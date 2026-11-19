COLUNA FAROL ECONÔMICO

Infraestrutura ameaça expansão da produção agrícola na Bahia

Nesta edição, leia sobre a expansão da produção agrícola, os gargalos logísticos, os investimentos em saneamento e a alta dos custos da construção na Bahia

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:00

Trecho da BR-242, por produção agrícola do Oeste é escoada Crédito: Divulgação/DNIT

Fuga é a realidade

Que a infraestrutura portuária na Bahia evoluiu nos últimos anos, principalmente nos terminais instalados na Baía de Todos-os-Santos, ninguém há de negar. Mas é verdade também que algumas cargas importantes para a economia do estado continuam a percorrer um longo e tortuoso caminho até finalmente chegarem aos portos. É o caso, por exemplo, dos grãos do Oeste. O produtor Moisés Schmidt, presidente da Aiba, mostrou no último Encontro Anual de Usuários dos Portos da Bahia (EAU) que tem muita carga baiana que ganha o mundo por portos de outros estados. Na última safra, a região produziu mais de 14 milhões de toneladas de soja, milho e algodão, o que gerou um volume de US$ 3,8 bilhões em exportações. A expectativa dos produtores é de dobrar o tamanho da carga até 2050, mas fica uma pergunta no ar: a infraestrutura, que hoje já não atende plenamente, dará conta deste salto? Atualmente, 80% do algodão e 10% da soja são exportados por portos fora da Bahia.

Os desafios

Quem conhece os produtores rurais baianos sabe que a turma é boa de trabalho e, se eles dizem que vão dobrar a produção até 2050, podem ter certeza de que este cenário vai se confirmar. As dúvidas, que parecem não sensibilizar os governos federal e estadual, dizem respeito aos investimentos necessários em infraestrutura. Agora que já passou a eleição, alguém sabe dizer se as promessas de duplicação, terceira faixa e sinalização da BR-242 vão mesmo ser cumpridas? E a pavimentação da BR-020 e de rodovias vicinais que alimentam as Brs? Mesmo sem grande expectativa de uma resposta efetiva, vale a pena questionar: o que será feito da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul, em Ilhéus? Há alguns meses, a notícia era de que a construtora portuguesa de capital chinês Mota-Engil estaria negociando a compra da Bamin, com a promessa de retomar as obras ferroviárias e fazer o porto do zero. Dá para concluir antes de 2050?

Herança bendita

Lembram do Bahia Azul? O programa de saneamento ambiental que foi executado em Salvador entre 1990 e 2000 ainda dá frutos. De acordo com o estudo “Saneamento Básico: Investimento para Transformar o Brasil”, elaborado pelo Itaú BBA e a Inter.B Consultoria, a expansão da coleta e do tratamento de esgoto na capital baiana no período foi acompanhada por uma redução de aproximadamente 21% nos casos de diarreia em crianças pequenas e uma queda de 30% a 40% na incidência de infecções por parasitas intestinais no público infantil. Os dados mostram que os desdobramentos de longo prazo sobre o sistema de saúde são marcantes. Quatro anos após a conclusão das obras de saneamento, a taxa de internação de bebês de até 1 ano de idade cai em cerca de 300 casos por 100 mil habitantes – uma redução de até 4% nas internações por doenças de veiculação hídrica em âmbito nacional.

Impacto positivo

Do ponto de vista econômico, investir na infraestrutura sanitária se provou altamente rentável. A pesquisa demonstra que cada R$ 1 investido em esgotamento sanitário gera cerca de 8,9 vezes o seu valor em benefícios diretos e indiretos, enquanto no abastecimento de água o retorno é de 2,5 vezes. Na Bahia, o levantamento mapeia R$ 566 milhões previstos em investimentos entre 2026 e 2033 para 16 projetos de abastecimento em 27 municípios. Como enfatiza Eduardo Corsetti, co-head de Infraestrutura e Energia do Itaú BBA, o saneamento básico é uma infraestrutura essencial que alivia a pressão sobre os hospitais públicos, eleva o bem-estar social e alavanca a produtividade da economia no longo prazo.

Alta nos custos

Construir na Bahia ficou mais caro em outubro e o principal fator que puxou essa alta foram os materiais de construção. Subiram os preços de itens comuns para todas as obras e reformas, como tubos de PVC, conexões, fios e cabos, disjuntores, vidro e tintas. Alguns itens registraram alta de até 8% em apenas um mês, segundo o Custo Unitário Básico (CUB-BA), indicador calculado mensalmente pelo Sinduscon-BA O impacto é direto para quem está construindo ou reformando, já que esses itens entram na fase final da obra, nas instalações elétricas, hidráulicas e no acabamento. A tinta, por exemplo, está cerca de 50% mais cara do que há um ano. Quem também sente o impacto são os compradores de imóveis na planta, uma vez que as parcelas costumam ser corrigidas pelo CUB. “O índice reflete a variação dos custos da construção, e acompanhar sua evolução mensal é importante para que os compradores compreendam os reajustes e possam esclarecer eventuais dúvidas junto às construtoras” explica o superintendente do Sindicato, Thales Kropf. Segundo ele, houve também movimentos de queda nos preços, no caso de produtos como telhas, janelas de alumínio e blocos de concreto.

Florada premiada

O Café Reserva do Vale conquistou o primeiro lugar regional do Planalto de Vitória da Conquista na 9ª edição do Florada Premiada, concurso nacional que reconhece os melhores cafés produzidos por mulheres no Brasil. O lote vencedor foi cultivado na Fazenda Santa Rita, e a produtora Rita de Cássia Dias Viana de Andrade recebeu o título de campeã da região. Realizado desde 2018 pela Rituais Cafés Especiais, do Grupo 3corações, o Florada Premiada é o concurso anual do Projeto Florada. Os lotes inscritos passam por avaliação técnica na escala da Specialty Coffee Association (SCA), que vai até 100 pontos. Em nove edições, o concurso somou mais de 8 mil inscrições, e o projeto já reverteu mais de R$ 1 milhão às cafeicultoras.

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