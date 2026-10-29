COLUNA FAROL ECONÔMICO

Aeroporto tem potencial para movimentar 1,1 milhão de remessas internacionais

Com alta do e-commerce, Vinci lança projeto para tirar parte da movimentação que está no Sudeste e trazer para a Bahia

Donaldson Gomes

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06:00

Vinci aposta no aumento da movimentação de cargas no Aeroporto de Salvador Crédito: Reprodução

Salvador na disputa

O Salvador Bahia Airport, da rede Vinci Airports, iniciou um processo para selecionar operadores especializados em remessas expressas internacionais (courier) para atuar em seu Terminal de Cargas (TECA). O movimento marca um passo importante na estratégia de ampliar a participação da Bahia em um mercado fortemente concentrado no Sudeste. Hoje, estimativas do setor indicam que entre 80% e 85% das remessas internacionais destinadas à Bahia são processadas e nacionalizadas em aeroportos como Guarulhos e Viracopos antes de seguirem para os consumidores finais por meio de conexões aéreas ou transporte terrestre. A Vinci quer criar as condições para que parte desse fluxo seja processada diretamente em Salvador, aproximando o desembaraço aduaneiro dos mercados consumidores da região.

Área dedicada

Para viabilizar a operação, o aeroporto estruturou um projeto que prevê a implantação de uma área dedicada de aproximadamente 680 m² no Terminal de Cargas, além de adequações operacionais e equipamentos específicos para inspeção e processamento de remessas internacionais. O investimento estimado para essa etapa está entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, sujeito à evolução do projeto e à definição do modelo operacional.

A iniciativa ocorre em um momento de forte expansão do e-commerce internacional, inclusive dentro da Bahia. Em 2024, o estado era responsável por cerca de 30% de todo o e-commerce realizado no Nordeste, segundo dados da Fecomércio-BA.

Potencial

O projeto acompanha também um movimento de descentralização gradual das operações de cargas expressas no Brasil, historicamente concentradas em poucos hubs aeroportuários. No caso de Salvador, estudos preliminares apontam potencial para movimentação de cerca de 1,1 milhão de remessas já no primeiro ano de operação, podendo alcançar 2,3 milhões de remessas anuais em um cenário de maturação do projeto, condicionado à adesão dos operadores, à conectividade aérea e às condições de mercado. Além do atendimento à Bahia, a estrutura poderá servir como plataforma logística para mercados vizinhos, como Sergipe, fortalecendo a integração regional e ampliando as alternativas de entrada de remessas internacionais no Nordeste.

A batalha do buzú

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) derrubou recursos de concorrentes e autorizou a Expresso São Luís a operar o transporte de passageiros entre Salvador e Natal. O imbróglio se arrastava desde o ano passado. Em julgamento no último dia 22, a agência refutou argumentos de duas empresas, que tentavam interromper a participação da nova operadora no serviço de ônibus entre as duas capitais e todos os seus segmentos, que incluem destinos como Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa, todos com grande potencial turístico. A rota vinha sendo operada desde o ano passado pela São Luís, mas com alguma insegurança devido aos questionamentos. A abertura do mercado interestadual para mais empresas foi possibilitada pelo novo marco regulatório do setor, em vigor desde fevereiro de 2024. Mas ele tem sido alvo de sucessivas contestações, tanto na agência quanto na Justiça, por parte das viações que tradicionalmente controlam as rotas mais rentáveis.

Avanço no ranking

A Petrobahia avançou pelo terceiro ano consecutivo no ranking das maiores empresas do Brasil e do Nordeste. A companhia passou da 149ª para a 144ª posição no ranking nacional, além de registrar um crescimento da receita de 11,4% em relação ao ano anterior, de acordo com o anuário Valor 1000. A empresa também avançou no recorte regional, passando da 14ª para a 12ª colocação entre as 50 maiores empresas do Nordeste.

Nova direção