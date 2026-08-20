Indústria química busca novos mercados e reduz dependência externa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Donaldson Gomes
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:00
Caminho para diversificar
A indústria química brasileira já tem mercados para absorver parte das exportações que podem ser afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A avaliação é da Abiquim, que vê no plano “Caminhos + Negócios”, da ApexBrasil, uma oportunidade para acelerar este processo. Em 2025, o setor exportou US$ 15,5 bilhões, sendo US$ 2,13 bilhões para os EUA. Mais de 74% das vendas para o mercado americano, porém, estão concentradas em cinco grupos de produtos, com destaque para químicos inorgânicos, que responderam por 43,7%.
Novos destinos
China, Colômbia, Chile, México e Uruguai, além de Espanha, Itália e França, já estão entre os principais destinos. Para a entidade, o caminho é aprofundar relações comerciais existentes e ampliar a presença de produtos hoje mais dependentes do mercado americano. A Abiquim aposta em rodadas de negócios, consultoria especializada e ferramentas de inteligência comercial da ApexBrasil. Ao mesmo tempo, defende a continuidade das negociações em Washington para ampliar as isenções tarifárias. A estratégia, segundo a entidade, é preservar mercados e reduzir vulnerabilidades sem abrir mão da expansão internacional.
Avanços na pauta
A mineração brasileira comemora dois projetos de lei que avançaram no Congresso Nacional nos últimos dias, o PLP 114/2026 e o PL 699/2023, que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert). Para o Ibram, principal entidade representativa da indústria mineral, as aprovações sinalizam que o Legislativo caminha para aprovar a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Os dois projetos facilitam a aplicação de incentivos à expansão de minerais críticos e estratégicos no país. A Câmara já aprovou o projeto de lei que institui a política pública, que abrange os incentivos, e agora cabe ao Senado dar andamento à votação.
Fertilizantes
A aprovação do Profert foi acompanhada com expectativa também por representantes do agro brasileiro. O programa cria um subsídio de até R$ 10 bilhões para novas plantas ou expansão e modernização das atuais unidades. Apesar de ser uma das grandes potências agrícolas do planeta, o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que consome, alcançando índices críticos de dependência externa de aproximadamente 95% para nitrogenados e potássicos, e 70% para os fosfatados, de acordo com dados da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). A alta exposição a fornecedores internacionais e crises geopolíticas ameaça os custos do agronegócio e a segurança alimentar do país.
Longo prazo
A Petrobras e as produtoras PetroReconcavo, Brava Energia e Origem Energia ampliaram os contratos de acesso ao processamento de gás natural na Unidade de Tratamento de Gás Natural (UTG) de Catu, em Pojuca (BA). Os novos acordos têm efeitos imediatos e garantem a continuidade do processamento da produção no longo prazo. Um dos principais pontos é a extensão, a partir de 2028, da garantia de capacidade de processamento da unidade, operada pela Petrobras. A medida dá mais previsibilidade aos produtores e reforça a utilização de uma infraestrutura estratégica para o escoamento e tratamento do gás produzido nos campos terrestres da Bahia. A UTG Catu tem papel relevante na cadeia de gás do estado e, segundo a Petrobras, contribui para a atração de investimentos e para o desenvolvimento da atividade de produção terrestre na Bahia.