COLUNA FAROL ECONÔMICO

Indústria química busca novos mercados e reduz dependência externa

Leia também: mineração avança com incentivos a minerais críticos, fertilizantes ganham programa de R$ 10 bilhões e novos contratos fortalecem o processamento de gás na Bahia.

Donaldson Gomes

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:00

Em 2025, a indústria química exportou US$ 15,5 bilhões Crédito: Arquivo CORREIO

Caminho para diversificar

A indústria química brasileira já tem mercados para absorver parte das exportações que podem ser afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A avaliação é da Abiquim, que vê no plano “Caminhos + Negócios”, da ApexBrasil, uma oportunidade para acelerar este processo. Em 2025, o setor exportou US$ 15,5 bilhões, sendo US$ 2,13 bilhões para os EUA. Mais de 74% das vendas para o mercado americano, porém, estão concentradas em cinco grupos de produtos, com destaque para químicos inorgânicos, que responderam por 43,7%.

Novos destinos

China, Colômbia, Chile, México e Uruguai, além de Espanha, Itália e França, já estão entre os principais destinos. Para a entidade, o caminho é aprofundar relações comerciais existentes e ampliar a presença de produtos hoje mais dependentes do mercado americano. A Abiquim aposta em rodadas de negócios, consultoria especializada e ferramentas de inteligência comercial da ApexBrasil. Ao mesmo tempo, defende a continuidade das negociações em Washington para ampliar as isenções tarifárias. A estratégia, segundo a entidade, é preservar mercados e reduzir vulnerabilidades sem abrir mão da expansão internacional.

Avanços na pauta

A mineração brasileira comemora dois projetos de lei que avançaram no Congresso Nacional nos últimos dias, o PLP 114/2026 e o PL 699/2023, que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert). Para o Ibram, principal entidade representativa da indústria mineral, as aprovações sinalizam que o Legislativo caminha para aprovar a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Os dois projetos facilitam a aplicação de incentivos à expansão de minerais críticos e estratégicos no país. A Câmara já aprovou o projeto de lei que institui a política pública, que abrange os incentivos, e agora cabe ao Senado dar andamento à votação.

Fertilizantes

A aprovação do Profert foi acompanhada com expectativa também por representantes do agro brasileiro. O programa cria um subsídio de até R$ 10 bilhões para novas plantas ou expansão e modernização das atuais unidades. Apesar de ser uma das grandes potências agrícolas do planeta, o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que consome, alcançando índices críticos de dependência externa de aproximadamente 95% para nitrogenados e potássicos, e 70% para os fosfatados, de acordo com dados da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). A alta exposição a fornecedores internacionais e crises geopolíticas ameaça os custos do agronegócio e a segurança alimentar do país.

Longo prazo