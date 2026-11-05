COLUNA FAROL ECONÔMICO

Bahia ganha espaço nos investimentos globais da indústria limpa

Projeto de US$ 1,5 bilhão da Acelen, em Mataripe, ganha destaque em um cenário que coloca o Brasil como o quarto maior portfólio mundial, com US$ 310,1 bilhões em investimentos potenciais

Donaldson Gomes

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:28

Acelen aposta na macaúba para produção de combustíveis renováveis Crédito: Divulgação

Novos tempos

O Brasil e um grupo crescente de economias emergentes ricas em energias renováveis estão garantindo uma fatia cada vez maior dos investimentos globais em indústria limpa, de acordo com o mais recente Global Project Tracker (Rastreador Global de Projetos). O estudo foi divulgado pela Mission Possible Partnership (MPP) e apoiado pelo Industrial Transition Accelerator (ITA). Com 33 projetos mapeados, representando US$ 310,1 bilhões em investimentos potenciais, o Brasil se consolidou como o 4º maior portfólio no mundo, atrás apenas da China, Índia e Austrália. O Combustível Sustentável de Aviação (SAF, na sigla em inglês) impulsiona metade de todos os novos investimentos industriais limpos globais. Por aqui, destaca-se a biorrefinaria da Acelen de US$ 1,5 bi, em Mataripe, na Bahia.

Destaque baiano

As conclusões indicam uma mudança geopolítica crescente na indústria limpa. Nos últimos 12 meses, um recorde de 36 instalações industriais limpas chegou a Decisão Final de Investimento (FID) no mundo, garantindo US$ 50 bilhões em compromissos. O Combustível Sustentável de Aviação (SAF) emergiu como o principal motor de crescimento, representando uma em cada duas novas FIDs. O projeto emblemático da Acelen Renováveis, em Mataripe, apoiado poiada pelo ITA, utiliza óleo de macaúba para produzir SAF sem competir com culturas alimentares. No geral, o portfólio do Brasil abrange 24 projetos de amônia limpa, 4 projetos de metanol verde, 3 instalações operacionais de alumínio limpo e 2 usinas de SAF. Deste total, US$ 221,4 bilhões são dedicados à infraestrutura de energia renovável, com US$ 88,6 bilhões alocados a ativos de produção industrial.

Cinturão do Sol

Em primeiro lugar no ranking global, a China garantiu 22 das 36 novas FIDs, representando US$ 45 bilhões em financiamento. Enquanto isso, mercados emergentes em todo o “Cinturão do Sol Industrial” (Industrial Sunbelt, que inclui Brasil, Paraguai, Quênia, Egito, Tailândia e África do Sul) arrecadaram US$ 5,3 bilhões em seis instalações de grande escala. Pela primeira vez, este grupo superou as economias desenvolvidas, que garantiram US$ 4,8 bilhões em seis projetos no mesmo período. “Em um ano de interrupções na cadeia de suprimentos, a indústria limpa está se tornando rapidamente uma estratégia de resiliência, bem como um motor para o desenvolvimento econômico local”, destaca Faustine Delasalle, CEO da Mission Possible Partnership e diretora executiva do ITA.

Diversidade na oferta

Nem só de calçados é feita a BFShow, maior feira calçadista da América Latina. A cada edição, o evento abraça marcas do segmento de bolsas e acessórios, além de outros serviços voltados para a cadeia. Uma dessas marcas é a baiana Aredda, especializada em bolsas e acessórios em couro, com mais de 30 anos de tradição. Sua fábrica em Ipirá desenvolve produtos para grandes lojistas e players do mercado. Segundo Ernesto Silva, diretor comercial da marca, a aposta na BFShow, de 10 a 12 deste mês, visa a abertura de novos mercados e fortalecer o relacionamento com os antigos. A Bahia ampliou sua participação na produção nacional de calçados em 2025, com incremento de 0,5 ponto percentual em relação a 2024, segundo dados do IBGE e Abicalçados. Em 2025, o estado foi responsável pela produção de 51,9 milhões de pares de calçados, correspondente a 6,1% do total nacional. A indústria baiana foi responsável por 15,6% dos 271,4 mil empregos gerados no segmento no ano passado. No período, a Bahia foi o quarto maior estado exportador do País, responsável por 7,5% do total em valor. Em 2025, somou US$ 72,3 milhões em calçados vendidos no exterior.

Reconhecimento