas e danos de outrem. Muito menos uma artista tão sensível e cuidadosa. Só me ocorre que poderia ter sido eu a quebrar a peça mais valiosa e a vontade que eu tenho é de abraçar aquela pessoa, quando inocente.

Aquela artista me trouxe a cerâmica quebrada em suas mãos em concha como quem carregava mesmo um passarinho ferido, e me contou com pureza d’alma - entre encabulada e esperançosa – que os japoneses costumavam emendar peças quebradas de cerâmica com liga de ouro em pó, e que estas peças depois de emendadas ganhavam para eles um sentido ainda maior e mais valioso. E tinha nome e tudo essa arte-filosofia: Kintsugi.

Naquele momento brotou do meu coração uma árvore exuberante de amor e profunda identificação com aquele desapego da perfeição em função do apego ao sentido das coisas. Eu sabia muito daquilo, eu sentia muito aquilo, eu vivia muito aquilo; o que eu não sabia era que tinha nome, endereço, e que tocasse a outras tantas pessoas de tão longínquas paradas; pessoais às quais me conectava ali, imediatamente, por linhas de ouro imaginárias.

A minha amiga colou o meu prato de passarinho, não com ouro, mas ao me devolvê-lo, de fato, ele passou a ter muito, muito mais valor para mim.

Naturalmente fui buscar conhecimento sobre kintsugi, e encontrei wabi-sabi, uma filosofia zen de conceito ainda mais amplo, de não apenas aceitar a impermanência e a imperfeição, como também encontrar-lhes a grande beleza.

Ora, todas as emendas que já fizera até então; todas as peças descasadas adquiridas em feiras de pulgas; todo o pó removido das peças de família; todos os cerzidos de toalhas e colchas rotas mas finamente rendadas... tudo tesouro e filosofia.

O ferrugem da velha panela de ferro, o descascado da caneca de esmalte, o amassado do tacho de cobre e do candelabro que caiu do terceiro andar; a sobreposição de círculos de taças e gotas de vinho na mesa de centro; o lugar de ausência do apoio para o antigo telefone na fuxiqueira de palhinha reformada; a prata escurecida; o enxerto de pau-brasil na mesa de jacarandá encontrada no lixo e todas as cadeiras diferentonas ao redor; a fissura no bule de chá da bisa...

Tudo bem, tudo zen