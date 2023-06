Projeto junino eleva faturamento de shopping em 15%

Tá quente



A 9ª edição do Arraiá do Bela está trazendo bons resultados para o shopping center. Com 33 dias de festa gratuita ao público e um investimento de quase R$ 500 mil, o Bela Vista registra um crescimento nas vendas de 15% e uma alta de 10% na movimentação de pessoas no local, em relação à edição de 2022. O shopping promoveu casamento civil coletivo de 4 casais, com todas as custas de cartório, cerimônia e lua de mel, além de shows diários, aulões de forró, arraiá infantil, desfile pet, roda gigante, comidas típicas e várias atrações de lazer. As atrações continuam até domingo. "Como já é tradição, o Arraiá do Bela gerou um impacto extremamente positivo para os lojistas, impulsionando as vendas e o fluxo de pessoas no shopping durante esse período, superando os resultados das edições anteriores", destaca a Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão. "Acredito que o nosso diferencial foi investir na variedade de atrações para promover um Arraiá inclusivo. Tivemos todos os perfis de públicos", comemora.

Missão cumprida

Antonio Carlos Tramm passou o comando da CBPM para o vereador de Salvador Henrique Carballal. Em carta aberta de agradecimento, o experiente gestor destacou a experiência de revitalizar a companhia mineral, que estava prestes a ser fechada. Nos últimos três anos a CBPM se tornou autossuficiente em recursos e encerrou 2022 com a geração de R$ 85 milhões. Depois de um intervalo de cinco anos sem licitações, a estatal conduziu 15 processos com sucesso. Além disso, de 2019 para cá, foram 372 novos requerimentos de áreas, além de um amplo programa de modernização da CBPM. Como diz o próprio, sai deixando "um legado significativo para a CBPM e para a mineração baiana como um todo". Agora, é se preparar para a nova missão, muito provavelmente na Codeba, onde um pequeno trâmite burocrático o separa da indicação.

Super Bahia 2023

A Super Bahia, maior feira do varejo de alimentos do Norte/Nordeste, deve gerar mil empregos diretos e indiretos durante a sua 12ª edição, entre os dias 11 e 13 de julho, no Centro de Convenções de Salvador. O setor representa 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o que equivale aproximadamente a R$ 700 bilhões de faturamento. De acordo com a Associação Baiana de Supermercados (Abase), a expectativa é movimentar R$ 400 milhões em negócios e reunir um público estimado de 20 mil pessoas.

Movimentação turística

O mercado de seguros da Bahia movimentou cerca de R$ 3 bilhões no primeiro trimestre de 2023, o que representa um crescimento de 6,7% em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados oficiais. As modalidades de seguros com melhores resultados foram o Viagem (168,6%), Empresarial (29,1%), Automóvel (22,8%), Residencial (19,7%) e Vida (8,8%). "O seguro Viagem vem crescendo constantemente em decorrência da movimentação turística, tanto dentro do território nacional, quanto para países entrangeiros”, explica Alexandro Barbosa, presidente do SindSeg BA/SE/TO.

