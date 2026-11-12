COLUNA FAROL ECONÔMICO

Gol reforça malha aérea para a Bahia durante o verão em 44%

Desde setembro, companhia vinha reduzindo oferta de voos para o estado

Donaldson Gomes

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:00

Gol vai oferecer voos extras para o Nordeste Crédito: Divulgação

Reforço de verão

Após o encolhimento na malha aeroviária que atende a Bahia, nos últimos meses, a Gol anunciou um reforço no número de voos para o Nordeste, pelo menos durante o verão. De acordo com a companhia, a região é a que terá o maior aumento na oferta de voos durante a alta temporada, com um acréscimo de 43%, o que trará um acréscimo de 2,9 milhões de assentos no período. O avanço contempla tanto o fortalecimento de voos regulares quanto a criação de conexões sazonais diretas entre o interior do Brasil e a costa da região. Entre as cidades baianas, a que terá o maior acréscimo será Vitória da Conquista, com um aumento de 125%, seguida por Porto Seguro, com alta de 100%, Ilhéus (+85%) e Salvador (+44%).

Novas rotas

Em Salvador, um dos hubs estratégicos da Gol, a expansão de quase 45% na oferta é acompanhada pelo lançamento de rotas sazonais exclusivas para a temporada, como a ligação direta com Cuiabá. “O Nordeste é o principal motor do turismo doméstico no verão e concentra quase metade de todo o crescimento adicional da nossa oferta. Esse reforço amplia as opções de voos diretos e a conectividade da região com os principais mercados emissores do País, conectando o fluxo de viajantes do Sudeste, Sul e Centro-Oeste com eficiência”, afirma Bruno Balan, diretor de Planejamento de Malha Aérea da Gol.

Menos voos

Como resposta à alta nos custos com combustível de aviação (QAV), a Gol retirou da programação de novembro todos os voos diretos entre Salvador e Petrolina, Porto Alegre e Curitiba, segundo dados registrados pela própria companhia no sistema de registro de operações na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A notícia foi antecipada pela coluna Farol Econômico em 15 de outubro. A mudança fazia parte de uma redução mais ampla da oferta de voos na Bahia. No início de setembro, conforme os dados do sistema da Anac, a companhia tinha 3.123 trechos domésticos regulares de passageiros programados para novembro envolvendo aeroportos baianos. No início de outubro, após ajustes feitos pela empresa, o total havia caído para 2.169, uma redução de cerca de 30%.

Aquisição

A Bequest Capital, com sede em Natal e atuação também em Recife, João Pessoa e São Luís, anunciou a aquisição da A2A Invest, assessoria de investimentos sediada em Salvador. A operação contou com a assessoria da Veritas. Com a operação, a Bequest amplia sua operação e passa a somar R$ 1,2 bilhão de custódia, mais de 1.600 clientes e 30 assessores. O Nordeste vem ampliando sua presença no setor de gestão de patrimônio e já aparece como a segunda região do país em volume administrado, atrás somente do Sudeste. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), até 2025 o Sul concentrava R$ 56,3 bilhões sob gestão, enquanto o Nordeste somava R$ 55,3 bilhões. A situação mudou no primeiro semestre deste ano, quando o volume nordestino avançou 9,4% e alcançou R$ 60,5 bilhões, ao passo que o Sul registrou retração de 1,2% e chegou a R$ 55,8 bilhões.

Operação piloto

A Atlantic Nickel, produtora de níquel sulfetado da Appian Capital Brazil, iniciou a avaliação operacional de um caminhão híbrido em sua operação no sul da Bahia. A iniciativa integra a estratégia de incorporar tecnologias voltadas à redução de emissões, ao aumento da eficiência das atividades de mineração e ao fortalecimento da segurança operacional. O equipamento combina motor a diesel e sistema elétrico de recuperação de energia, que permite reduzir o consumo de combustível. Os resultados obtidos contribuirão para futuras avaliações sobre a ampliação do uso de equipamentos com tecnologias de menor impacto ambiental na frota da empresa. Resultados preliminares indicam que o caminhão híbrido consome em média de 28 a 30 litros de diesel por hora, contra 45 litros dos veículos convencionais, uma redução de 33% a 38%. A estimativa do fabricante é de uma redução de 20% nas emissões de CO₂ na comparação com um caminhão 100% a combustão.

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