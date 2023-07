Consórcio coco-cacau é destaque ESG da Pepsico

Projeto piloto terá três anos de duração. Crédito: Johnnis Alves/Divulgação

Cacau com coco



O projeto piloto para a produção consorciada de coco-verde e cacau em Petrolina, que vai beneficiar produtores rurais de Pernambuco e Bahia, é um dos destaques do relatório ESG da Pepsico em 2022. A iniciativa tem o objetivo de ampliar as práticas de agricultura regenerativa com a redução de emissões de GEEs, aumento da saúde do solo e sustentabilidade econômica. O consórcio coco-cacau integra a estratégia de ESG da companhia e prevê a plantação em 30 hectares na fazenda da Pepsico e outros 20 hectares em áreas de agricultores locais parceiros. Em cerca de três anos, quando as áreas começarem a produzir, as estimativas são de um aumento de até 60% no faturamento dos produtores rurais, a imensa maioria agricultores familiares, que hoje fornecem coco-verde para abastecer as linhas de produção da Kero Coco. Falando em coco, segundo a companhia, 90% dos produtos utilizados por ela hoje já têm origem sustentável.

Queda generalizada

As exportações baianas caíram pouco mais de um quarto, num cenário marcado por quedas nos preços de produtos e redução da demanda global, de acordo com análise da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). O volume embarcado também perdeu força e recuou 11,4%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em junho, as exportações baianas registraram US$ 745,2 milhões, abaixo 47,2% de igual mês do ano passado. Nas exportações, os preços caíram em média 17,4% no primeiro semestre, reflexo do ambiente global de desaceleração da economia e aperto monetário em vários mercados, já que no mesmo período do ano passado os tempos eram de bonança com o aumento do consumo mundial pós covid.

Máquina de sucesso

Depois de multiplicar a operação em 263% no ano passado, a startup Pos Controle deu um passo importante em direção ao futuro: acabou de captar R$ 3 milhões através do fundo LH Tech Ventures, da LightHouse. Avanços na oferta de produtos, crescimento da base de clientes e início do processo de internacionalização são os principais objetivos com a negociação. O Pos Controle é um sistema de ponto de venda (PDV) embarcado em máquinas de cartões de crédito modelo Smart que reduz custo da operação. "O Brasil é um dos maiores e mais sofisticados mercados de pagamentos eletrônicos da América Latina. Nos últimos anos, o mercado de adquirência - responsável por intermediar os pagamentos realizados com cartões de crédito e de débito -, tradicionalmente um duopólio, ampliou o seu set competitivo com o surgimento e crescimento de algumas fintechs de pagamento", explica Alexandre Darzé, sócio da LightHouse. Com presença em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, a operação da startup foi iniciada em 2014, com o primeiro PDV. "Hoje nossa plataforma permite que nosso sistema de PDV seja instalado em praticamente todas as maquininhas do mercado brasileiro, de todas as adquirentes e todos os fabricantes", explica Andréa Vieira, diretora da Pos Controle.

Repeteco

A Braskem foi reconhecida, pela segunda vez consecutiva, como uma das 20 empresas mais inovadoras do Brasil, de acordo com o Innovative Workplaces 2023, estudo da plataforma de conteúdo MIT Technology Review Brasil. A publicação, realizada pelo segundo ano no país, é ligada ao Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT, na sigla em inglês) e avaliou a capacidade de inovação de mais de mil empresas de diferentes portes e segmentos. Além da Braskem, outras companhias de diferentes segmentos que figuram na lista são Bradesco, Petrobras, Carrefour, Claro, Renner, Algar Tech, iFood, Siemens, Vivo, Hospital Albert Einstein, entre outras.

Sustentabilidade na Saúde

O presidente da Rede Mater Dei, Henrique Salvador, é uma das presenças confirmadas hoje no 13º Seminário de Gestão em Saúde, com o tema “Sustentabilidade do Setor de Saúde: é possível fazer diferente”, promovido pelo grupo. O evento, que tradicionalmente ocorre em Belo Horizonte, cidade natal da Mater Dei, será realizado pela primeira vez em Salvador, no Centro de Convenções do Hospital Mater Dei.

Gestão pública