COLUNA FAROL ECONÔMICO

Gol reduz em 30% voos previstos para novembro na Bahia e suspende três rotas de Salvador

Companhia atribui cortes à alta do combustível de aviação; voos diretos para Petrolina, Porto Alegre e Curitiba ficam suspensos em novembro

Donaldson Gomes

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 05:00

GOL diz que clientes serão atendidos com conexões e parcerias operacionais Crédito: Arquivo CORREIO

Menos voos

Como resposta à alta nos custos com combustível de aviação (QAV), a Gol retirou da programação de novembro todos os voos diretos entre Salvador e Petrolina, Porto Alegre e Curitiba, segundo dados registrados pela própria companhia no sistema de registro de operações na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Estas ligações, que ainda apareciam no fim de setembro, deixaram de ter operações previstas e só voltam em dezembro. A mudança ocorre em meio a uma redução mais ampla da oferta da Gol na Bahia. No início de setembro, conforme os dados do sistema da Anac, a companhia tinha 3.123 trechos domésticos regulares de passageiros programados para novembro envolvendo aeroportos baianos. No início de outubro, após ajustes feitos pela empresa, o total havia caído para 2.169, uma redução de cerca de 30%. Essa nova rodada de cortes atingiu principalmente Salvador. O caso de Salvador–Petrolina é um dos exemplos mais claros. No fim de setembro, a GOL ainda mantinha cinco viagens de ida e volta previstas para novembro, totalizando dez trechos. No registro atualizado em outubro, não há operação da rota durante o mês. Os voos reaparecem em 2 de dezembro, com frequências às quartas e sextas em diferentes períodos do mês, e continuam em janeiro.

Impacto na Bahia

Entre o início e o fim de setembro, 19 das 27 ligações da Gol envolvendo aeroportos baianos tiveram diminuição de oferta, oito ficaram estáveis e nenhuma registrou aumento. Salvador concentrou a maior parte da retração, com uma queda de cerca de 2,6 mil para pouco mais de 2 mil ainda em setembro. Entre as rotas mais afetadas estão Congonhas-Salvador, cuja programação para novembro caiu de 462 para 366 trechos, redução de 20,8%; Recife-Salvador, de 166 para 74, queda de 55,4%; Confins-Salvador, de 180 para 101, recuo de 43,9%; e Congonhas-Porto Seguro, de 121 para 65, redução de 46,3%.

Custo do combustível

A GOL informou que está fazendo ajustes em suas rotas – "com redução e/ou suspensão da operação em alguns trechos" – para se adequar aos aumentos no preço do combustível de aviação (QAV). De acordo com a companhia, o planejamento de malha leva em conta as necessidades da operação como um todo "sem qualquer distinção ou priorização regional" por parte dela. Segundo ela, o atendimento aos clientes será garantido por opções de conectividade, por meio de voos com conexão ou em parceria com companhias parceiras, através de mais de 60 acordos de codeshare e interline.

Fundo climático no BNB

O Banco do Nordeste (BNB) disponibilizará US$ 67 milhões, cerca de R$ 340 milhões, para a modernização da matriz de energia renovável com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e dos Fundos de Investimento Climático (Climate Investment Funds - CIF). É a primeira vez que o BNB vai operar recursos do fundo climático internacional. O Programa tem o objetivo de modernizar a infraestrutura elétrica e estimular a integração de fontes renováveis ao sistema elétrico brasileiro. “Um dos principais focos é contribuir para a redução do ‘curtailment’, que ocorre quando se gera energia, mas não há como levá-la até o consumidor”, avalia o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire. A expectativa é contribuir para aumentar a flexibilidade, a confiabilidade e a resiliência do sistema elétrico, especialmente no Nordeste.

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