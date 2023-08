Mais da metade vai comprar presente para os pais em lojas físicas

O PIX venceu



Na compra do presente do Dia dos Pais, o pagamento instantâneo será o mais utilizado pelos baianos. Pelo menos, é o que aponta o levantamento da plataforma TIM Ads, com 14 mil clientes da operadora em todo o estado. Com 33% da preferência, o PIX superou, pela primeira vez na série de pesquisas, o dinheiro em espécie (28%) e o cartão de crédito com 18%. No que diz respeito ao orçamento, a maioria dos consumidores (31%) planeja gastar até R$100, e 23% pretende investir entre R$101 e R$300. Roupas, perfumes e acessórios são os presentes mais escolhidos. O que não muda é o gosto do consumidor pelas compras presenciais. Apesar do e-commerce tentar abrir seu caminho, com 36% das intenções de compra, as lojas físicas ainda dominam a cena, capturando 54% das preferências.

Presentes salgados

Neste ano, os consumidores precisarão gastar um pouco a mais caso queiram comprar algum item tradicional para os pais. De acordo com o levantamento da Fecomércio-BA, com base nas informações do IPCA-15, do IBGE, a inflação da cesta de produtos para a data cresceu 6,70%, mais que o dobro do aumento médio geral da região metropolitana de Salvador, de 3,01%, no acumulado em 12 meses. A maior variação em um ano foi de sapato masculino, de 16,8%. Ainda nesse segmento, tênis apresentou alta de 12,29%, bermuda quase 9% e sandália, 7,99%.

Oportunidades

O Atacadão gerou mil empregos diretos e indiretos na Bahia, nos seis primeiros meses deste ano. “Boa parte destes profissionais está em seu primeiro emprego e poderá ajudar na composição da renda de suas famílias, além de ter a oportunidade de fazer carreira no Atacadão, se desenvolvendo profissionalmente e alcançando cargos maiores”, diz Marco Oliveira, CEO do Atacadão. Segundo ele, a expansão pelo Brasil se intensificou ainda mais com a integração com o Grupo BIG. Das lojas inauguradas no semestre, três estão localizadas em Salvador, uma em Ilhéus e uma em Camaçari. Somadas, possuem quase 13 mil m² de área de vendas, 685 vagas de estacionamento e 92 checkouts. Agora, o Atacadão conta com 31 unidades de autosserviço e 3 atacados de entrega e centros de distribuição na Bahia. No Brasil, são mais de 350 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega no país.

Embalagem sustentável

Braskem, Antilhas e Solví desenvolveram uma embalagem 100% reciclável para armazenar o fertilizante da Organosolví – empresa do Grupo Solví. A embalagem foi desenvolvida no Cazoolo – Lab de Design para Embalagens Circulares da Braskem. Ela é produzida com polietileno (PE) e conta com resina reciclada pós-consumo em sua composição. A solução será utilizada pela Organosolví, que produz fertilizantes orgânicos a partir da compostagem de resíduos e subprodutos orgânicos da agroindústria. Baseado nos conceitos de economia regenerativa, o fertilizante contribui para a recuperação dos sistemas naturais do solo. Agora, este produto orgânico e sustentável, já utilizado por grandes produtores de alimentos, está disponível também para todos os consumidores em diversos Garden centers e lojas de plantio em todo o Brasil. A embalagem contém em sua composição 57% de PCR Wenew, produto que faz parte do portfólio da Braskem de soluções com conteúdo reciclado. A utilização do PCR na composição da embalagem permite evitar uma média equivalente de 25% de emissões de CO2, em comparação a uma produzida com matéria-prima (PE) virgem.

Cenário desafiador

Após anos de preços elevados para os principais produtos voltados à exportação, o agro brasileiro tem na safra 2023/24 um cenário bastante desafiador. O relatório Visão Agro, publicado pelo Itaú BBA, indica que a nova safra deve ser cara, mesmo com reduções registradas nos preços dos fertilizantes. A expectativa positiva deve ficar para os produtores de proteína animal, que tendem a se beneficiar com o alívio nos preços dos grãos.

Produtos

Principal produto agrícola exportado pela Bahia, a soja deve enfrentar ter mais um ano de alta na produção e produtividade, porém enfrentará uma pressão por queda nos preços. Isso porque há uma estimativa de um aumento de 10% na produção mundial do produto, o deve levar ao maior nível de estoque dos últimos cinco anos. No caso do algodão, as estimativas do Itaú BBA são de "estabilidade da área plantada associada, principalmente, à queda dos preços e diminuição das margens". Para os produtores, a boa notícia é a melhoria nas margens, por causa da queda nos custos de produção.

Investimento social

A Fundação Maria Emília (FME), que está completando 25 anos de atuação, focada nas áreas de saúde e educação, investiu R$ 20 milhões em pessoas e projetos, nos últimos cinco anos. A FME é uma Investidora Social Privada (ISP), sem fins lucrativos, com atuação nos cenários nacional e internacional.

Bom sinal