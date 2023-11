Indústria química cai ao menor patamar em 30 anos, aponta Abiquim

Resultado alarmante



Entre janeiro e setembro deste ano, a indústria química brasileira caiu ao menor patamar dos últimos 30 anos, em termos de volume de produção, com um impacto direto R$ 6 bilhões a menos na arrecadação de impostos federais. O cenário, e os caminhos para reverte-lo, foi discutido num seminário promovido pela Abiquim e a Fieb, na última segunda-feira. Só para lembrar, a indústria química é um dos carros-chefe da indústria baiana. Na Bahia, a atividade é responsável por quase 14 mil postos de trabalho, em 64 fábricas, e gera uma massa salarial de quase R$ 2 bilhões por ano. As empresas do segmento vendem anualmente R$ 27,9 bilhões anualmente e geram R$ 1,62 bilhão em ICMS. Nacionalmente, são 2 milhões de empregos diretos e indiretos, pagando o dobro da média salarial da indústria e respondendo por 12% do PIB industrial do país. Em setembro de 2023, os principais índices de desempenho do segmento tiveram recuperação na comparação com o mês anterior, segundo o indicador Abiquim-FIPE, mas o acumulado é bem ruim.

Desafios

Fátima Giovanna Coviello Ferreira, diretora de Economia e Estatística da Abiquim alerta para o aumento na participação das importações, em detrimento das vendas internas, cenário que preocupa. “O setor se ressentiu com os efeitos do apagão de energia elétrica, ocorrido no dia 15 de agosto de 2023, que atingiu quase todos os estados do país, com impacto nos diferentes grupos de produtos químicos, e está preocupado com os apagões mais recentes, ainda não refletidos nos resultados, e que estão ocorrendo em razão do forte aumento da demanda de energia no sistema, por conta das temperaturas recordes”, completa Coviello. A indústria química convive ainda com outras questões de natureza conjunturais e estruturais, como os preços de matérias-primas e a falta de uma política industrial.

A alta do ICMS

O governador Jerônimo Rodrigues chegou à posse do empresário Carlos Henrique Passos como presidente da Fieb, na última sexta-feira, com um discurso de parceria e apoio ao empresariado. Apesar disso, o governante admitiu que não pretende rever a alta na alíquota do ICMS, que tanto chateou o setor produtivo baiano nos últimos dias. "Não tem como voltar atrás", resumiu durante uma rápida conversa com a imprensa. Jerônimo diz que a Bahia cobrava menos que outros estados, inclusive do Nordeste, e que precisa arrecadar mais até para atender demandas do setor produtivo, como a realização de obras de pavimentação, de ferrovias e para ampliar a oferta de gás. "Temos que ter este equilíbrio entre o que precisamos trabalhar para a melhoria da receita, sem atrapalhar a rentabilidade das empresas", defendeu. Só lembrando que o aumento 1,5 ponto percentual no ICMS, que passa de 19% para 20,5% a partir de janeiro, tem um impacto muito maior do que quer fazer crer o governador. Pode inclusive trazer uma pressão inflacionária, já que fica tudo mais caro para todo mundo, não apenas para o empresário. "Esse é um movimento muito ruim, porque gera recessão, desemprego e desconfiança. Há menos de um ano tivemos um aumento, passando de 18% para 19% e agora teremos um novo aumento", lamentou um representante do setor produtivo.

Crescimento

A holding Bloomin’ Brands no Brasil, detentora das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie, divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2023, com destaque para mais um período de crescimento, com acréscimo de 4,1% nas vendas, no comparativo com o mesmo período do ano anterior. No consolidado dos primeiros nove meses de 2023, a empresa também apresentou aumento de vendas no Brasil, com crescimento de 7,3% em relação ao mesmo período em 2022. Só no Nordeste, neste ano, foram abertas quatro novas unidades do Outback. Na Bahia, são quatro lojas do Outback: Shopping da Bahia, Shopping Barra, Salvador Shopping e Parque Shopping Bahia (Lauro). Recentemente, o grupo anunciou Mauro Guardabassi como o novo presidente da operação brasileira da holding.

