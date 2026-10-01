COLUNA FAROL ECONÔMICO

Franquias movimentam R$ 5,4 bilhões na Bahia e avançam 10% no primeiro semestre

Estado chega a 7.529 operações e 64,6 mil empregos diretos, enquanto franchising cresce 9,7% no Brasil

Donaldson Gomes

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:00

O mercado de franquias na Bahia movimentou mais de R$ 5,4 bilhões no primeiro semestre deste ano Crédito: Pixnio

Franquias em alta

O mercado de franquias na Bahia movimentou mais de R$ 5,4 bilhões no primeiro semestre deste ano, o que representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o Estado também ampliou em 1,4% o número de operações, chegando a 7.529 unidades, e registrou alta de 1,4% nos empregos diretos, que somaram 64.644 postos de trabalho. Entre os segmentos que mais contribuíram para o avanço do faturamento do franchising baiano estão Saúde, Beleza e Bem-Estar, com alta de 17%; Entretenimento e Lazer, com 15,9%; e Limpeza e Conservação, com 13,7%. O desempenho mostra uma expansão concentrada principalmente em negócios ligados a serviços, conveniência e mudanças no comportamento de consumo. “O crescimento das franquias na Bahia reflete um mercado consumidor relevante e, ao mesmo tempo, um movimento de maior diversificação do franchising”, afirma Fernando Ribeiro, diretor regional da ABF Nordeste. “Além de Salvador e da Região Metropolitana, existe um potencial importante de expansão em cidades do interior, que vêm ganhando atenção das marcas”, aponta.

Desempenho nacional

O desempenho da Bahia ocorre em meio à expansão do franchising em todo o país. No primeiro semestre de 2026, o mercado faturou R$ 149 bilhões, avanço nominal de 9,7% na comparação com igual período de 2025. O setor reúne atualmente 207.234 operações franqueadas, vinculadas a 3.366 marcas, e responde por mais de 1,8 milhão de empregos diretos no Brasil, reforçando seu peso na geração de renda, na abertura de negócios e na atividade do setor de serviços. A expansão ocorre mesmo em um ambiente econômico desafiador, marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada, restrições de crédito e endividamento das famílias. Esse cenário aumenta a pressão sobre custos e caixa das empresas e exige maior disciplina financeira das redes e dos franqueados.

Salto no faturamento

Agtech baiana especialista em pecuária de genética, a erural acaba de registrar um expressivo crescimento de 167,26% no seu faturamento entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período de 2026. A startup, que caminha para fechar o ano com receita líquida superior a R$ 20 milhões e já acumula mais de R$ 200 milhões em vendas na plataforma (GMV), viu o seu volume financeiro no semestre saltar de R$ 18,8 milhões para R$ 35,4 milhões, um avanço de 88,3% impulsionado pela eficiência do seu ecossistema integrado. A aceleração do semestre reflete o ganho de escala nas três vertentes da operação. O volume de animais vendidos subiu de 1.190 para 2.049 unidades (sendo que mais da metade foi entregue através da eruralway, braço de logística da startup), representando uma alta de 72,18%, enquanto o total de animais originados passou de 1.484 para 2.259, com avanço de 52,22%. “Esses resultados do primeiro semestre comprovam a maturidade do nosso modelo de negócio. Ao integrar venda, fintech e logística, nós deixamos de ser apenas uma ponte comercial e nos tornamos a infraestrutura completa da pecuária brasileira”, destaca o sócio-fundador e COO da erural, Iago Vieira.

Dia das Crianças

As vendas do varejo baiano para o Dia das Crianças devem ter um crescimento médio de 1% este ano, de acordo com projeção da Fecomércio BA. O resultado, embora modesto, reflete a resiliência do consumo em um ambiente de juros elevados e orçamento familiar ainda pressionado, aponta a entidade. A taxa de desemprego no estado permanece em sua mínima histórica, o que contribui para manter um ritmo positivo de vendas, embora em um cenário cada vez mais desafiador. O presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, pontua que o momento exige atenção por parte dos empresários, especialmente em relação à experiência de compra e, sobretudo, à oferta de condições de pagamento vantajosas. “Facilitar o parcelamento e oferecer descontos para pagamento à vista podem ser diferenciais importantes para atrair o consumidor que enfrenta desafios em seu orçamento, contribuindo para um melhor desempenho nas vendas do período”, destaca.

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