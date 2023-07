Acelen investe R$ 4,3 milhões em centro para capacitar comunidades

Impacto social



A Acelen, a Fundação Banco do Brasil e a AVSI Brasil inauguram um espaço para formação e capacitação das comunidades do entorno da Refinaria de Mataripe, em Candeias (BA), dia 3 de agosto. A novidade é fruto da parceria das instituições e envolve investimento conjunto de R$ 4,3 milhões. O objetivo é ampliar o horizonte de oportunidades de jovens e organizações que apoiam as comunidades locais.



Já investiu

Desde que assumiu a Refinaria de Mataripe, em dezembro de 2021, a empresa vem investindo em capacitação e profissionalização, com centro de formação próprio e cursos. Apenas em 2022, foram destinados R$ 16,6 milhões nesta área, tendo como resultado mais de 5 mil inscrições em treinamentos para colaboradores no Centro de Excelência em Educação Acelen, 159 cursos oferecidos e 224 novos técnicos de operação capacitados. No social, foram investidos mais de R$ 3 milhões em projetos e ações sociais e humanitárias voltadas para as comunidades.

High School

A ACBEU Maple Bear, unidade da Pituba, vai ampliar sua atuação a partir de 2025. Inaugurada no estado em 2012, a escola, que atualmente possui turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, passará a oferecer turmas de Ensino Médio, o high school, aos alunos, fortalecendo sua atuação no mercado de Educação Bilíngue. André Quintela, CEO da Maple Bear América Latina, afirma que é um compromisso da organização formar cidadãos para a vida, seja ela no Brasil ou em qualquer outro país. O investimento neste novo serviço visa fortalecer ainda mais a atuação do Grupo no estado, segundo Ticiano Cortizo, superintendente da ACBEU. "Nosso objetivo é tornar a Associação a principal referência em soluções educacionais da Bahia e a ampliação da ACBEU Maple Bear é fundamental para esta conquista". O investimento previsto para a high school será de R$ 1,5 milhão.

Inovação no comércio

A Fecomércio-BA e o Sebrae confirmaram para os dias 30 e 31/8, o Fórum do Comércio 2023, no Teatro Sesc Casa do Comércio, grande evento gratuito dirigido à capacitação dos empreendedores baianos, networking e geração de negócios . Entre os patrocinadores confirmados estão a Grant Thornton, escritório de auditoria e consultoria empresarial que iniciou sua operação em Salvador no mês de julho, e a Grande Bahia, concessionária Chevrolet. As inscrições já estão abertas via Sympla.

Primeiro fast

O Shopping Bela Vista vai ser o primeiro empreendimento do Brasil a receber o novo modelo de franquia do Habib's, a loja 100% fast. O espaço, desenvolvido para a venda rápida em praças de alimentação de shoppings, vai ser inaugurado no dia 1 ° de agosto, na Praça de Alimentação do Bela com totens de autoatendimento, uma grande oferta de combos e um cardápio estratégico para o público de shoppings. A unidade, que recebeu um investimento de R$ 800 mil, vai gerar 20 empregos diretos e mais de 15 indiretos.

Previdência privada