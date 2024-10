Logística

MSC faz acordo para a compra da Wilson Sons

Com operação, Tecon Salvador passará a integrar grupo de transporte marítimo global

A Wilson Sons informou na madrugada desta segunda-feira (21) que o seu acionista controlador – a OW Overseas – celebrou um Contrato de Compra e Venda de Ações com a SAS Shipping Agencies Services Sàrl – que é subsidiária da MSC. Pelo acordo, 56,47% do capital social da Wilson Sons passará ao controle da SAS no segundo semestre de 2025.