COLUNA FAROL ECONÔMICO

Linhão de energia que vai ligar Bahia e Minas alcança 64% de avanço físico

Com investimento de R$ 3,8 bilhões, empreendimento vai ampliar integração de fontes renováveis ao sistema elétrico

Donaldson Gomes

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:00

No trecho Sul do projeto, 100% das fundações e montagens das torres foram concluídas Crédito: Divulgação Isa Energia Brasil

Linhão avança

A Isa Energia Brasil alcançou 64% de avanço físico no Projeto Serra Dourada, um dos maiores empreendimentos privados em desenvolvimento no Estado da Bahia. Com investimento de R$ 3,8 bilhões, o projeto avança em etapas importantes de construção e se aproxima da instalação dos equipamentos que integrarão sua infraestrutura ao sistema elétrico. O projeto contempla cinco linhas de transmissão aéreas de 500 kV, com 1.097 km de extensão, e três novas subestações – Campo Formoso II, Barra II e Correntina. A infraestrutura conectará o Oeste da Bahia ao Norte de Minas Gerais, passando por 23 municípios, sendo 20 baianos e três mineiros, e terá papel relevante no escoamento da geração renovável da região, especialmente de usinas eólicas e solares, além de reforçar o fluxo de energia entre Nordeste e Sudeste.

Conexão

No trecho Sul do projeto, que abrange as linhas de transmissão 500 kV Buritirama – Barra II, Barra – Correntina e Correntina – Arinos 2, as obras avançam com etapas fundamentais já concluídas. As fundações foram finalizadas em 100% do traçado, e todas as torres previstas para o trecho já foram implantadas. Com a conclusão dessas etapas estruturais, o trecho Sul se aproxima da reta final de implantação, com 80% das obras executadas. Já no trecho Norte, composto pelas linhas de transmissão 500 kV Campo Formoso 2 – Barra II e Juazeiro III – Campo Formoso 2, os trabalhos de implantação das fundações tiveram início em julho deste ano. “O Serra Dourada foi concebido para acompanhar uma transformação importante da matriz elétrica brasileira: o crescimento da geração renovável em regiões com grande potencial de produção”, afirma Dayron Urrego, diretor-executivo de Projetos da Isa Energia.

Mais energia

A operação da Tecnogera na Bahia cresceu entre janeiro e julho de 2026. O estado conta filiais da companhia em Simões Filho, Luis Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista. Em LEM, a receita na vertical de acesso apresentou crescimento de 88,2% em relação aos sete primeiros meses de 2025. Em Simões Filho, a alta foi de 51,4%. No recorte nacional, a empresa registrou crescimento de 59,2% na receita dos principais segmentos atendidos. Entre os setores que apresentaram maior evolução estão óleo e gás, com alta de 83,4%, mineração, com 73,4%, e energia não renovável, com 60,9%. A indústria cresceu 23,8% no período. Em 2025 a Tecnogera faturou R$ 750 milhões e a expectativa é alcançar R$ 1 bilhão até o final de 2027.

Crédito no campo

A Agrolend, instituição voltada ao financiamento do agronegócio, originou quase R$ 50 milhões em crédito para empresas e cooperativas do Nordeste entre janeiro e agosto de 2026, o equivalente a 4,8% do volume nacional originado pela companhia no período. O resultado integra a marca de R$ 3 bilhões em originação acumulada pela Agrolend desde sua fundação, em 2020. A região, que vem ganhando peso crescente no agronegócio brasileiro com a expansão do Matopiba, tem se tornado alvo de atenção cada vez maior da companhia. “A fronteira agrícola da região está em plena expansão e demanda crédito estruturado, ágil e compatível com a realidade de cada operação”, diz André Glezer, co-CEO e fundador da Agrolend. Este ano a companhia projeta alcançar R$ 2 bilhões em carteira e um lucro líquido de aproximadamente R$ 70 milhões. A empresa mantém sua alavancagem conservadora, sustentada por um patrimônio líquido de R$ 502 milhões e ma taxa de inadimplência (acima de 90 dias) de apenas 0,68% – valor abaixo da média de mercado, que fechou em 2025 em 12%, segundo o Banco Central.

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