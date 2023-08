Hóspedes de plataforma gastaram mais de R$ 365 milhões em Salvador

Diretora geral do Airbnb para América do Sul, Fiamma Zarife. Crédito: Sérgio Zacchi/Divulgação Airbnb

Idas a restaurantes, compras, entretenimento e transporte, entre outros gastos, fizeram com que turistas que se hospedaram através do Airbnb, deixassem em Salvador US$ 76,1 milhões de dólares em 2022, o equivalemnte a aproximadamente R$ 365 milhões, na cotação mais recente. No Brasil, o impacto foi de US$ 5,2 bilhões no mesmo período, um aumento de 31% em comparação com o ano anterior.



Os dados são de um relatório da Oxford Economics, realizado a pedido do Airbnb. Os números excluem o impacto direto dos gastos com as acomodações. O elevado interesse dos usuários da plataforma em Salvador foi o que motivou a empresa a buscar um detalhamento maior em relação à capital baiana, explica Fiamma Zarife, diretora geral do Airbnb na América do Sul.

"Salvador é maravilhosa, não tem um outro jeito de explicar. É um destino que está no Top 10 dos mais pesquisados em nossa plataforma no mundo inteiro", destaca Fiamma. A capital baiana e Porto Seguro figuram, junto com Florianópolis (SC), entre os 10 destinos mais buscados do mundo por viajantes para check-in este ano, de acordo com um outro levantamento da Airbnb.

O relatório da Oxford Economics indica que 26,4% dos gastos em Salvador são de hóspedes oriundos de outros países.

À medida que a cidade de Salvador supera os desafios enfrentados pela pandemia, a retomada do setor de turismo traz viajantes ansiosos para explorar as praias, a cultura e atrações turísticas nacionalmente celebradas da cidade, impulsionando a economia e o cenário turístico local.

"O Airbnb desempenha um papel crucial na retomada do turismo no Brasil e trabalha constantemente para trazer mais oportunidades para a economia não apenas em destinos turísticos tradicionais, mas também em locais fora das rotas turísticas habituais", avalia Fiamma Zarife, diretora geral do Airbnb na América do Sul.

Ao estimular empregos e renda no turismo e em outros segmentos, além de oportunidades para proprietários de imóveis, a atividade exercida por meio do Airbnb beneficia amplamente a capital baiana.

Em Salvador, gastos de hóspedes que fizeram reservas por meio da plataforma apoiaram diretamente US$ 35,2 milhões do Produto Interno Bruto (PIB) e 1.300 empregos. Além disso, os gastos de hóspedes na cidade geraram US$ 20,3 milhões em remunerações, salários e outros rendimentos trabalhistas.

Mulheres

Outro destaque da pesquisa é a participação feminina. Em Salvador, 57% dos anfitriões no Airbnb, em Salvador, se identificaram como mulheres. "Salvador está um pouquinho acima, mas tem outras cidades em que a participação de mulheres está acima de 50%", explica Fiamma.

Para ela, este tipo empreendimento atrai o público feminino. As explicações são relacionadas à segurança e à comodidade, acredita. "Tem várias formas de empreender, mas tem todas as questões de segurança e mobilidade envolvidas que às vezes afastam as mulheres. Mas no caso do AirBNB, pode ser um sofá ou mesmo um quarto", diz.