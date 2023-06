Marca de cafés projeta crescimento de 25% no Nordeste

A vez do ‘horeca’



Depois do boom das maquininhas de café em casa, impulsionadas pelo aumento do home office durante a pandemia, a Nespresso volta suas energias para a retomada do mercado corporativo, que engloba tanto espaços de escritórios, quanto o chamado mercado horeca – “ho” de hotéis, “re” dos restaurantes e “ca” das cafeterias. Por aqui, até pela força do turismo, o foco está no horeca, diz Adriana Vieira, diretora comercial de Nespresso Professional Brasil. “Atuamos mais como uma consultoria de negócios, porque o nosso parceiro tem no café uma fonte de renda, de negócios. Nós conseguimos facilitar essa operação para ele”, aponta.

A retomada

O ano de 2022 marcou a retomada no consumo de café fora de casa, conta Adriana Vieira. Na linha Professional, o crescimento no mercado nacional foi de 79%, em relação ao ano anterior. “Foi um resultado muito expressivo e que demonstra a intensidade desta retomada”, avalia. No segmento horeca, a retomada foi ainda mais rápida que nos escritórios. “Todo mundo precisava se diferenciar e trazer novidades para o cardápio”, lembra. Segundo ela, 22% do potencial do consumo de café neste mercado está na região Nordeste. Entretanto, o crescimento no ano passado foi de pouco mais de 12% – abaixo da média nacional. “Por isso estamos apostando tanto aí na região”, diz Adriana. A ambição é crescer 25% este ano por aqui.

Olho na Bahia

Com uma presença significativa em municípios com até 100 mil habitantes, o will Bank vê a Bahia com bastante carinho. Dos 417 municípios do estado, 320 possuem uma população inferior a 30 mil pessoas. Além disso, o banco trabalha muito com micro e pequenos empreendedores e aí está outro público gigantesco que pode ser encontrado na Bahia. "Nós queremos chegar onde nenhum outro banco chega e atender, não apenas criar uma conta, para quem ainda é desbancarizado", prometeu o CEO do will, Felipe Felix, durante uma visita da imprensa à sede do banco ontem em São Paulo.

Mercado Livre de energia

Até 8 mil consumidores de energia em média e alta tensão podem deixar ingressar no Mercado Livre de energia este ano, estima a Esfera Energia, companhia que atua na gestão e comercialização de energia. A aposta se dá graças à portaria Nº 50 do Ministério de Minas e Energia (MME), de setembro de 2022, que permitiu a migração de qualquer unidade consumidora de energia ligada à média ou alta tensão. Antes da lei, era exigida uma demanda mínima contratada de 500 kW para essa transição. No Brasil, mais de 100 mil unidades consumidoras de energia poderão migrar para esse ambiente livre em 2024. Para dar conta do recado, a Esfera Energia está em busca de parceiros comerciais na Bahia. Para se candidatar ao Programa de Parcerias é preciso ter um CNPJ e não é necessária experiência prévia no setor de energia, embora seja um diferencial. Os interessados devem se cadastrar no site da Esfera Energia:

Mais seguro

O baiano está descobrindo o seguro empresarial. O estado arrecadou R$ 26 milhões entre janeiro e abril, o que representa um crescimento de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). A Bahia concentra atualmente 28% das apólices comercializadas no Nordeste. Em indenizações, os empresários segurados receberam R$ 7 milhões, o equivalente a 26% do total arrecadado no período. No Brasil, ainda segundo a FenSeg, apenas 20% das empresas possuem apólice de seguro empresarial. Para Medeiros, a participação poderia ser maior se o seu custo-benefício fosse mais conhecido. Com um preço médio anual em torno de R$ 2,5 mil, proteger o negócio é relativamente barato, com parcelas mensais de R$ 200.

Crescimento regional